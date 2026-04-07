Лейди Гага отмени концерт заради тежка инфекция

Лейди Гага отмени планирания си концерт в Монреал в последния момент поради здравословни причини, след като състоянието ѝ се е влошило вследствие на респираторна инфекция. Решението беше обявено само часове преди началото на шоуто, като предизвика разочарование сред феновете, но и разбиране предвид обстоятелствата.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, изпълнителката посочва, че през последните дни се е опитвала да се възстанови чрез почивка и лечение, но въпреки усилията ѝ състоянието се е влошило. По препоръка на лекарите тя е била категорично посъветвана да не излиза на сцената, тъй като няма да може да предложи нивото на изпълнение, което очаква от себе си и което публиката заслужава.

Отмяната идва в активен етап от текущото ѝ световно турне, започнало през юли 2025 г., което включва десетки дати в Северна Америка и Европа. По график обиколката трябва да завърши с поредица от концерти в легендарната зала Madison Square Garden в Ню Йорк, където се очаква финалният спектакъл да се състои на 13 април.

Здравословните затруднения на Лейди Гага не са изолиран случай в кариерата ѝ. През последните години тя открито говори за хронични състояния като фибромиалгия, както и за физическото натоварване, съпътстващо мащабните ѝ турнета. В интервюта певицата нееднократно е подчертавала значението на психическото и физическото възстановяване, особено при интензивни концертни графици.

Към момента не се съобщава за допълнителни отменени дати, като от екипа на артистката посочват, че се следи състоянието ѝ и се прави всичко необходимо, за да може турнето да продължи по план. Очаква се информация относно евентуално пренасрочване на концерта в Монреал да бъде обявена допълнително.