Вилата на Зеленски в Тоскана вече не се продава

Вилата на украинския президент Володимир Зеленски в италианска Тоскана вече не се продава, съобщи служителка на италианска агенция за недвижими имоти.
Според нея в момента никой не живее в имението на политика, разположено в град Форте дей Марми.
„Къщата не се продава. Тя стои. Беше обявена за продажба отдавна, но в момента не е“, каза тя, като отказа да уточни кога точно вилата е била свалена от продажба.
Имението беше обявено за продажба през 2021 г. за 4,5 милиона евро. Съобщава се, че Зеленски и съпругата му Елена са закупили къщата през август 2015 г. Покупката им е струвала почти 3,2 милиона евро.
През февруари 2025 г. стана известно, че вилата не е намерила своя купувач, така че собствениците трябвало да намалят цената до 2,5 милиона евро.
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #3, #6
07:03 07.08.2025
2 Жалко
07:06 07.08.2025
3 Госあ
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Никъде не може да избяга зельо ! И руснаците и господарите му го следят !
07:08 07.08.2025
4 Путин ша я купи
Коментиран от #5, #18
07:09 07.08.2025
5 Да знаеш
До коментар #4 от "Путин ша я купи":На Путин вила не му трябва, стига му да си вземе Украйна.
Коментиран от #8
07:12 07.08.2025
6 По скоро
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Я е продала жена му.. На него за какво му е къща? Той няма да живее дълго
07:18 07.08.2025
7 Навалний
Коментиран от #11
07:20 07.08.2025
8 Путин нищо не може да вземе
До коментар #5 от "Да знаеш":Четвърта година са мъчи неистово и яко са окопава в.....Донбас.
07:25 07.08.2025
9 ЦЕНАТА
Коментиран от #20
07:27 07.08.2025
10 гладен пенсионер
кирето каза по една пенсия всеки месец да превежда за оккрайна
кирее, кво става бе те с моите пенсий вили са си купило окраайнците
Коментиран от #15
07:33 07.08.2025
11 оня с коня
До коментар #7 от "Навалний":спри дда ядеш краварскиГУВНА
07:34 07.08.2025
12 оня с коня
07:35 07.08.2025
13 Фен
07:46 07.08.2025
14 верно ли
07:50 07.08.2025
15 хаха
До коментар #10 от "гладен пенсионер":Тя тази вила му е нещо като за мен и теб къща в някое село за 2-3000лв да купим. Откак е в политиката, Зеленски официално е милиардер, защото хич не е корумпиран. А за тия около него няма какво да говорим. Снимки на Ламборджинита, Бентлита, Майбаси в Киев, от Монако е пълно. На тия около Зеленски само колите са им по-скъпи от тази вила.
Коментиран от #17
07:58 07.08.2025
16 И кво ?!
08:00 07.08.2025
17 Путинистче идиотче
До коментар #15 от "хаха":В сравнение с путин, зеленски е сиромах....
08:02 07.08.2025
18 Хахахаха
До коментар #4 от "Путин ша я купи":На путлера 4.5 млн долара са му само дивана с масата! На путлера двореца на Гилинджик е за милиарди руски откраднати пари! Само този единия дворец!
Коментиран от #24
08:05 07.08.2025
19 Чочо
Как актьор от "неговата класа" може да си го позволи?!?!?
Коментиран от #21
08:05 07.08.2025
20 Хахахаха
До коментар #9 от "ЦЕНАТА":Тази вила е купена много преди Зеленски да стане президент! Зеленски има достатъчно много пари от преди да стане президент за разлика от путлера, който стана богат след като стана президент. Явно му е голяма президентската заплата.
Коментиран от #23, #27
08:07 07.08.2025
21 Хахахаха
До коментар #19 от "Чочо":Бреййй. А вашите певачки от фолка от къде вадят милиони пари за къщи и ферарита, като са певачки от ниска класа?
08:21 07.08.2025
22 Ццц
08:28 07.08.2025
23 Раскул
До коментар #20 от "Хахахаха":Путлер като Бай Тошо има само седем чифта кърпени чорапи, които му ги кърпи камериерката.
Голям срам ме хвана като разбрах, че за 35 години Главния ни секретар на ЦКто е бил бедняк с кърпени чорапи. Голама мизерия и беднотия си беше в НРБто.
Коментиран от #25
08:28 07.08.2025
24 456
До коментар #18 от "Хахахаха":"Дворците на Путин " както ги казваш в действителност са изключителна държавна собственост. Все едно да кажеш ,че Кремъл е на Путин . Богата страна имат и богати резиденции
Коментиран от #26
08:32 07.08.2025
25 456
До коментар #23 от "Раскул":Бай Тошо нямаше нищо ,освен една къща другото е на държавата / Перла, на Варна и т.н./ бяха и все още са резиденции ползващи от българските държавници. Така е ,политиците си живеят добре.
08:37 07.08.2025
26 Хахахаха
До коментар #24 от "456":Е то вярно, че в гроба няма да си го носи двореца, пак ще остане на държавата, щот е строен с крадени от държавата пари.
08:38 07.08.2025
27 Цървул Zetленски
До коментар #20 от "Хахахаха":нямаше шувка на дъто си преди да го направят кукла на конци. Комедиант от ниско рейтингово шоу никому непознат няма как да е имал средства преди да го качат над параван и да го местят като пешка тук там. Цървул съдран е бил и такъв ша си иде, карата са му я скрили още като са го сложили. 5 минутна слава срещу живот на върха, това е неговото кратко съществуване. И понеже не му стиска сценария на кукловодите му търси пряка среща с Путин за да му осигури сигурно съществуване и живот дори и на ниско ниво.
Коментиран от #29
08:39 07.08.2025
28 Хахахаха
08:40 07.08.2025
29 Хахахаха
До коментар #27 от "Цървул Zetленски":Нещо си се объркал! Зеленски водеше най-гледаното комедийно шоу в Украйна, явно ти не си го чувал, защото не си чувал за Украйна преди путлера да нападне страната! Зеленски имаше и висока подкрепа, защото беше познат на всички, беше добър в шоуто.
08:44 07.08.2025
31 Бай Гошо
08:52 07.08.2025
32 гошо
08:57 07.08.2025