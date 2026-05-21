Бизон, кръстен на Доналд Тръмп, стана звезда в Бангладеш (ВИДЕО)

Необичаен обитател на ферма в Бангладеш се превърна в сензация в социалните мрежи, след като местните жители започнаха да го наричат „Доналд Тръмп“ заради характерната му златиста козина на главата и светлорозовия цвят на кожата. Става дума за 700-килограмов албинос бизон, който през последните седмици привлича десетки посетители във ферма край град Нараянгандж, югоизточно от столицата Дака.

Животното живее във Rabeya Agro Farm, където според служителите се е превърнало в истинска атракция. Хора от различни части на страната посещават фермата, за да се снимат с бизона, след като видеоклипове с него започнаха масово да се разпространяват в TikTok, Facebook и местните медии.

Собственикът на фермата Зиаудин Мридха разказва, че е купил животното преди около десет месеца от пазар за добитък в района на Раджшахи. Идеята за прякора дошла от по-малкия му брат, който според думите му веднага направил асоциация между специфичната прическа на бивола и тази на Доналд Тръмп.

Посетители на фермата твърдят, че приликата е още по-впечатляваща на живо. Някои от тях споделят пред местни медии, че първоначално сметнали сравнението за шега, но след като видели животното отблизо, прякорът им се сторил напълно подходящ.

🇧🇩 Crowds are flocking to snap photographs with an unlikely social media star -- an albino buffalo with flowing blond hair nicknamed "Donald Trump" due to be sacrificed within days.

Служители на фермата разказват, че бизонът получава специални грижи, включително по няколко къпания дневно и специален хранителен режим с царевица, оризови люспи, треви и фуражи. Заради необичайния му външен вид животното бързо се превърнало в една от най-обсъжданите атракции в страната преди празника Курбан Байрам, когато в Бангладеш традиционно рязко нараства търсенето на добитък.

Според собственика бизонът вече е продаден на цена от около 550 така за килограм живо тегло и трябва да бъде предаден на новия си собственик през следващите дни. Фермата е подготвила близо 200 животни за тазгодишния празник, като почти всички вече са резервирани.

