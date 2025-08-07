Вилата на Зеленски в Тоскана вече не се продава

Вилата на украинския президент Володимир Зеленски в италианска Тоскана вече не се продава, съобщи служителка на италианска агенция за недвижими имоти.

Според нея в момента никой не живее в имението на политика, разположено в град Форте дей Марми.

„Къщата не се продава. Тя стои. Беше обявена за продажба отдавна, но в момента не е“, каза тя, като отказа да уточни кога точно вилата е била свалена от продажба.

Имението беше обявено за продажба през 2021 г. за 4,5 милиона евро. Съобщава се, че Зеленски и съпругата му Елена са закупили къщата през август 2015 г. Покупката им е струвала почти 3,2 милиона евро.

През февруари 2025 г. стана известно, че вилата не е намерила своя купувач, така че собствениците трябвало да намалят цената до 2,5 милиона евро.