Разгневен слон уби човек

3 Май, 2026 18:25 1 019 14

Инцидентът е станал в хиндуистки храм в Индия

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ядосан слон в индийския щат Керала, доведен да участва в церемония по благословия в индуисткия храм Махавишну, се отскубна от веригата си и нападна кола, като стъпка водача до смърт, съобщава британското издание Sun.

Животното пробило с багажника си паркиран автомобил, обърнало го настрани и забило зъби във вратата.

Слонът унищожи всичко в рамките на 2 часа. Той стъпкал до смърт 40-годишния Вишну, родом от Колам, който закарал животното в храма.

В същото време животното остана дълго време до човешкото тяло, заплашвайки всеки, който се опита да се приближи и възпрепятстваше оказването на медицинска помощ.

Друг човек е ранен при безредиците и е откаран в болница.

Слонът е бил покорен с успокоителна стрела и вързан за кокосова палма близо до светилището.

Подобен инцидент, според изданието, е станал същия ден в храма Кудалманикям в град Иринджалакуда, Керала. 25-годишен помощник дресьор е стъпкан от слон и е почина на път за болницата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 авантгард

    2 4 Отговор
    Обладан е бил от нечиста сила.
    Или от нещо друго...
    Бударам судараааам.
    Бударам судараааам.

    18:27 03.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    3 6 Отговор
    бил е от култа на петроханците

    18:35 03.05.2026

  • 3 Под слон

    2 4 Отговор
    За мастията и змията беше по-интересно.

    Коментиран от #6

    18:39 03.05.2026

  • 4 Дзак

    8 0 Отговор
    Много целенасочено. Явно не всички водачи се разбират със слоновете си.

    18:43 03.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Прочети вторият абзац

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Под слон":

    ,,Животното пробило с БАГАЖНИКА си паркиран автомобил..." :)))

    18:46 03.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мисирки ООД

    9 0 Отговор
    Е, такъв превод не бях чел дори тук..

    18:54 03.05.2026

  • 9 Мисирки ООД

    6 0 Отговор
    Правилно се възмущава Стария Гущер, в по-горна статия.

    18:55 03.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Трътлю

    1 7 Отговор
    Избийте ги тея слонове бе! Изтрепаха народа бе!

    19:16 03.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.