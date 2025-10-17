Новини
Ватикана отвори стая за молитви за мюсюлмани

Ватикана отвори стая за молитви за мюсюлмани

17 Октомври, 2025 15:59

Въпросната стая с килим ще бъде отворена в библиотеката на Ватикана

Ватикана отвори стая за молитви за мюсюлмани - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ватиканската апостолическа библиотека е обособила специално пространство за молитва, предназначено за мюсюлмански посетители, съобщи италианското издание La Repubblica. Новината предизвика широки реакции и разгорещени спорове в социалните мрежи и католическите среди.

Молитвената стая, разположена в пределите на библиотеката в града-държава Ватикана, представлява скромно помещение, оборудвано с молитвен килим, ориентиран към Мека. Според официалното описание, решението е акт на вежливост към чуждестранните изследователи, които посещават институцията, а не промяна в официалната ѝ политика.

Информацията стана публично достояние на 8 октомври чрез интервю на заместник-префекта на библиотеката отец Джакомо Кардинали за La Repubblica. В разговора, посветен основно на дигитализацията и реставрационните проекти на библиотеката, отец Кардинали споменава между другото, че някои мюсюлмански учени са поискали помещение, в което да могат да се молят, и библиотеката им е предоставила такова. „Ние сме универсална библиотека“, казва той, подчертавайки, че сред богатите колекции се съхраняват не само древни християнски текстове, но и редки ръкописи като старинни Корани, еврейски и етиопски документи, както и китайски артефакти.

Библиотеката, основана през 1475 г. от папа Сикст IV, е една от най-старите и авторитетни институции в света, притежаваща над 80 000 ръкописа и повече от 1,6 милиона печатни книги. Всяка година тя приема хиляди изследователи от цял свят и традиционно предоставя условия, съобразени с техните професионални и културни потребности.

Реакцията

След публикацията в La Repubblica, решението бързо предизвика разнопосочни реакции. Поддръжниците го определиха като израз на междуверски диалог и уважение, докато консервативни католически медии го разкритикуваха като „отстъпление от християнската идентичност“ на Ватикана.

Традиционалисткото издание LifeSiteNews цитира дякон Ник Донъли, който нарече решението „предателство спрямо нашия Господ Исус Христос“, като подчерта, че позволяването на нехристиянски молитви в католическо пространство подкопава мисията на евангелизацията. Други сайтове като Novus Ordo Watch определиха инициативата като „практическо проявление на теологията на Втория Ватикански събор“.

В социалните мрежи част от коментаторите поставиха въпроса за липсата на реципрочност, отбелязвайки, че християнските молитви са забранени в градове като Мека и Медина. Поддръжниците на решението, обаче, посочват, че жестът има чисто хуманитарен и прагматичен характер, демонстриращ уважение и готовност за диалог.

Според анализатори, решението съответства на насоките за междуверско разбирателство, утвърдени по време на понтификата на папа Лъв XIV, избран през май след смъртта на папа Франциск. Папа Лъв XIV, роден Робърт Франсис Превост в Чикаго, продължава линията на предшественика си, акцентирайки върху братството между религиите. В първата си реч той припомни духа на „Документа за човешкото братство“, подписан през 2019 г. в Абу Даби с великия имам Ахмед ел-Тайеб.

Под ръководството на Лъв XIV Ватиканът вече е организирал няколко междуверски инициативи, включително обща християнско-мюсюлманска молитва за мир в Близкия изток през юли тази година.

Представители на библиотеката заявяват, че нямат потвърждение дали решението е било вдъхновено от конкретна директива на Светия престол, но го определят като „естествено продължение на мисията на знанието и диалога“. Според директорa Андреас Хенинг, предоставянето на молитвено пространство е „знак на уважение и гостоприемство към всички, които търсят знание“.


