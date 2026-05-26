Мелания отказа да отиде на сватбата на Доналд Тръмп-младши

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп отсъстваха от тържеството, където Доналд Тръмп-младши и светската личност от Палм Бийч Бетина Андерсън се ожениха, пише Reality Tea, цитиран от marica.bg.

Интимната сватба беше на Бахамите на 23 май. Белият дом извини отсъствието на президента с важни и неотложни правителствени задължения. Източници обаче твърдят, че Мелания просто е отказала да отиде.

Източници, близки до семейството, съобщиха на Роб Шутър в неговата колонка „Naughty But Nice“ в Substack, че Мелания Тръмп не е присъствала на сватбата на Тръмп-младши, защото не е искала да прекара цял уикенд с по-големите деца на съпруга си. Те добавиха, че напрежението съществувало от години, макар никой да не го казва публично.

Сватбата се състоя на частен остров в Ексума, където присъстваха братята и сестрите на Доналд-младши - Иванка, Ерик и Тифани със съпрузите си, както и децата му от първия брак.

Междувременно синът на Мелания, Барън Тръмп, също остана вкъщи, което според източници отразява траен емоционален разрив. Вътрешен човек отбеляза, че Барън е израснал в съвсем различен свят от Доналд-младши, Ерик, Иванка и Тифани.

„Има емоционална дистанция и всички в семейството го знаят,“ сподели източникът.