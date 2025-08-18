Новини
Мадона отпразнува рождения си ден на култово конно състезание в Италия (СНИМКИ+ВИДЕО)

18 Август, 2025 15:58 443 3

Четири от децата ѝ я придружиха на състезанието, което се провежда от 4 века в Тоскана

Мадона отпразнува рождения си ден на култово конно състезание в Италия (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мадона отбеляза 67-ия си рожден ден със стил и блясък, присъствайки на прочутото конно състезание „Палио ди Сиена“ в Тоскана. Легендата на поп музиката, известна с умението си да превръща всеки повод в истинско събитие, бе засечена в съботния следобед сред огромната тълпа ентусиазирани зрители, докато се любуваше на адреналина и зрелището на историческата надпревара.

Поп кралицата беше придружена от децата си – Роко, Лурдес Леон и осиновените през 2017 г. близначки Стела и Естер от Малави. Изпълнителката бе облечена елегантно и демонстрираше характерния си усет към стил, докато наблюдаваше надбягването без седла, което по традиция е известно със своята интензивност и уникални ритуали. Състезанието включва ездачи, които се съревновават в зрелищна надпревара около централния площад на Сиена, а публиката често става свидетел на динамични сцени, включително позволени сблъсъци между участниците.

„Палио ди Сиена“ е едно от най-старите и символични събития в Италия, с история, която започва още през Средновековието. Първото официално състезание е документирано през 1633 година, а традицията продължава и до днес, като ежегодно събира хиляди туристи, почитатели на историята и любители на силните усещания.

Появата на Мадона на това знаково събитие съвпадна с новината, че тя работи по нов албум, който ще бъде тематично продължение на един от най-успешните ѝ проекти – „Confessions On A Dance Floor“ от 2005 г. По информация на Variety и Billboard, певицата подготвя нова музика, с която планира да затвърди позициите си на сцената. През последните месеци Мадона е във фокуса на международните медии не само заради новите си музикални проекти, но и заради успешното си възстановяване след сериозно здравословно състояние, което наложи кратко прекъсване в професионалните ѝ ангажименти.


  • 1 Правилно

    3 1 Отговор
    Вече сред конете е като сред семейство!

    16:00 18.08.2025

  • 2 СИЕНА

    3 1 Отговор
    СИЕНА МОЯ НАЙ -НАЙ ЛЮБИМ ГРАД В ЦЕЛИЯ СВЯТ.

    Коментиран от #3

    16:03 18.08.2025

  • 3 Никога

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "СИЕНА":

    Не помним местата заради самите тях! Помнимм ги заради младостта и специални моменти които са свързани с тях.

    16:12 18.08.2025