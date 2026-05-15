Кейт Мидълтън омагьоса Италия (ВИДЕО)

15 Май, 2026 12:16 1 255 9

  • кейт мидълтън-
  • италия-
  • реджо емилия-
  • ранно детско развитие

Това е първото й пътуване зад граница след лечението от рак

Кейт Мидълтън омагьоса Италия (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принцесата на Уелс бе посрещната в Реджо Емилия в Северна Италия от кмета на града, с което даде старт на самостоятелната си работна визита, свързана с нейния Център за ранно детско развитие към Кралската фондация, пише dir.bg. Известно е, че съпругата на принц Уилям не е предприемала официално международно пътуване от 2022 г., когато посети Бостън в САЩ за церемонията по връчването на наградите "Ъртшот", създадени от Уилям.

Освен че популяризира фондацията си, бъдещата кралица е отпътувала за Италия и за да се запознае с "подхода Реджо Емилия" за развитие в ранна детска възраст.

Посещението привлече стотици местни жители на градския площад, където Кейт получи възторжено посрещане пред сградата на кметството. Някои от присъстващите носеха британски флагове, други наблюдаваха от балконите си. Преди да влезе в кметството, Кейт се наведе, за да разговаря с децата от детска градина, събрали се близо до входа, и с кмета в продължение на няколко минути.

Обучението в ранна детска възраст е централна тема в обществената дейност на Кейт от повече от десетилетие, а посещението се случва, след като миналата седмица кралската особа стартира нов ресурс от своята фондация, предназначен за хора, работещи с малки деца и техните семейства.

Реджо Емилия е пионер в този метод на преподаване, който вече е признат в целия свят и подчертава значението на родителите, педагозите и околната среда за подпомагане на растежа на децата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 газо

    4 5 Отговор
    йготурим

    12:18 15.05.2026

  • 2 така така

    8 5 Отговор
    Kakво е омагьосала тая чума?

    12:20 15.05.2026

  • 3 Ме боли осветителното тяло

    10 4 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    12:20 15.05.2026

  • 4 Кеки омагьоса

    10 2 Отговор
    писарката да нацъка пак поредния пълнеж

    12:30 15.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЗиС 5

    2 1 Отговор
    Принцеса Катя се грижи за децата.

    13:33 15.05.2026

  • 7 От Варна

    0 4 Отговор
    Защо някои са толкова злобни към човек, който виждат само на снимка? Ами това си е традиция на Англия, да си се радват на крале и принцеси! Особено сега, когато за пръв път ще имат една красива, разумна и достойна кралица-три в едно! Тя изпълнява задълженията си, на никого в този свят не пречи, нито му е седнала на трапезата. На мен чисто по човешки ми е приятно да прочета нещо за тази млада жена. И също по човешки си мисля да успее да се справи с изпитанието, което помрачи безоблачното и щастие! Не сипете злъч, хора. Тази злъч трови средата и около вас, самите. Със здраве…..

    Коментиран от #9

    15:09 15.05.2026

  • 8 Айше

    0 2 Отговор
    Типична харизматична англичанка слънце не видяла, лишена от фриволност и облечена в костюм.
    Ма моля ви се, свърши ми кикота, вие искате да ме довършите ли, ама

    16:43 15.05.2026

  • 9 От Лондонистан

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "От Варна":

    "достойна кралица"?!? Нищо достойно не виждам в човек, чиято страна се превръща в халифат, но на него му е все тая...

    21:32 15.05.2026