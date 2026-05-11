Бианка Ченсори отново заголи гръд в екстравагантно боди (СНИМКА)

Бианка Ченсори не остави никого равнодушен с поредна провокативна визия, споделена в мрежата. Съпругата на Кание Уест публикува в Instagram снимка, на която позира с плътно прилепнало и доста изрязано черно боди върху сив клин.
31-годишната архитектка комбинира визията с обувки на висок ток и пусната светлокафява коса. Моделът на банския подчертаваше фигурата ѝ и оставяше малко на въображението, превръщайки публикацията в пореден широко коментиран момент около стила на Ченсори.
Това не е първият път, в който тя се появява с подобна комбинация. През април Ченсори беше заснета заедно с 48-годишния си съпруг в хотел Chateau Marmont в Лос Анджелис, облечена в телесен цвят боди върху металически сребристи чорапогащи.
В края на миналия месец обаче Бианка Ченсори показа коренно различна визия по време на участие като гост-критик в програмата Advanced Studio IV Final Reviews към Архитектурния факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк. Тогава тя се появи изцяло в черно – с поло, сако, кожена пола до коляното и високи кожени ботуши.
През последните месеци Ченсори неведнъж е сменяла екстравагантния си стил с по-консервативни тоалети в официална среда. През февруари съдия в Лос Анджелис отправи предупреждение към нея и Кание във връзка със съдебен процес, свързан с реконструкцията на имението на Уест в Малибу. Магистратът настоя всички присъстващи да спазват основния дрескод в съдебната зала, включително забрана за слънчеви очила и шапки.
На едно от заседанията през март Ченсори се появи в закопчана черна жилетка и дълга черна пола тип „молив“, демонстрирайки значително по-сдържан стил в сравнение с обичайните си публични изяви.
