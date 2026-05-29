Рецепта на деня: Сръбска мусака
29 Май, 2026 10:05 608 3

С редени картофи, ароматна плънка и тънка коричка

Рецепта на деня: Сръбска мусака - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За мусаката:

  • картофи - 1 кг;
  • кайма смес - 700 г;
  • лук - 2 глави;
  • морков - 1 бр.;
  • чесън - 3 скилидки;
  • домати от консерва - 200 мл;
  • олио - 5 с.л.;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • чубрица - 1 ч.л.;
  • риган - 1/2 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • лют червен пипер на люспи - 1/3 ч.л.;
  • сол - на вкус.

За леката коричка:

  • яйца - 2 бр.;
  • кисело мляко - 150 г;
  • кашкавал - 80 г.

Начин на приготвяне:

За тази сочна сръбска мусака първо се подготвят картофите. Те се обелват добре и се нарязват на тънки кръгчета. Колкото по-тънки са картофите, толкова по-крехка и добре изпечена ще стане мусаката.

Лукът се нарязва на ситно, а морковът се настъргва. В дълбок тиган се загрява олиото и първо се задушава лукът до омекване. Добавя се морковът и след 2-3 минути се слага ситно нарязаният чесън.

Каймата се добавя към зеленчуците и се раздробява с дървена лъжица. Готви се, докато промени цвета си и започне леко да се запича. Тогава се прибавят доматите от консерва.

Сместа се овкусява с червен пипер, чубрица, риган, черен пипер, люти люспи и сол. Оставя се да къкри около 10 минути, за да се сгъсти леко и да стане ароматна.

Тава или дълбока кръгла форма се намазва с малко мазнина. На дъното се подрежда ред картофи, като шайбите леко се застъпват. Отгоре се разпределя част от каймата. След това отново се подреждат картофи и кайма.

Реденето продължава до изчерпване на продуктите, като най-отгоре трябва да остане слой картофи. Добре е картофите отгоре да се подредят красиво, защото те ще образуват апетитната златиста повърхност.

Мусаката се покрива с фолио и се пече в предварително загрята фурна на 190 градуса за около 45 минути.

Докато мусаката се пече, се приготвя леката заливка. Яйцата се разбиват с киселото мляко до гладка смес. Добавя се настърганият кашкавал.

След първото печене фолиото се маха и сместа се разпределя съвсем тънко върху мусаката. Тук идеята не е да има дебела заливка, а само леко запечена коричка, както е на снимките.

Мусаката се връща във фурната за още около 20 минути, докато картофите станат златисти и леко хрупкави по краищата.

След изваждане от фурната ястието се оставя да почине поне 15 минути. Така пластовете се стягат и мусаката се реже много по-лесно. Получава се ароматна сръбска мусака с тънки картофени пластове, сочна кайма и деликатна запечена коричка.

Сръбската мусака се сервира топла с кисело мляко, люти чушлета или свежа доматена салата. Съхранява се в хладилник до 3 дни и може да се претопля във фурна, пише gotvach.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Вено, като те видя

    2 2 Отговор
    и ми замирисва на скумрия

    10:09 29.05.2026

  • 2 555

    5 1 Отговор
    И защо пък “сръбска”? Те все с чубрица готвят в Сърбия…Глупости…Очакваме сега и ”Баница по Мадагаскарски”…

    10:34 29.05.2026

  • 3 Мусаката

    2 0 Отговор
    е българска.

    10:41 29.05.2026