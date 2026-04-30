Риана разтърси интернет със СНИМКИ по секси бельо

Риана разтърси интернет, публикувайки няколко изумителни снимки в Instagram. Изпълнителката на Diamonds се появи в червен комплект бельо с флорален принт от лятната си колекция Savage X Fenty, пише dir.bg.

Дизайнерката се справи чудесно с моделирането на дрехите, като използва сутиен, прашки и минижуп, за да разкрие повече, отколкото би трябвало. Феновете ѝ полудяха от снимките, казвайки, че тя "е по-секси от всякога" и "трябва да бъде арестувана, защото изглежда толкова запалително".

Текстът към снимките гласи: "Момент за тази визия на Риана. Колекцията Monamour вече е достъпна на savagex.com."

Риана е основател на Savage X Fenty, като стартира марката за бельо през 2018 г. Въпреки че се оттегли от поста изпълнителен директор през 2023 г., тя остава съсобственик и изпълнителен председател, съобщава Vogue. Марката е известна с разнообразните си размери, и вече е оценена на 1 милиард долара.

Секси появата на Риана се случва малко след като партньорът ѝ я коментира в скорошно интервю. A$AP Rocky каза, че певицата "се е променила много", след като стана майка.

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Двойката имат тригодишния Риза, двегодишния Райът и Роки, която се роди през септември. A$AP Rocky вече говори открито за връзката им, разкривайки, че тя се е променила през последните няколко години, но че Риана "винаги е била магическа".

Той каза пред списание W: "Тя се промени много, защото стана майка през този период от време, и това със сигурност те променя. Но тази жена винаги е била магическа."

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

"Философски погледнато, начинът, по който тя действа, е на друго ниво. Тя е най-очарователният и искрен човек на Земята. Енергията ѝ е несравнима - единствена по рода си. Просто я обожавам."

Роки продължи да разкрива любимите занимания на двойката, включително гледането на документални филми и филми, добавяйки: "Имаме толкова много общи интереси. Бяхме пристрастени към гледането на филми, като този на Боб Марли. Гледането на филми заедно е толкова забавно. Сигурно сме гледали "El Cantante" 15 пъти."

Това се случва, след като музикантът разкри, че двойката полага съгласувани усилия да поддържа връзката си забавна и вълнуваща, защото трябва "все още да се срещат" и "да бъдат приятели", въпреки отговорностите на родителството.

Източник: life.dir.bg