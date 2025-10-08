Новини
Европейски екологичен фестивал ще се проведе в Кърджали

8 Октомври, 2025 13:42 301 3

Официалното откриване ще бъде на 9 октомври 2025 г от 10.00ч. в Дом на културата

Европейски екологичен фестивал ще се проведе в Кърджали - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

18-то издание на Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” 2025 ще се проведе на 9 и 10 октомври в Кърджали. Организатори са фондация „Европейски екологичен фестивал“ и община Кърджали. Официалното откриване ще бъде на 9 октомври 2025 г от 10.00ч. в Дом на културата.

До 15.00 ч. ще има прожекции на кратки документални екологични видеа и филми, специализирани продукции с образователна и превантивна цел за подготовка на населението за реагиране и обучение за индивидуални и колективни мерки за защита при кризисни ситуации, причинени от природни бедствия. Филмите са на водещи европейски и български медии, институции и неправителствени организации, участвали в изданията на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век“. Документалните продукции носят широко послание, насочено към забавянето на климатичните промени, устойчивото развитие, опазването на околната среда и борбата срещу природните бедствия и произтичащите от тях аварии. Вход свободен!

От 13.30 до 15.00 ч. ще има Практическо занятие: "Действие на застрашените и на силите от единната спасителна система с акцент при ликвидиране на пожар, обгазяване, причинено от злонамерени действия”, което ще се проведе в сградата на ОУ „П. К. Яворов“, с масовото участие на ученици и техните преподаватели, както и за населението.

Практическите занятия ще се организират и ръководят от г-н Димитър Разкалински, началник сектор "УОМП" в община Кърджали, с участието на основната част от единната спасителна система( РУ на МВР, РД “Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, Дирекция „Национална система 112“ – МВР, БЧК-Кърджали, Спешна медицинска помощ-Кърджали).

На 10 октомври от 09.30 до 11.00 ч. в Бизнес инкубатора ще се проведе образователна дискусия за надграждане на теоретическите знания на населението и младите хора за реагиране и справяне в критични ситуации, причинени от природни бедствия, аварии и терористични актове с акцент върху пожари. Темите са : "Основни заплахи за личната сигурност. Препоръки за реагиране при инциденти“ и „Превантивни мерки, поведение и действия при пожари”.


