Филип Киркоров за брака си с Алла Пугачова: След 10 години всичко се обърка

Певецът Филип Киркоров призна, че се е оженил за Алла Пугачова благодарение на Ема Василиевна Лавринович, директор на концертната зала „Октябърски“ в Санкт Петербург, която актьорът нарича своя „втора майка“, предаде StarHit.

Според Киркоров именно Лавринович го е убедил да се ожени за Алла Пугачова в Санкт Петербург, изпълнявайки дългогодишно обещание, което е дал на концерт.

„Опитах се да се откажа: измислих си, че нямам паспорт. Но Анатолий Собчак уреди паспортът да пристигне на следващия ден и всичко това се случи, благодарение на добротата на Ема Василиевна. Но някак си всичко останало просто не се получи“, спомня си артистът.

Киркоров призна, че първите 10 години от брака му с Пугачова са били наред, но след това „всичко се обърка“.

„Беше прекрасно време. Спомням си го с благодарност, независимо какво казват другите. А всичко останало е живот, някои неща се получават, а други не“, заключи той.

През 1994 г. Анатолий Собчак, тогавашният кмет на Санкт Петербург, лично регистрира брака на Алла Пугачова с тогавашния ѝ приятел Филип Киркоров. Звездната двойка бе женена 11 години, а през 2011 г. примадоната се омъжва за хумориста-пародист Максим Галкин.

Междувременно Пугачова реагира на новината за смъртта на главния ѝ двойник Алексей Золотов в Instagram.

„Много жалко“, написа тя в секцията за коментари в акаунта на фестивала „Пугачовска пролет“.

На 20 април беше обявено, че Золотов е починал на 57-годишна възраст в село Богородское край Москва.

Причината за смъртта са усложнения от диабет, както и сърдечни и бъбречни заболявания и пневмония. На 18 април Золотов се влошил, а семейството му го намира в тежко състояние, след което лекарите не успяват да го спасят.

Золотов е инициатор на фестивала „Пугачовска пролет“ и един от най-известните имитатори на Алла Пугачова.