Първи случай на пристрастяване към изкуствения интелект

Италианската правителствена служба за подпомагане на хора със зависимости (SERD) регистрира първия случай на лечение на зависимост с изкуствен интелект (ИИ) в страната, съобщава Gazzettino.

Според вестника случаят е свързан с млада жена на около 20 години, която е била в постоянен контакт с инструмент с изкуствен интелект, който се е научил да я разбира. Впоследствие, след като е намерила чувство за сигурност в общуването с този инструмент, сякаш е истински приятел, момичето се дистанцира „от всичко и всички“.

„Токсично приятелство (ако може да се нарече така) в крайна сметка се превърна в зависимост: това е първият случай на „пристрастяване към ИИ“, наблюдаван от службата за лечение на зависимости (на местния отдел за социални услуги и здравеопазване - бел. ред.) Ulss 3 във Венеция“, се казва в статията.

Според главния лекар на болницата Лаура Суарди, този случай на зависимост към ИИ не е бил неочакван, тъй като специалистите са разбирали, че ще възникнат и подобни поведенчески трудности. Според нея, когато ИИ опознае човек, той започва да дава отговори, които съответстват на това, което човекът иска да чуе.