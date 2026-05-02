30 години след смъртта ѝ: Създават документален филм за принцеса Даяна, базиран на тайни нейни записи

Love Monday TV и 53 Degrees Global работят по документалната поредица "Диана: Нечуваната истина" (работно заглавие), която ще представи неизлъчвани досега аудиозаписи на принцеса Даяна. Премиерата е планирана за 31 август 2027 г., когато се навършват 30 години от смъртта ѝ.
Сериалът ще бъде изграден около пет часа записи, направени през 1991 г. от нейния близък приятел д-р Джеймс Колтърст. Материалите са били тайно изнесени от Кенсингтънския дворец и предоставени на автора Андрю Мортън, чиято книга Diana: Her True Story оказва съществено влияние върху общественото възприятие за британското кралско семейство. До момента публично е била разкрита по-малко от една пета от записите.
Новият проект осигурява пълен достъп до архива със съдействието на Мортън и Колтърст, които участват в продукцията заедно с издателя Майкъл О’Мара. В рамките на поредицата те разглеждат обстоятелствата около създаването на книгата, включително рисковете, поети от Даяна, и последвалия медиен натиск.
Записите съдържат лични разкази на принцесата за живота ѝ в кралското семейство, отношенията ѝ с принц Чарлз и Камила, както и нейните планове за независим живот извън институцията на монархията. В поредицата участват и редица свидетели от обкръжението ѝ, сред които Делиса Нийдъм, Сам Макнайт, Пени Торнтън, Уейн Слийп, Кен Уорф, Дики Арбитър, Кент Гавин и Ричард Кей.
Наблюдател
-"Пази боже сляпо да прогледа"!
Ще рече, че когато хванат някого от улицата и го направят цар, се получава психическо отклонение, което се лекува само в тунел.
17:23 02.05.2026
