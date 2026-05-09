Ужас в британски сафари парк: мечка нападна семейна кола

Истински кошмар преживя британско семейство по време на разходка в сафари парк, след като огромна мечка нападна автомобила им и откъсна страничното огледало пред очите на изплашени деца. Инцидентът се е разиграл в Woburn Safari Park, уточнява таблоидът The Sun.

Кърсти и Арън Стюарт били на семейна разходка с трите си деца, когато автомобилът им навлязъл в зоната с черни мечки. Само секунди по-късно едно от децата възкликнало: „Виж тази глупава мечка“, а животното внезапно се нахвърлило върху колата.

На кадрите се вижда как огромната мечка удря автомобила и буквално откъсва страничното огледало, докато децата пищят от ужас вътре в купето. Според майката Кърсти ситуацията изглеждала „нереална“.

Жената предполага, че животното може да е било привлечено от храната в колата. „Имахме сандвичи с пиле. Може би мечката е усетила миризмата“, разказва тя пред британски медии.

Напрежението приключило едва когато служител на парка пристигнал с високопроходим автомобил и подплашил животното. Семейството обаче останало шокирано от реакцията на персонала.

По думите на Кърсти служителят дори първоначално не разбрал какво точно се е случило, докато не видял мечката да си играе с откъснатото огледало на земята.

Допълнително недоволство предизвикал и фактът, че паркът отказал да покрие щетите по автомобила. Причината – в условията за посещение изрично било записано, че посетителите влизат на собствен риск.

Кошмарният ден не приключил дотук. На връщане автомобилът се повредил и семейството било принудено да плати още около 500 паунда за ремонт на горивната помпа.

След първоначалния шок семейството вече гледа с известна доза хумор на случилото се, но признава, че няма намерение отново да посещава сафари парка.