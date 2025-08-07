Новини
Любопитно »
Вилата на Зеленски в Тоскана вече не се продава

Вилата на Зеленски в Тоскана вече не се продава

7 Август, 2025 06:55, обновена 7 Август, 2025 07:01 3 129 32

  • вила-
  • зеленски-
  • тоскана

В момента никой не живее в имението на политика, разположено в град Форте дей Марми

Вилата на Зеленски в Тоскана вече не се продава - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вилата на украинския президент Володимир Зеленски в италианска Тоскана вече не се продава, съобщи служителка на италианска агенция за недвижими имоти.

Според нея в момента никой не живее в имението на политика, разположено в град Форте дей Марми.

„Къщата не се продава. Тя стои. Беше обявена за продажба отдавна, но в момента не е“, каза тя, като отказа да уточни кога точно вилата е била свалена от продажба.

Имението беше обявено за продажба през 2021 г. за 4,5 милиона евро. Съобщава се, че Зеленски и съпругата му Елена са закупили къщата през август 2015 г. Покупката им е струвала почти 3,2 милиона евро.

През февруари 2025 г. стана известно, че вилата не е намерила своя купувач, така че собствениците трябвало да намалят цената до 2,5 милиона евро.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    43 2 Отговор
    Сигурно Zеления се гласи да избяга там...

    Коментиран от #3, #6

    07:03 07.08.2025

  • 2 Жалко

    30 1 Отговор
    Мислех да я купя..... За 4.5 евро.

    07:06 07.08.2025

  • 3 Госあ

    46 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Никъде не може да избяга зельо ! И руснаците и господарите му го следят !

    07:08 07.08.2025

  • 4 Путин ша я купи

    17 12 Отговор
    За него това са джобни пари

    Коментиран от #5, #18

    07:09 07.08.2025

  • 5 Да знаеш

    52 3 Отговор

    До коментар #4 от "Путин ша я купи":

    На Путин вила не му трябва, стига му да си вземе Украйна.

    Коментиран от #8

    07:12 07.08.2025

  • 6 По скоро

    35 4 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Я е продала жена му.. На него за какво му е къща? Той няма да живее дълго

    07:18 07.08.2025

  • 7 Навалний

    4 32 Отговор
    Гадните орки пак са накацали рано.

    Коментиран от #11

    07:20 07.08.2025

  • 8 Путин нищо не може да вземе

    7 35 Отговор

    До коментар #5 от "Да знаеш":

    Четвърта година са мъчи неистово и яко са окопава в.....Донбас.

    07:25 07.08.2025

  • 9 ЦЕНАТА

    33 9 Отговор
    Само за тази вила е продаден живота на 364812 украински войника.

    Коментиран от #20

    07:27 07.08.2025

  • 10 гладен пенсионер

    28 1 Отговор
    ас още ли заплати да пращам на окранцците че са бедни ?

    кирето каза по една пенсия всеки месец да превежда за оккрайна

    кирее, кво става бе те с моите пенсий вили са си купило окраайнците

    Коментиран от #15

    07:33 07.08.2025

  • 11 оня с коня

    17 2 Отговор

    До коментар #7 от "Навалний":

    спри дда ядеш краварскиГУВНА

    07:34 07.08.2025

  • 12 оня с коня

    18 3 Отговор
    колко окрайнски шилета за загинали за тая вила? малко им е още трябва да се унищожават

    07:35 07.08.2025

  • 13 Фен

    12 3 Отговор
    За го чака съдбата на Чаушеску..

    07:46 07.08.2025

  • 14 верно ли

    5 9 Отговор
    че и бункера в Кавказ се продава? Скоро щял да остане без обитател.

    07:50 07.08.2025

  • 15 хаха

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "гладен пенсионер":

    Тя тази вила му е нещо като за мен и теб къща в някое село за 2-3000лв да купим. Откак е в политиката, Зеленски официално е милиардер, защото хич не е корумпиран. А за тия около него няма какво да говорим. Снимки на Ламборджинита, Бентлита, Майбаси в Киев, от Монако е пълно. На тия около Зеленски само колите са им по-скъпи от тази вила.

    Коментиран от #17

    07:58 07.08.2025

  • 16 И кво ?!

    12 1 Отговор
    Големи заплати имат имат украинските клоуни ! Българските циркови артисти им е криво .

    08:00 07.08.2025

  • 17 Путинистче идиотче

    3 12 Отговор

    До коментар #15 от "хаха":

    В сравнение с путин, зеленски е сиромах....

    08:02 07.08.2025

  • 18 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Путин ша я купи":

    На путлера 4.5 млн долара са му само дивана с масата! На путлера двореца на Гилинджик е за милиарди руски откраднати пари! Само този единия дворец!

    Коментиран от #24

    08:05 07.08.2025

  • 19 Чочо

    11 3 Отговор
    Въпросът е.....кой му я "даде"?
    Как актьор от "неговата класа" може да си го позволи?!?!?

    Коментиран от #21

    08:05 07.08.2025

  • 20 Хахахаха

    3 15 Отговор

    До коментар #9 от "ЦЕНАТА":

    Тази вила е купена много преди Зеленски да стане президент! Зеленски има достатъчно много пари от преди да стане президент за разлика от путлера, който стана богат след като стана президент. Явно му е голяма президентската заплата.

    Коментиран от #23, #27

    08:07 07.08.2025

  • 21 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Чочо":

    Бреййй. А вашите певачки от фолка от къде вадят милиони пари за къщи и ферарита, като са певачки от ниска класа?

    08:21 07.08.2025

  • 22 Ццц

    2 2 Отговор
    Вилата е в любимия цвят на "политика". Закупена е за 3, 2 млн, а в момента струва 2, 5 млн. Изглежда този неудачник ще загуби дори тук. Единственият успех на това нещо в живота е участието му в новогодишното шоу по руската ТВ през 2014 г.

    08:28 07.08.2025

  • 23 Раскул

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Путлер като Бай Тошо има само седем чифта кърпени чорапи, които му ги кърпи камериерката.
    Голям срам ме хвана като разбрах, че за 35 години Главния ни секретар на ЦКто е бил бедняк с кърпени чорапи. Голама мизерия и беднотия си беше в НРБто.

    Коментиран от #25

    08:28 07.08.2025

  • 24 456

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    "Дворците на Путин " както ги казваш в действителност са изключителна държавна собственост. Все едно да кажеш ,че Кремъл е на Путин . Богата страна имат и богати резиденции

    Коментиран от #26

    08:32 07.08.2025

  • 25 456

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Раскул":

    Бай Тошо нямаше нищо ,освен една къща другото е на държавата / Перла, на Варна и т.н./ бяха и все още са резиденции ползващи от българските държавници. Така е ,политиците си живеят добре.

    08:37 07.08.2025

  • 26 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "456":

    Е то вярно, че в гроба няма да си го носи двореца, пак ще остане на държавата, щот е строен с крадени от държавата пари.

    08:38 07.08.2025

  • 27 Цървул Zetленски

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    нямаше шувка на дъто си преди да го направят кукла на конци. Комедиант от ниско рейтингово шоу никому непознат няма как да е имал средства преди да го качат над параван и да го местят като пешка тук там. Цървул съдран е бил и такъв ша си иде, карата са му я скрили още като са го сложили. 5 минутна слава срещу живот на върха, това е неговото кратко съществуване. И понеже не му стиска сценария на кукловодите му търси пряка среща с Путин за да му осигури сигурно съществуване и живот дори и на ниско ниво.

    Коментиран от #29

    08:39 07.08.2025

  • 28 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Рашата е диктатура копеи, в която не президента да работи за народа, а народа робува на президента!

    08:40 07.08.2025

  • 29 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Цървул Zetленски":

    Нещо си се объркал! Зеленски водеше най-гледаното комедийно шоу в Украйна, явно ти не си го чувал, защото не си чувал за Украйна преди путлера да нападне страната! Зеленски имаше и висока подкрепа, защото беше познат на всички, беше добър в шоуто.

    08:44 07.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бай Гошо

    1 1 Отговор
    Само за сведение - състоянието на Зеленски преди да влезне в политиката е около 30 милиона долара изкарани от шоу бизнеса му. Руските тролчета може да си пишете колкото искате.

    08:52 07.08.2025

  • 32 гошо

    1 1 Отговор
    Туй чфтско шмъркало колко пари е прибрало от господарите си за жертвоприношенията които прави!

    08:57 07.08.2025