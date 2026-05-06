На Гергьовден преди 5 години ни напусна певицата Ваня Костова

Днес, 6 май 2026 г., се навършват точно 5 години от смъртта на една от най-емблематичните български певици – Ваня Костова. Тя ни напусна внезапно на Гергьовден през 2021 г. на 64-годишна възраст.

Гласът ѝ остава в златния фонд на българската поп музика.

Ваня Костова беше "гласът" на група "Тоника СВ" през 80-те години с хитове като "Приятели", "Очакване за пролет" и "Конникът".

След 1986 г. тя продължи със зашеметяващи самостоятелни изяви, изпълнявайки песни по стихове на велики поети като Петя Дубарова.

През годините тя остана символ на доброта и талант, като често участваше в благотворителни инициативи и пееше с цялото си сърце за своята публика.

В памет на певицата се организират събития. През юни т.г. в Етнографски комплекс „Дамасцена“ са предвидени културни прояви, които почитат нейното наследство.