Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
На Гергьовден преди 5 години ни напусна певицата Ваня Костова

На Гергьовден преди 5 години ни напусна певицата Ваня Костова

6 Май, 2026 13:15 511 2

  • ваня костова-
  • годишнина от смъртта

Ваня Костова беше "гласът" на група "Тоника СВ" през 80-те години

На Гергьовден преди 5 години ни напусна певицата Ваня Костова - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 6 май 2026 г., се навършват точно 5 години от смъртта на една от най-емблематичните български певици – Ваня Костова. Тя ни напусна внезапно на Гергьовден през 2021 г. на 64-годишна възраст.

Гласът ѝ остава в златния фонд на българската поп музика.

Ваня Костова беше "гласът" на група "Тоника СВ" през 80-те години с хитове като "Приятели", "Очакване за пролет" и "Конникът".

След 1986 г. тя продължи със зашеметяващи самостоятелни изяви, изпълнявайки песни по стихове на велики поети като Петя Дубарова.

През годините тя остана символ на доброта и талант, като често участваше в благотворителни инициативи и пееше с цялото си сърце за своята публика.

В памет на певицата се организират събития. През юни т.г. в Етнографски комплекс „Дамасцена“ са предвидени културни прояви, които почитат нейното наследство.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Невероятен глас

    4 0 Отговор
    Господ я взе при себе си.

    13:22 06.05.2026

  • 2 Беше готин човек

    1 0 Отговор
    С неповторим глас и добро сърце.

    14:02 06.05.2026