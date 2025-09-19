Туристка удуши с кабел приятелката си в испански курорт

Британска пенсионерка отне живота на приятелка си, докато беше на почивка в европейски курорт, съобщи вестник „The Sun“.
Трагедията се е случила в испанския град Бенидорм.
Познат на двете британски пътешественички се е свързал с полицията. Той е намерил едната от тях безжизнена на пода на апартамента им с кабел, увит около врата ѝ.
64-годишната туристка, заподозряна в престъплението, се е предала на службите за спешна помощ и е задържана на място.
Кабелът е предаден на съдебни експерти за по-нататъшно разследване.
