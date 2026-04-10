Икони: Ана Уинтур изгря за пръв път на корицата на Vogue заедно с Мерил Стрийп (СНИМКИ)

Две модни икони застанаха една до друга и предизвикаха фурор. Главният редакционен директор на Vogue Ана Уинтур се появи за първи път на корицата на собственото си списание – редом до актрисата Мерил Стрийп за броя от май 2026 г., съобщават от редакцията на изданието.

Решението идва след продължителни усилия от страна на екипа, като според разкрития в подкаста на Vogue „The Run-Through“ и двете фигури първоначално не са били склонни да приемат предложението. По думите на новоназначения ръководител на редакционното съдържание Клоуи Мал, Ана Уинтур и преди е отказвала да се появява на корица, докато Мерил Стрийп – въпреки че вече е била лице на списанието през 2012 и 2017 г. – е била възприемана като „почти сигурен отказ“.

Идеята за съвместна корица възниква по време на Седмицата на модата в Париж през октомври миналата година. „Казах: „Ана, би било наистина впечатляващо да сте на корицата заедно с Мерил“, разказва Мал. „А тя ми отговори: „Клоуи, това е много ласкателно, но не е в мой стил.““

Ситуацията се променя, след като самата Мерил Стрийп проявява интерес към проекта. „Отговорът тогава беше различен. Явно виждаме кой има силата да убеждава“, коментира Мал.

Корицата съвпада с премиерата на "Дяволът носи Прада 1", насрочена за 1 май, и прави пряка препратка към връзката между героинята на Стрийп – Миранда Пристли – и реалния ѝ прототип в лицето на Уинтур. В материала двете са облечени в тоалети на Prada, като Мал отбелязва: „Два дявола, две Prada.“

Фотосесията, реализирана от Ани Лейбовиц със стайлинг на Грейс Кодингтън, е протекла при изключителна секретност. „Проектът правеше документите на Пентагона да изглеждат като детски книжки“, коментира Мал. Директорът на глобалната модна мрежа на Vogue Вирджиния Смит допълва, че координацията с дизайнерите е изисквала „смесица от неясни обяснения и откровени лъжи“, за да се запази тайната.

По време на подготовката Грейс Кодингтън дори е била дискретно въведена в сградата на редакцията, за да не привлича внимание. „Ана смяташе, че присъствието ѝ може да породи съмнения, затова трябваше да я скрием“, разказва Смит.

Въпреки сложната организация, двете главни лица на корицата бързо намират общ език. По време на пробите в хотел Crosby в Ню Йорк, Мерил Стрийп и Ана Уинтур се появяват със сходни жълти шалове – съвпадение, което не е било предварително планирано. „Ана беше толкова развълнувана, че каза: „Трябва да го снимаме“, спомня си Мал.

Появата на корицата съвпада и с подготовката за ежегодния бал Met Gala, организиран от Уинтур, което допълнително засилва интереса към проекта. Според източници, цитирани от Page Six, дългогодишната асоциация между редактора и образа на Миранда Пристли остава част от културния контекст около филма и модната индустрия. „Хора са спечелили милиони от книгата и филма, вдъхновени от Ана. Защо и тя да не се позабавлява с това?“, коментира източникът.