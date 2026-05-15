Кайли Дженър претърпяла сериозни усложнения при втората си бременност

Кайли Дженър разкри подробности за сериозни здравословни усложнения по време на бременността със сина си Еър, като призна, че и до днес страда от хронични болки в гърба вследствие на тежкото износване на второто си дете.

В интервю за подкаста „Therapuss with Jake Shane“ основателката на Kylie Cosmetics заяви, че повече от три години се бори с постоянни болки в гърба, които едва наскоро започнали да отслабват.

„Имам хронични болки в гърба от три години и половина. Едва сега започвам да се чувствам по-добре“, каза 28-годишната риалити звезда.

Дженър разказа, че още в 12-ата седмица от бременността с Еър е получила тежки усложнения, включително силни болки в кръста и ишиас, които я оставили практически неподвижна.

„Събудих се една сутрин и не можех да ходя“, спомня си тя. „Не можех да стана от леглото заради ужасните болки в гърба и ишиаса. Освен това имах и други проблеми. Бях разширена с три сантиметра в продължение на месец и половина, почти два месеца.“

По думите ѝ лекарите били принудени да я поставят на строг режим на легло до края на бременността. Това се оказало сериозен удар за Дженър, която по това време се чувствала в отлична физическа форма и имала намерение да продължи да тренира активно.

Тя признава, че е качила значително тегло и при двете си бременности. При раждането на дъщеря си Сторми през 2018 г. е тежала около 90 килограма, а при появата на Еър през 2022 г. — приблизително 95 килограма.

„Ядях абсолютно всичко“, разказа Дженър за хранителните си навици по време на втората бременност. „Всяка вечер изяждах по кутия сладолед. Постоянно ядях въглехидрати, бейгъли, сладки неща. В началото гаденето беше толкова силно, че ако не ядях, ставаше още по-зле.“

Кайли Дженър има две деца от връзката си с рапъра Травис Скот — дъщеря им Сторми, родена през 2018 г., и синът им Еър, роден през 2022 г. Двамата окончателно прекратиха отношенията си през 2023 г.

В интервюто телевизионната звезда признава още, че първата ѝ бременност е преминала значително по-леко. Тогава тя е била едва на 19 години и изпитвала сериозен страх от реакцията на семейството си.

„Бях ужасно уплашена да кажа на родителите си“, спомня си Дженър. „Но никой не ми се разсърди. Просто беше много хаотичен период.“

По време на бременността със Сторми Кайли Дженър почти напълно изчезна от публичното пространство и социалните мрежи, което тогава предизвика огромен медиен интерес и спекулации. При втората си бременност тя не я криеше, но значително ограничи публичните си изяви.

След раздялата с Травис Скот бизнесдамата започна връзка с актьора Тимъти Шаламе. Двамата за първи път бяха свързани публично през пролетта на 2023 г., а впоследствие многократно се появяваха заедно на събития, включително на церемониите „Златен глобус“ и „Оскар“.

По-рано тази година Дженър заяви пред Vanity Fair, че възнамерява през последните години от своите 20 да се концентрира върху себе си, бизнеса си и децата си, но не изключва възможността отново да стане майка.

От своя страна Тимъти Шаламе също намекна в интервю за Vogue през 2025 г., че създаването на семейство „определено е сред нещата, за които мисли“, макар двамата да продължават стриктно да пазят личните си отношения далеч от публичното внимание.