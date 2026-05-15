Кейт Мидълтън омагьоса Италия (ВИДЕО)

Принцесата на Уелс бе посрещната в Реджо Емилия в Северна Италия от кмета на града, с което даде старт на самостоятелната си работна визита, свързана с нейния Център за ранно детско развитие към Кралската фондация, пише dir.bg. Известно е, че съпругата на принц Уилям не е предприемала официално международно пътуване от 2022 г., когато посети Бостън в САЩ за церемонията по връчването на наградите "Ъртшот", създадени от Уилям.

Освен че популяризира фондацията си, бъдещата кралица е отпътувала за Италия и за да се запознае с "подхода Реджо Емилия" за развитие в ранна детска възраст.

Посещението привлече стотици местни жители на градския площад, където Кейт получи възторжено посрещане пред сградата на кметството. Някои от присъстващите носеха британски флагове, други наблюдаваха от балконите си. Преди да влезе в кметството, Кейт се наведе, за да разговаря с децата от детска градина, събрали се близо до входа, и с кмета в продължение на няколко минути.

Обучението в ранна детска възраст е централна тема в обществената дейност на Кейт от повече от десетилетие, а посещението се случва, след като миналата седмица кралската особа стартира нов ресурс от своята фондация, предназначен за хора, работещи с малки деца и техните семейства.

Реджо Емилия е пионер в този метод на преподаване, който вече е признат в целия свят и подчертава значението на родителите, педагозите и околната среда за подпомагане на растежа на децата.