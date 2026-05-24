Новини
Любопитно »
„Инвазия“ на пауни в италиански курорт: местните жители се оплакват от шум и щети

„Инвазия“ на пауни в италиански курорт: местните жители се оплакват от шум и щети

24 Май, 2026 17:30 695 4

  • инвазия-
  • пауни-
  • шум-
  • щети-
  • италия-
  • италиански курорт

Десетки пауни превземат улиците на Пунта Марина и се превръщат в неочакван проблем за жителите

„Инвазия“ на пауни в италиански курорт: местните жители се оплакват от шум и щети - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В редица италиански медии все по-често се появяват съобщения за своеобразна „инвазия на пауни“ в курортния град Пунта Марина. Според публикациите десетки от впечатляващите птици обикалят свободно из района, създавайки шум, замърсяване и в отделни случаи дори агресивно поведение към хората.

Макар историята да звучи необичайно, тя е напълно реална. Местните жители вече открито изразяват недоволство и описват ситуацията като сериозен проблем в ежедневието си.

Пауните като туристическа атракция и местен проблем

Пунта Марина, малък курорт близо до Равена в Северна Италия, е дом на популация пауни, която се установява трайно в района около 2022 г. За туристите птиците често са екзотична атракция и предпочитан обект за снимки, но за местните ситуацията е значително по-различна.

Според оценки в района вече живеят над 100 пауна. В репортаж на италианската телевизия РАИ местни жители описват района като „заложник на пауните“, посочвайки редица неудобства.

Шум, щети и напрежение сред жителите

Проблемите включват нощно шумово замърсяване, замърсяване с изпражнения, както и щети по автомобили, покриви и градини. Особено силно изразени са тези неудобства по време на размножителния сезон през пролетта и началото на лятото, когато поведението на птиците става по-активно и шумно.

Според местни медии първите пауни се появяват около 2014 г., а популацията нараства значително през последните години, включително по време на ограниченията по време на пандемията, когато човешката активност намалява.

Търсене на баланс между хора и диви животни

Местната община в Равена работи съвместно с организации за защита на животните за наблюдение и управление на популацията. От една страна се провеждат информационни кампании и мерки за контрол, а от друга се подчертава, че ситуацията не се определя като спешна.

Обсъждат се и възможни по-строги мерки, включително контрол върху популацията или преместване на част от птиците. Засега обаче ежедневното съжителство се регулира основно чрез предупреждаващи табели, които призовават хората да не хранят пауните и да спазват дистанция.

Целта остава една - намиране на баланс между местните жители, туристите и необичайната перната „колония“.

Източник: Ladyzone.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 2 Отговор
    Да почнат да ги предлагат като деликатес, жителите на пунта мара

    17:32 24.05.2026

  • 2 Гларус

    6 1 Отговор
    Пауните са лесна работа.
    Стават и за ядене.
    С гларусите по нашето море какво правим.

    17:35 24.05.2026

  • 3 Р.Н

    3 1 Отговор
    Да емигрират в Б.Г.Тук има гарги

    18:07 24.05.2026

  • 4 Ироничен

    2 0 Отговор
    Препоръчвам рецепти за пуйка и много тенджери под налягане.

    18:21 24.05.2026