Още едно от децата на Анджелина Джоли и Брад Пит иска да премахне фамилията на баща си от името си

Осиновеният син на Брад Пит и Анджелина Джоли, Мадокс Джоли-Пит, е подал официална молба за промяна на името си на Мадокс Чиван Джоли, съобщи TMZ.

Според TMZ, Мадокс преди това е променил сценичното си име, като е премахнал фамилията на баща си. В надписите на филма „Couture“ той е посочен като Мадокс Джоли.

Порталът отбелязва, че освен Мадокс, четирите други деца на двойката също са решили да премахнат фамилията на баща си. Някои са го направили законно, докато други са я премахнали от сценичните си имена.

Разведените Пит и Джоли имат шест деца, три от които са осиновени.