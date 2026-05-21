Бизон, кръстен на Доналд Тръмп, стана звезда в Бангладеш (ВИДЕО)

21 Май, 2026 18:31 452 4

Приликата между животното и американския президент е вдъхновила стопаните му

Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Необичаен обитател на ферма в Бангладеш се превърна в сензация в социалните мрежи, след като местните жители започнаха да го наричат „Доналд Тръмп“ заради характерната му златиста козина на главата и светлорозовия цвят на кожата. Става дума за 700-килограмов албинос бизон, който през последните седмици привлича десетки посетители във ферма край град Нараянгандж, югоизточно от столицата Дака.

Животното живее във Rabeya Agro Farm, където според служителите се е превърнало в истинска атракция. Хора от различни части на страната посещават фермата, за да се снимат с бизона, след като видеоклипове с него започнаха масово да се разпространяват в TikTok, Facebook и местните медии.

Собственикът на фермата Зиаудин Мридха разказва, че е купил животното преди около десет месеца от пазар за добитък в района на Раджшахи. Идеята за прякора дошла от по-малкия му брат, който според думите му веднага направил асоциация между специфичната прическа на бивола и тази на Доналд Тръмп.

Посетители на фермата твърдят, че приликата е още по-впечатляваща на живо. Някои от тях споделят пред местни медии, че първоначално сметнали сравнението за шега, но след като видели животното отблизо, прякорът им се сторил напълно подходящ.

Служители на фермата разказват, че бизонът получава специални грижи, включително по няколко къпания дневно и специален хранителен режим с царевица, оризови люспи, треви и фуражи. Заради необичайния му външен вид животното бързо се превърнало в една от най-обсъжданите атракции в страната преди празника Курбан Байрам, когато в Бангладеш традиционно рязко нараства търсенето на добитък.

Според собственика бизонът вече е продаден на цена от около 550 така за килограм живо тегло и трябва да бъде предаден на новия си собственик през следващите дни. Фермата е подготвила близо 200 животни за тазгодишния празник, като почти всички вече са резервирани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Ама ,Събино,това е прякор на бизона ,а не името му.Там си пише nickname.

    18:37 21.05.2026

  • 2 И тук

    1 0 Отговор
    Имаме депутати с прилика на животни и растения

    18:44 21.05.2026

  • 3 ГОВЕДО........ ООООООО

    0 1 Отговор
    КЪВ БИЗОН

    18:47 21.05.2026

  • 4 Този бизон

    1 0 Отговор
    е бивол. Мисирката е пуйка, която е фитка. 🤪

    18:48 21.05.2026