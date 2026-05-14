Дъщерите на "Краля на блуса" Би Би Кинг обвиняват в убийство най-близките му сътрудници

На 14 май 2015 г. в дома му в Лас Вегас на 89-годишна възраст издъхва в съня си "Краля на блуса" Би Би Кинг. Официалното заключение е, че краят му е бил естествен, но зад него стои сериозна семейна драма и съдебно-медицинско разследване.

Според окончателния доклад на Офиса на съдебния лекар в окръг Кларк, основната причина за смъртта е болестта на Алцхаймер, комбинирана с диабет, деменция, микроинсулти и коронарна болест на сърцето.

Преди да се прибере у дома, където прекарва последните си дни под палиативни грижи, той е приет в болница заради дехидратация и високо кръвно налягане.

Само броени дни след смъртта му избухва огромен скандал. Две от дъщерите на музиканта – Карън Уилямс и Пати Кинг – подават официални жалби. Те твърдят, че баща им е бил нарочно отровен с чужди субстанции, за да се ускори смъртта му и да се предизвика диабетичен шок.Те директно обвиняват двама от най-близките му сътрудници - Лавърн Тони – негов дългогодишен бизнес мениджър и изпълнител на завещанието му, както и Майкъл Джонсън – негов личен асистент.

Дъщерите твърдят, че мениджърите са изолирали семейството и не са ги допускали до Би Би Кинг в последните му дни. Поради тези обвинения полицията в Лас Вегас и отделът за убийства започват официално разследване.

Заради съмненията за убийство, съдебният лекар Джон Фуденбърг разпорежда пълна аутопсия и токсикологични тестове, което дори забавя за кратко погребението.

Резултатите, публикувани през юли 2015 г., показват, че няма никакви следи от отрова или каквито и да е чужди вещества, които биха могли да причинят или ускорят смъртта му. Трима независими лекари потвърждават, че за Кинг са полагани денонощни и адекватни професионални медицински грижи до последния му дъх.

След доклада обвиненията са напълно отхвърлени, а адвокатите на наследството на Би Би Кинг определят твърденията на дъщерите като "абсурдни, обидни и клеветнически". Случаят е окончателно затворен като смърт от естествени причини.

Би Би Кинг е признат за "Краля на блуса" и един от най-влиятелните китаристи в историята на музиката, променил стила на електрическата китара с уникалното си вибрато и свирене с един тон.

Роден е като Райли Б. Кинг на 16 септември 1925 г. в плантация край Ита Бена, Мисисипи. Израства в бедно семейство на земеделски арендатори в сегрегирания Юг на САЩ. Майка му умира, когато той е на 9 години, и той е отгледан от баба си.

Името му става световноизвестно като съкращение от псевдонима му "Beale Street Blues Boy", който по-късно е съкратен на "Blues Boy", а след това просто на B.B.

Първите акорди научава от местен проповедник, а първата си китара купува за 15 долара.

Въпреки че блус музиката често се свързва с барове и алкохол, Кинг не пие алкохол, не пуши и е вегетарианец.

Става лицензиран пилот през 1963 г. и често сам управлява самолета си до концерти до 70-годишна възраст.

През 1956 г. той изнася 342 концерта за една година (почти всеки ден). Има над 15 000 концерта в кариерата си. Всичките му китари (предимно Gibson ES-355) се казват Люсил. През 1949 г. на негово участие избухва пожар заради скандал между двама мъже, борещи се за жена на име Люсил. Кинг рискува живота си, за да се върне в горящата сграда и да спаси китарата си. Когато разбира, че всичко е заради жена с това име, решава да кръсти китарата си така, за да се подсеща никога повече да не прави подобна глупост.