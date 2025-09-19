Новини
Любопитно »
Туристка удуши с кабел приятелката си в испански курорт

Туристка удуши с кабел приятелката си в испански курорт

19 Септември, 2025 06:12, обновена 19 Септември, 2025 06:16 1 221 2

  • испания-
  • курорт-
  • убийство-
  • арест

Задържана е 64-годишна британска пенсионерка

Туристка удуши с кабел приятелката си в испански курорт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британска пенсионерка отне живота на приятелка си, докато беше на почивка в европейски курорт, съобщи вестник „The Sun“.

Трагедията се е случила в испанския град Бенидорм.

Познат на двете британски пътешественички се е свързал с полицията. Той е намерил едната от тях безжизнена на пода на апартамента им с кабел, увит около врата ѝ.

64-годишната туристка, заподозряна в престъплението, се е предала на службите за спешна помощ и е задържана на място.

Кабелът е предаден на съдебни експерти за по-нататъшно разследване.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кабела

    5 0 Отговор
    Вкючен ли е бил?

    06:20 19.09.2025

  • 2 Щуротии

    2 1 Отговор
    на квадрат.

    07:35 19.09.2025