Туристка удуши с кабел приятелката си в испански курорт

Британска пенсионерка отне живота на приятелка си, докато беше на почивка в европейски курорт, съобщи вестник „The Sun“.

Трагедията се е случила в испанския град Бенидорм.

Познат на двете британски пътешественички се е свързал с полицията. Той е намерил едната от тях безжизнена на пода на апартамента им с кабел, увит около врата ѝ.

64-годишната туристка, заподозряна в престъплението, се е предала на службите за спешна помощ и е задържана на място.

Кабелът е предаден на съдебни експерти за по-нататъшно разследване.