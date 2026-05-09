Ужас в британски сафари парк: мечка нападна семейна кола

9 Май, 2026 09:35 1 438 13

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Истински кошмар преживя британско семейство по време на разходка в сафари парк, след като огромна мечка нападна автомобила им и откъсна страничното огледало пред очите на изплашени деца. Инцидентът се е разиграл в Woburn Safari Park, уточнява таблоидът The Sun.

Кърсти и Арън Стюарт били на семейна разходка с трите си деца, когато автомобилът им навлязъл в зоната с черни мечки. Само секунди по-късно едно от децата възкликнало: „Виж тази глупава мечка“, а животното внезапно се нахвърлило върху колата.

На кадрите се вижда как огромната мечка удря автомобила и буквално откъсва страничното огледало, докато децата пищят от ужас вътре в купето. Според майката Кърсти ситуацията изглеждала „нереална“.

Жената предполага, че животното може да е било привлечено от храната в колата. „Имахме сандвичи с пиле. Може би мечката е усетила миризмата“, разказва тя пред британски медии.

Напрежението приключило едва когато служител на парка пристигнал с високопроходим автомобил и подплашил животното. Семейството обаче останало шокирано от реакцията на персонала.

По думите на Кърсти служителят дори първоначално не разбрал какво точно се е случило, докато не видял мечката да си играе с откъснатото огледало на земята.

Допълнително недоволство предизвикал и фактът, че паркът отказал да покрие щетите по автомобила. Причината – в условията за посещение изрично било записано, че посетителите влизат на собствен риск.

Кошмарният ден не приключил дотук. На връщане автомобилът се повредил и семейството било принудено да плати още около 500 паунда за ремонт на горивната помпа.

След първоначалния шок семейството вече гледа с известна доза хумор на случилото се, но признава, че няма намерение отново да посещава сафари парка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това нищо не е

    14 4 Отговор
    Скоро ще дойде руският мечок

    09:37 09.05.2026

  • 2 Великобританка

    8 1 Отговор
    Ужас, ужас, напада и нищо не прави! Миналата година на Слънчака като ме нападна един космат българин, така ме задъни, че от зор рипнах от терасата в басейна.

    09:43 09.05.2026

  • 3 Баце ЕООД

    10 0 Отговор
    Тия вече видят ли мечка пълнят яко памперсите

    09:43 09.05.2026

  • 4 Гост

    11 0 Отговор
    Голям ужас. То за кухи лейки всичко трябва да е голямо.

    09:43 09.05.2026

  • 5 в кратце

    7 0 Отговор
    Никой не ги е накарал да ходят там.

    09:45 09.05.2026

  • 6 факт

    7 1 Отговор
    от Русия е внесена мечката

    Коментиран от #7

    09:52 09.05.2026

  • 7 Не, не е

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "факт":

    Този вид се среща само в Северна Америка.

    Коментиран от #8

    10:00 09.05.2026

  • 8 Баце ЕООД

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Не, не е":

    Парка е в малобритания.. Така че, Руска мечка е!

    Коментиран от #9

    10:03 09.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Буха ха

    4 1 Отговор
    Детето ще запомни, че който обижда мечката ще си изпати

    10:11 09.05.2026

  • 11 На това

    0 3 Отговор
    Му се вика яко преживяване уоу

    10:21 09.05.2026

  • 12 Маша и медведь

    3 0 Отговор
    Това си е руска хибридна провокация отвсякъде.

    10:28 09.05.2026

  • 13 Шофьора

    2 0 Отговор
    Тряаше да подаде ръка за едно “здравей” - мечката едва ли щеше да откаже да се здрависа!

    10:29 09.05.2026