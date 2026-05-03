Разгневен слон уби човек

Ядосан слон в индийския щат Керала, доведен да участва в церемония по благословия в индуисткия храм Махавишну, се отскубна от веригата си и нападна кола, като стъпка водача до смърт, съобщава британското издание Sun.

Животното пробило с багажника си паркиран автомобил, обърнало го настрани и забило зъби във вратата.

Слонът унищожи всичко в рамките на 2 часа. Той стъпкал до смърт 40-годишния Вишну, родом от Колам, който закарал животното в храма.

В същото време животното остана дълго време до човешкото тяло, заплашвайки всеки, който се опита да се приближи и възпрепятстваше оказването на медицинска помощ.

Друг човек е ранен при безредиците и е откаран в болница.

Слонът е бил покорен с успокоителна стрела и вързан за кокосова палма близо до светилището.

Подобен инцидент, според изданието, е станал същия ден в храма Кудалманикям в град Иринджалакуда, Керала. 25-годишен помощник дресьор е стъпкан от слон и е почина на път за болницата.