Първи случай на пристрастяване към изкуствения интелект

9 Май, 2026 17:50 387 5

Регистриран е в Италия

Антония Симеонова

Италианската правителствена служба за подпомагане на хора със зависимости (SERD) регистрира първия случай на лечение на зависимост с изкуствен интелект (ИИ) в страната, съобщава Gazzettino.
Според вестника случаят е свързан с млада жена на около 20 години, която е била в постоянен контакт с инструмент с изкуствен интелект, който се е научил да я разбира. Впоследствие, след като е намерила чувство за сигурност в общуването с този инструмент, сякаш е истински приятел, момичето се дистанцира „от всичко и всички“.

„Токсично приятелство (ако може да се нарече така) в крайна сметка се превърна в зависимост: това е първият случай на „пристрастяване към ИИ“, наблюдаван от службата за лечение на зависимости (на местния отдел за социални услуги и здравеопазване - бел. ред.) Ulss 3 във Венеция“, се казва в статията.

Според главния лекар на болницата Лаура Суарди, този случай на зависимост към ИИ не е бил неочакван, тъй като специалистите са разбирали, че ще възникнат и подобни поведенчески трудности. Според нея, когато ИИ опознае човек, той започва да дава отговори, които съответстват на това, което човекът иска да чуе.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Мечтая да опър/дя кочана на некой Изкуствен интелект. 💋🥳🤣🖕

    Коментиран от #2

    17:53 09.05.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Може и на естествен.💋🥳🤣🖕

    17:54 09.05.2026

  • 3 Очаквано

    3 0 Отговор
    При толкова дефицит на естествен, все търсят не що да го заместят.

    17:56 09.05.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор
    Абе,чета в Труд, че ирански F-4e от виетнамската война влязъл в Саудитска Арабия, блъснал американски F-16 и се прибрал в Иран. Питам изкуствения интелект, какво аджеба ПВО има в Саудитска Арабия, че не са го засекли и то ми отговаря, че има Пейтриът на гърците и американски ТHAAD. Преди това иранците направили същото с F-5e и разбою или един лагер в Кувейт.

    17:57 09.05.2026

  • 5 Христо

    0 1 Отговор
    Много има пристрастени към ИИ вече. Аз познавам няколко и то доста интелигентни, затвориха се и много се промениха. Аз лично никога не съм ползвал умишлено ИИ.

    17:59 09.05.2026