На първо четене: Депутатите одобриха минималната пенсия да се повиши от 1 юли

Депутатите приеха единодушно на първо четене със 196 гласа "за" промяна в т. нар. удължителен закон за бюджета. Изменението предвижда от 1 юли т.г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се повиши от 322,37 евро на 347,51 евро., предават от БТА.
Целта на промяната е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли, заедно с останалите пенсионери у нас, осъвременяване на пенсията по т.нар. швейцарско правило със 7,8 на сто.
Парламентът прие срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта да е пет дни. По време на обсъждането на изменението в пленарната зала беше министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
1 име
Иначе, сериозно по темата. Хубаво я увеличават, но не е хубаво, че не правят нищо за орязване на социалната пенсия, която автоматично скача, щом скочи минималната. Не е редно тези, които са се осигурявали дори на минимална, да взимат само с 20% повече от онези, които не са внасяли осигуровки. И не са само индианците така, в строителството всичко е на черно. Като иска държавата да събира пари, изгърбете алчните майстори и строители.
13:30 27.05.2026
2 СТИГА САМО С ТАЗИ
АМИ ТЕЗИ,КОИТО СА ВНАСЯЛИ ПОВЕЧЕ???
И РАЗКАРАЙТЕ ТАВАНА.
СТИГА СТЕ ОГРАБВАЛИ ХОРАТА.
Коментиран от #5
13:31 27.05.2026
5 Без име
До коментар #2 от "СТИГА САМО С ТАЗИ":А тези, които не са внасяли като държавни служители?
Коментиран от #8
13:34 27.05.2026
19.04.2026 година! Близо 1 милион българи
ще живеят трайно, изгодно, щастливи и унили с 11,51 евро на ден! Велики сте!
14:19 27.05.2026
8 С име
До коментар #5 от "Без име":Внасяли сами никой не ги е питал дали искат и колко. Удържали са им ги направо от щата и каквото остане е заплата. При тях сив сектор като при тебе, няма.
14:25 27.05.2026