Новини
България »
Всички градове »
На първо четене: Депутатите одобриха минималната пенсия да се повиши от 1 юли

На първо четене: Депутатите одобриха минималната пенсия да се повиши от 1 юли

27 Май, 2026 13:25 704 8

  • първо четене-
  • депутати-
  • минимална пенсия-
  • повишение-
  • 1 юли

Целта на промяната е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли, заедно с останалите пенсионери у нас, осъвременяване на пенсията по т.нар. швейцарско правило със 7,8 на сто.

На първо четене: Депутатите одобриха минималната пенсия да се повиши от 1 юли - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите приеха единодушно на първо четене със 196 гласа "за" промяна в т. нар. удължителен закон за бюджета. Изменението предвижда от 1 юли т.г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се повиши от 322,37 евро на 347,51 евро., предават от БТА.

Целта на промяната е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли, заедно с останалите пенсионери у нас, осъвременяване на пенсията по т.нар. швейцарско правило със 7,8 на сто.

Парламентът прие срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта да е пет дни. По време на обсъждането на изменението в пленарната зала беше министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    5 2 Отговор
    Очаквам накой от ПП-ДБ всеки момент да излезе пред медиите и да почне да се бие в гърдите, че благодарение на тях е увеличена пенсията.

    Иначе, сериозно по темата. Хубаво я увеличават, но не е хубаво, че не правят нищо за орязване на социалната пенсия, която автоматично скача, щом скочи минималната. Не е редно тези, които са се осигурявали дори на минимална, да взимат само с 20% повече от онези, които не са внасяли осигуровки. И не са само индианците така, в строителството всичко е на черно. Като иска държавата да събира пари, изгърбете алчните майстори и строители.

    13:30 27.05.2026

  • 2 СТИГА САМО С ТАЗИ

    5 0 Отговор
    МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ.
    АМИ ТЕЗИ,КОИТО СА ВНАСЯЛИ ПОВЕЧЕ???
    И РАЗКАРАЙТЕ ТАВАНА.
    СТИГА СТЕ ОГРАБВАЛИ ХОРАТА.

    Коментиран от #5

    13:31 27.05.2026

  • 3 Нехис

    5 0 Отговор
    Честито ви ново повишение на цените, резултат на това вдигане.

    13:32 27.05.2026

  • 4 Без име

    8 1 Отговор
    347, 51 евро. Какво ще правят 800 хиляди пенсионери с толкова много пари??? Това са по 11,50 евро на ден!!! Предлагам толкова да е депутатската заплата.

    13:33 27.05.2026

  • 5 Без име

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "СТИГА САМО С ТАЗИ":

    А тези, които не са внасяли като държавни служители?

    Коментиран от #8

    13:34 27.05.2026

  • 6 Мафията се гаври с хората

    6 1 Отговор
    С тези пари не може да се живее геноцид си е направо! Цените в Евро над минаха тези в лева!

    13:47 27.05.2026

  • 7 Никол

    1 0 Отговор
    Най-великото депутатски постижение от
    19.04.2026 година! Близо 1 милион българи
    ще живеят трайно, изгодно, щастливи и унили с 11,51 евро на ден! Велики сте!

    14:19 27.05.2026

  • 8 С име

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Внасяли сами никой не ги е питал дали искат и колко. Удържали са им ги направо от щата и каквото остане е заплата. При тях сив сектор като при тебе, няма.

    14:25 27.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол