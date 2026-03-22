Симона Загорова следва модния стил на Коко Шанел (СНИМКИ)

22 Март, 2026 13:39 902 16

  • симона загорова-
  • стил-
  • коко шанел

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Симона Загорова намира вдъхновение в една от най-влиятелните фигури в модата – Коко Шанел. Дъщерята на Глория все по-често се обръща към мислите и философията на легендарната дизайнерка, която променя завинаги представата за женственост и стил, пише marica.bg.

"За да бъдеш незаменим, трябва да бъдеш различен" – именно този цитат на Шанел се е превърнал в личен девиз за младата изпълнителка. Симона не крие, че вярва силно в индивидуалността и смята, че това е ключът не само към добрия външен вид, но и към успеха като цяло.

В последно време певицата все по-уверено изгражда собствен имидж, който съчетава модерно звучене с класическа елегантност. Визията ѝ често включва изчистени линии, стилни акценти и усещане за премерен лукс – елементи, които ясно напомнят за естетиката на Шанел.

Снимка: Инстаграм

Освен във външния си вид, Симона прилага тази философия и в музиката си. Тя се стреми да бъде разпознаваема, да не се слива с масовото и да предлага нещо различно на своята публика. Според нея именно смелостта да бъдеш себе си е най-ценният капитал в днешния свят.

Близки до певицата споделят, че тя често черпи мотивация от вдъхновяващи личности и обича да започва деня си с подобни мисли. Това ѝ помага да остане фокусирана и уверена в посоката, в която се развива – както в личен, така и в професионален план.

Ясно е, че за Симона Загорова стилът не е просто външност, а начин на мислене. А когато зад визията стои идея и характер, резултатът винаги е впечатляващ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колеги

    10 1 Отговор
    Местиме ли у лево?

    13:43 22.03.2026

  • 2 Брях,

    10 0 Отговор
    каква аристокрация…

    13:44 22.03.2026

  • 3 волан

    0 4 Отговор
    Искам да й нацункам устенцето,да й дръпна нослето и да й нароша косата!

    Коментиран от #10

    13:48 22.03.2026

  • 4 На мама

    7 0 Отговор
    Чудото с 1000 корекции.

    13:50 22.03.2026

  • 5 Гост

    6 0 Отговор
    Калъпа на доктора - пластичен хирург от 30 години е един и същ. Няма разлика между Глория и тази Симона. Докторе, дай нещо по-различно, например тип Надка Нейнски!

    13:50 22.03.2026

  • 6 Симьонка вече е чиста столичанка,

    4 0 Отговор
    забрави вече Туин Пийкс, пардон Две Могили.
    Граждани, на село раждани…

    13:55 22.03.2026

  • 7 Така е, щот’

    3 0 Отговор
    на село и в града по хоремаците дето им викат пъбове тъмните балкански субекти обичат да слушат и да гледат певачици.
    Иначе разправят и се кълнат какви европейци били.
    Демокрация, няма отърване.

    13:59 22.03.2026

  • 8 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Ако има огледало и се види в него горката селянска ще разбере че следва модният стил на Две Могили Русенско.

    14:02 22.03.2026

  • 9 танкист

    5 0 Отговор
    Ще я кукошанеля по цяла нощ!

    14:03 22.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Въй

    1 0 Отговор
    Е,Симона Загорова не може да следва изтребител МиГ-29 във въздуха!

    14:13 22.03.2026

  • 12 Варна

    5 0 Отговор
    Ко.ко.ко каза,Коко Шанел ли хаххаахахааааааааааа,сигурно в сънищата я следва,обаче в реалността може да стигне само модна линия Илиянци,защото тя и отива на сел..... физиономия.

    14:16 22.03.2026

  • 13 Крушка с опашка

    3 0 Отговор
    дебела.
    Жалки и двете

    14:26 22.03.2026

  • 14 майтапчия

    0 0 Отговор
    Ку ку Шинел . Ако намери кой да и плаща , може каквато линия си иска да следва

    14:28 22.03.2026

  • 15 Читател

    1 0 Отговор
    Външния вид при хората,е измама на очите и мислите.Тази е с полупразна глава,но държи на външния си вид,обяснимо защо!

    14:28 22.03.2026

  • 16 Банан

    0 0 Отговор
    Може да ги почерпя с по един банан

    14:34 22.03.2026