Рецепта на деня: Сръбска мусака

Необходими продукти:
За мусаката:
- картофи - 1 кг;
- кайма смес - 700 г;
- лук - 2 глави;
- морков - 1 бр.;
- чесън - 3 скилидки;
- домати от консерва - 200 мл;
- олио - 5 с.л.;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- чубрица - 1 ч.л.;
- риган - 1/2 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- лют червен пипер на люспи - 1/3 ч.л.;
- сол - на вкус.
За леката коричка:
- яйца - 2 бр.;
- кисело мляко - 150 г;
- кашкавал - 80 г.
Начин на приготвяне:
За тази сочна сръбска мусака първо се подготвят картофите. Те се обелват добре и се нарязват на тънки кръгчета. Колкото по-тънки са картофите, толкова по-крехка и добре изпечена ще стане мусаката.
Лукът се нарязва на ситно, а морковът се настъргва. В дълбок тиган се загрява олиото и първо се задушава лукът до омекване. Добавя се морковът и след 2-3 минути се слага ситно нарязаният чесън.
Каймата се добавя към зеленчуците и се раздробява с дървена лъжица. Готви се, докато промени цвета си и започне леко да се запича. Тогава се прибавят доматите от консерва.
Сместа се овкусява с червен пипер, чубрица, риган, черен пипер, люти люспи и сол. Оставя се да къкри около 10 минути, за да се сгъсти леко и да стане ароматна.
Тава или дълбока кръгла форма се намазва с малко мазнина. На дъното се подрежда ред картофи, като шайбите леко се застъпват. Отгоре се разпределя част от каймата. След това отново се подреждат картофи и кайма.
Реденето продължава до изчерпване на продуктите, като най-отгоре трябва да остане слой картофи. Добре е картофите отгоре да се подредят красиво, защото те ще образуват апетитната златиста повърхност.
Мусаката се покрива с фолио и се пече в предварително загрята фурна на 190 градуса за около 45 минути.
Докато мусаката се пече, се приготвя леката заливка. Яйцата се разбиват с киселото мляко до гладка смес. Добавя се настърганият кашкавал.
След първото печене фолиото се маха и сместа се разпределя съвсем тънко върху мусаката. Тук идеята не е да има дебела заливка, а само леко запечена коричка, както е на снимките.
Мусаката се връща във фурната за още около 20 минути, докато картофите станат златисти и леко хрупкави по краищата.
След изваждане от фурната ястието се оставя да почине поне 15 минути. Така пластовете се стягат и мусаката се реже много по-лесно. Получава се ароматна сръбска мусака с тънки картофени пластове, сочна кайма и деликатна запечена коричка.
Сръбската мусака се сервира топла с кисело мляко, люти чушлета или свежа доматена салата. Съхранява се в хладилник до 3 дни и може да се претопля във фурна, пише gotvach.bg.
