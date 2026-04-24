Тейлър Суифт е най-слушаният изпълнител на всички времена на Спотифай

Суперзвездата Тейлър Суифт зае челното място в първата в историята класация на стрийминг платформата Спотифай за най-слушаните изпълнители на всички времена, предаде Асошиейтед прес.

След нея се нарежда пуерториканската регетон звезда Бед Бъни. Това едва ли е изненада за някого: през 2025 г. изпълнителят, чието истинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио, беше обявен за четвърти път за най-слушания изпълнител на годината от стрийминг гиганта, измествайки Суифт от първото място, пише БТА.

За Тейлър Суифт и Бед Бъни това е нещо като игра на котка и мишка: американката заемаше първото място през 2024 и 2023 г., а пуерториканецът - от 2020 до 2022 г.

Дрейк е третият най-слушан изпълнител в Спотифай за всички времена, следван от The Weeknd, Ариана Гранде, Ед Шийран, Джъстин Бийбър, Били Айлиш, Еминем, Кание Уест, Травис Скот, BTS, Пост Малоун, Бруно Марс, Джей Балвин, Риана, Coldplay, Кендрик Ламар, Фючър и Джус Уърлд.

Освен че обяви най-слушаните си артисти в световен мащаб, Спотифай състави списък с най-слушаните си албуми, песни, подкасти и аудиокниги, за да отпразнува своята 20-годишнина.

Стриймингът съставлява по-голямата част (82 процента) от приходите, генерирани от музикалната индустрия в САЩ според Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка. Според данните стрийминг платформата Спотифай, основана в Швеция през 2006 г., има 751 милиона потребители и 290 милиона абонати в повече от 184 пазара.

Топ 20 на най-слушаните албуми на Спотифай са:

1. Un Verano Sin Ti на Бед Бъни

2. Starboy на The Weeknd

3. (Deluxe) на Ед Шийран

4. SOUR на Оливия Родриго

5. After Hours на Уикенд

6. SOS на Сиза

7. Hollywood's Bleeding на Пост Малоун

8. Lover на Тейлър Суифт

9. AM на Arctic Monkeys

10. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? на Били Айлиш

11. Future Nostalgia на Дуа Липа

12. Beerbongs & Bentleys на Пост Малоун

13. "?" на Екс Екс Екс Тентасион

14. Manana Sera Bonito (Bichota Season) на Карол Джи

15. YHLQMDLG на Бед Бъни

16. Doo-Wops & Hooligans на Бруно Марс

17. Views на Дрейк

18. Midnights на Тейлър Суифт

19. Scorpion на Дрейк

20. Beauty Behind The Madness на Уикенд

Топ 20 на най-слушаните песни на Спотифай:

1. Blinding Lights на The Weeknd

2. Shape of You на Ед Шийран

3. Sweater Weather на The Neighbourhood

4. Starboy на The Weeknd в сътрудничество с Daft Punk

5. As It Was на Хари Стайлс

6. Someone You Loved на Луис Капалди

7. Sunflower -- Spider-Man: Into the Spider-Verse на Пост Малоун и Суа Ли

8. One Dance на Дрейк в сътрудничество с Уизкид и Кайла

9. Perfect на Ед Шийран

10. Stay на Джъстин Бийбър и Кид Ларой

11. Believer на Imagine Dragons

12. I Wanna Be Yours на Arctic Monkeys

13.Heat Waves на Glass Animals

14. Lovely на Били Айлиш и Калид

15.Yellow на Coldplay

16. The Night We Met на Lord Huron

17. Closer на The Chainsmokers в сътрудничество с Холзи

18. Birds of a Feather на Били Айлиш

19. Riptide на Ванс Джой

20. Die With A Smile на Лейди Гага и Бруно Марс