Новини
Любопитно »
Мелания отказа да отиде на сватбата на Доналд Тръмп-младши

Мелания отказа да отиде на сватбата на Доналд Тръмп-младши

26 Май, 2026 11:19 1 688 12

  • мелания тръмп-
  • доналд тръмп-
  • сватба-
  • уикенд

Мелания Тръмп не е искала да прекара цял уикенд с по-големите деца на съпруга си

Мелания отказа да отиде на сватбата на Доналд Тръмп-младши - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп отсъстваха от тържеството, където Доналд Тръмп-младши и светската личност от Палм Бийч Бетина Андерсън се ожениха, пише Reality Tea, цитиран от marica.bg.

Интимната сватба беше на Бахамите на 23 май. Белият дом извини отсъствието на президента с важни и неотложни правителствени задължения. Източници обаче твърдят, че Мелания просто е отказала да отиде.

Източници, близки до семейството, съобщиха на Роб Шутър в неговата колонка „Naughty But Nice“ в Substack, че Мелания Тръмп не е присъствала на сватбата на Тръмп-младши, защото не е искала да прекара цял уикенд с по-големите деца на съпруга си. Те добавиха, че напрежението съществувало от години, макар никой да не го казва публично.

Сватбата се състоя на частен остров в Ексума, където присъстваха братята и сестрите на Доналд-младши - Иванка, Ерик и Тифани със съпрузите си, както и децата му от първия брак.

Междувременно синът на Мелания, Барън Тръмп, също остана вкъщи, което според източници отразява траен емоционален разрив. Вътрешен човек отбеляза, че Барън е израснал в съвсем различен свят от Доналд-младши, Ерик, Иванка и Тифани.

„Има емоционална дистанция и всички в семейството го знаят,“ сподели източникът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 болен coрocоид

    12 1 Отговор
    Пък нас с Галя даже не на поканиха.

    11:22 26.05.2026

  • 2 Младши е същата Будала

    13 1 Отговор
    Като старши

    11:29 26.05.2026

  • 3 Путин

    3 4 Отговор
    Ще иде

    11:29 26.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    🤠"Днес американските сили извършиха удари
    ЗА САМООТБРАНА
    в Южен Иран, за да защитят нашите войски от заплахи от иранската армия,“ се казва в изявлението, като се уточнява, че целите включват ракетни площадки и „ирански лодки, опитващи се да поставят мини.“🤠

    Коментиран от #7

    11:31 26.05.2026

  • 5 Българин

    7 0 Отговор
    Опасявам се, че като дойде време, кой да наследи Доналд Тръмп на престола във Вашингтон, може да започнат междуособици сред наследниците!

    Коментиран от #6

    11:32 26.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Очакваше се нещо

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тръмп каза, че няма да присъства заради работа, ударите срещу Иран бяха за негово оправдание, че свършил нещо важно, бяха безсмислени, точно когато щяха да се срещат в Доха.

    11:39 26.05.2026

  • 8 верно ли

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Баш по наследство си е, само че не по кръвна линия. Иначе как ще обясниш, че който и президент да сидне на престола, вътрешната и външната политика не си променят?

    Коментиран от #10, #11

    11:40 26.05.2026

  • 9 ПРАВИЛНО

    0 0 Отговор
    И ПРИ НАС Е ТАКА

    11:58 26.05.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "верно ли":

    Верно ли си толкова НЕумен ❗
    Ами има избори. Отделна тема е как се избира❗
    Виж за Англосаксия е така❗

    12:00 26.05.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "верно ли":

    Ами как да обясня, че не се променят, като те се променят 🤔❗
    Да, Русия винаги е враг, а Британия винаги съюзник, колониите са колонии.... но промени има❗

    12:04 26.05.2026

  • 12 Много

    0 0 Отговор
    важно , че хърватката не била отишла на сватбата на сина на Доналд Тръмп и на чехкинята Ивана !

    12:22 26.05.2026