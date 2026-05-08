Подновиха сериала за Хари Потър за втори сезон още преди премиерата на първия

Новият сериал "Хари Потър", който още не е излязъл на екран, ще получи втори сезон, като снимките се очаква да започнат още през есента, съобщи BBC, позовавайки се на информация от HBO. Новината идва месеци преди премиерата на първия сезон, с която компанията официално ще постави начало на най-мащабната телевизионна адаптация по произведенията на Дж. К. Роулинг.

Макар HBO все още да не е обявила официалното заглавие на втория сезон, очакванията са той да следва сюжета на "Хари Потър и стаята на тайните", втората книга от поредицата. От компанията вече потвърдиха, че амбицията е всичките седем романа да бъдат адаптирани в рамките на десетгодишен телевизионен проект, като всеки сезон ще обхваща по една книга.

Първият сезон, базиран на "Хари Потър и философския камък", е планиран за премиера около коледните празници тази година в платформата HBO Max. Снимките започнаха през лятото на 2025 г. в студийните комплекси Leavesden Studios край Лондон — същото място, където беше заснета и оригиналната филмова поредица.

Първият тийзър на сериала беше публикуван през март и включваше кадри от Голямата зала на „Хогуортс“, Платформа 9¾ и първи поглед към новите версии на ключови персонажи от магьосническата вселена. От HBO определят проекта като „значително по-близък до книгите“ в сравнение с филмовите адаптации, с повече екранно време за сюжетни линии и герои, които досега са били съкратени или напълно пропуснати.

Главните роли са поверени на младите актьори Доминик Маклафлин като Хари Потър, Арабела Стантън в ролята на Хърмаяни Грейнджър и Аластър Стоут като Рон Уизли. Тримата са избрани след мащабен кастинг, в който са участвали над 30 000 деца от Великобритания и Ирландия.

Сред вече потвърдените имена в продукцията са Паапа Есиеду като професор Снейп, Джон Литгоу в ролята на Албус Дъмбълдор и Джанет Мактиър като професор Макгонъгол. HBO все още пази в тайна кой ще изиграе Лорд Волдемор, но в британските медии продължават спекулациите около имената на Килиън Мърфи и Анди Съркис.

Главният изпълнителен директор на HBO Кейси Блойс вече потвърди, че работата по втория сезон е започнала още по време на продукцията на първия, което според индустриални анализатори е знак за дългосрочния ангажимент на Warner Bros. Discovery към франчайза.

Сюжетът на бъдещия втори сезон ще проследи втората година на Хари в „Хогуортс“, когато училището е разтърсено от поредица мистериозни нападения, свързани с легендарната Стая на тайните. Историята въвежда персонажи като Доби и поставя началото на по-мрачната линия в развитието на сагата.