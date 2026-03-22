Симона Загорова следва модния стил на Коко Шанел (СНИМКИ)

Симона Загорова намира вдъхновение в една от най-влиятелните фигури в модата – Коко Шанел. Дъщерята на Глория все по-често се обръща към мислите и философията на легендарната дизайнерка, която променя завинаги представата за женственост и стил, пише marica.bg.
"За да бъдеш незаменим, трябва да бъдеш различен" – именно този цитат на Шанел се е превърнал в личен девиз за младата изпълнителка. Симона не крие, че вярва силно в индивидуалността и смята, че това е ключът не само към добрия външен вид, но и към успеха като цяло.
В последно време певицата все по-уверено изгражда собствен имидж, който съчетава модерно звучене с класическа елегантност. Визията ѝ често включва изчистени линии, стилни акценти и усещане за премерен лукс – елементи, които ясно напомнят за естетиката на Шанел.
Освен във външния си вид, Симона прилага тази философия и в музиката си. Тя се стреми да бъде разпознаваема, да не се слива с масовото и да предлага нещо различно на своята публика. Според нея именно смелостта да бъдеш себе си е най-ценният капитал в днешния свят.
Близки до певицата споделят, че тя често черпи мотивация от вдъхновяващи личности и обича да започва деня си с подобни мисли. Това ѝ помага да остане фокусирана и уверена в посоката, в която се развива – както в личен, така и в професионален план.
Ясно е, че за Симона Загорова стилът не е просто външност, а начин на мислене. А когато зад визията стои идея и характер, резултатът винаги е впечатляващ.
