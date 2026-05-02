30 години след смъртта ѝ: Създават документален филм за принцеса Даяна, базиран на тайни нейни записи

2 Май, 2026 16:48 560 8

Пет часа аудиозаписи на принцесата са използвани за направата на филма от три части

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Love Monday TV и 53 Degrees Global работят по документалната поредица "Диана: Нечуваната истина" (работно заглавие), която ще представи неизлъчвани досега аудиозаписи на принцеса Даяна. Премиерата е планирана за 31 август 2027 г., когато се навършват 30 години от смъртта ѝ.

Сериалът ще бъде изграден около пет часа записи, направени през 1991 г. от нейния близък приятел д-р Джеймс Колтърст. Материалите са били тайно изнесени от Кенсингтънския дворец и предоставени на автора Андрю Мортън, чиято книга Diana: Her True Story оказва съществено влияние върху общественото възприятие за британското кралско семейство. До момента публично е била разкрита по-малко от една пета от записите.

Новият проект осигурява пълен достъп до архива със съдействието на Мортън и Колтърст, които участват в продукцията заедно с издателя Майкъл О’Мара. В рамките на поредицата те разглеждат обстоятелствата около създаването на книгата, включително рисковете, поети от Даяна, и последвалия медиен натиск.

Записите съдържат лични разкази на принцесата за живота ѝ в кралското семейство, отношенията ѝ с принц Чарлз и Камила, както и нейните планове за независим живот извън институцията на монархията. В поредицата участват и редица свидетели от обкръжението ѝ, сред които Делиса Нийдъм, Сам Макнайт, Пени Торнтън, Уейн Слийп, Кен Уорф, Дики Арбитър, Кент Гавин и Ричард Кей.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 събе а кога ще

    4 1 Отговор
    Създават игрален филм за
    чобан тикван с псетата си и стадото му

    16:51 02.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Това не беше просто смърт, а УБИЙСТВО❗

    16:52 02.05.2026

  • 3 Начо Видал

    7 1 Отговор
    Ако врътнем една порно версия, ще изтрепеме бокс - офиса!

    16:56 02.05.2026

  • 4 Кхан

    2 0 Отговор
    или просто измишльотини с изкуствен интелект

    17:00 02.05.2026

  • 5 Тази

    5 1 Отговор
    Искаше да внесе черно семе в Кралския род.

    17:04 02.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Ще спомена известна българска приказка:
    -"Пази боже сляпо да прогледа"!
    Ще рече, че когато хванат някого от улицата и го направят цар, се получава психическо отклонение, което се лекува само в тунел.

    17:23 02.05.2026

  • 8 то хубаво но

    1 0 Отговор
    дано да не редактират истината защото краското семейство умело обича да я прикрива и изкривява така че смятам че и тук ще има намеса върху определени неща тя не ги обичаше и те за това я убиха !!!

    17:42 02.05.2026