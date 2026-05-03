Разгневен слон уби човек

Ядосан слон в индийския щат Керала, доведен да участва в церемония по благословия в индуисткия храм Махавишну, се отскубна от веригата си и нападна кола, като стъпка водача до смърт, съобщава британското издание Sun.
Животното пробило с багажника си паркиран автомобил, обърнало го настрани и забило зъби във вратата.
Слонът унищожи всичко в рамките на 2 часа. Той стъпкал до смърт 40-годишния Вишну, родом от Колам, който закарал животното в храма.
В същото време животното остана дълго време до човешкото тяло, заплашвайки всеки, който се опита да се приближи и възпрепятстваше оказването на медицинска помощ.
Друг човек е ранен при безредиците и е откаран в болница.
Слонът е бил покорен с успокоителна стрела и вързан за кокосова палма близо до светилището.
Подобен инцидент, според изданието, е станал същия ден в храма Кудалманикям в град Иринджалакуда, Керала. 25-годишен помощник дресьор е стъпкан от слон и е почина на път за болницата.
1 авантгард
Или от нещо друго...
Бударам судараааам.
18:27 03.05.2026
2 кой мy дpeмe
18:35 03.05.2026
3 Под слон
Коментиран от #6
18:39 03.05.2026
4 Дзак
18:43 03.05.2026
6 Прочети вторият абзац
До коментар #3 от "Под слон":,,Животното пробило с БАГАЖНИКА си паркиран автомобил..." :)))
18:46 03.05.2026
8 Мисирки ООД
18:54 03.05.2026
9 Мисирки ООД
18:55 03.05.2026
13 Трътлю
19:16 03.05.2026
