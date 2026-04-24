Тейлър Суифт е най-слушаният изпълнител на всички времена на Спотифай

24 Април, 2026 14:31 494 13

Стрийминг платформата направи първата си подобна класация

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Суперзвездата Тейлър Суифт зае челното място в първата в историята класация на стрийминг платформата Спотифай за най-слушаните изпълнители на всички времена, предаде Асошиейтед прес.

След нея се нарежда пуерториканската регетон звезда Бед Бъни. Това едва ли е изненада за някого: през 2025 г. изпълнителят, чието истинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио, беше обявен за четвърти път за най-слушания изпълнител на годината от стрийминг гиганта, измествайки Суифт от първото място, пише БТА.

За Тейлър Суифт и Бед Бъни това е нещо като игра на котка и мишка: американката заемаше първото място през 2024 и 2023 г., а пуерториканецът - от 2020 до 2022 г.

Дрейк е третият най-слушан изпълнител в Спотифай за всички времена, следван от The Weeknd, Ариана Гранде, Ед Шийран, Джъстин Бийбър, Били Айлиш, Еминем, Кание Уест, Травис Скот, BTS, Пост Малоун, Бруно Марс, Джей Балвин, Риана, Coldplay, Кендрик Ламар, Фючър и Джус Уърлд.

Освен че обяви най-слушаните си артисти в световен мащаб, Спотифай състави списък с най-слушаните си албуми, песни, подкасти и аудиокниги, за да отпразнува своята 20-годишнина.

Стриймингът съставлява по-голямата част (82 процента) от приходите, генерирани от музикалната индустрия в САЩ според Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка. Според данните стрийминг платформата Спотифай, основана в Швеция през 2006 г., има 751 милиона потребители и 290 милиона абонати в повече от 184 пазара.

Топ 20 на най-слушаните албуми на Спотифай са:

1. Un Verano Sin Ti на Бед Бъни
2. Starboy на The Weeknd
3. (Deluxe) на Ед Шийран
4. SOUR на Оливия Родриго
5. After Hours на Уикенд
6. SOS на Сиза
7. Hollywood's Bleeding на Пост Малоун
8. Lover на Тейлър Суифт
9. AM на Arctic Monkeys
10. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? на Били Айлиш
11. Future Nostalgia на Дуа Липа
12. Beerbongs & Bentleys на Пост Малоун
13. "?" на Екс Екс Екс Тентасион
14. Manana Sera Bonito (Bichota Season) на Карол Джи
15. YHLQMDLG на Бед Бъни
16. Doo-Wops & Hooligans на Бруно Марс
17. Views на Дрейк
18. Midnights на Тейлър Суифт
19. Scorpion на Дрейк
20. Beauty Behind The Madness на Уикенд

Топ 20 на най-слушаните песни на Спотифай:

1. Blinding Lights на The Weeknd
2. Shape of You на Ед Шийран
3. Sweater Weather на The Neighbourhood
4. Starboy на The Weeknd в сътрудничество с Daft Punk
5. As It Was на Хари Стайлс
6. Someone You Loved на Луис Капалди
7. Sunflower -- Spider-Man: Into the Spider-Verse на Пост Малоун и Суа Ли
8. One Dance на Дрейк в сътрудничество с Уизкид и Кайла
9. Perfect на Ед Шийран
10. Stay на Джъстин Бийбър и Кид Ларой
11. Believer на Imagine Dragons
12. I Wanna Be Yours на Arctic Monkeys
13.Heat Waves на Glass Animals
14. Lovely на Били Айлиш и Калид
15.Yellow на Coldplay
16. The Night We Met на Lord Huron
17. Closer на The Chainsmokers в сътрудничество с Холзи
18. Birds of a Feather на Били Айлиш
19. Riptide на Ванс Джой
20. Die With A Smile на Лейди Гага и Бруно Марс


Подобни новини


    14:40 24.04.2026

    Само легенди в тоя списък, а Тейлър е върхът в историята на мизиката

    14:40 24.04.2026

    Щото джендърлякът не е слушал покойната Недялка Керанова.

    14:41 24.04.2026

    Спотифай упражнение за бездарници ! как Битълс станаха световна група със Спотифай и с по 3 песни ! Теилър Суифт тази година е първа, другата ще дойде друга баядерка ще покаже повече плът и първа и тя !! Ако великите изпълнители чакаха на Спотифай ,,,лежи на тая кълка !

    14:41 24.04.2026

    "Всичките времена" на Спотифай са 18 години откакто е създадена или по-реално откъм 10-тина години да е по-популярна като платформа.

    14:44 24.04.2026

    Събина е перфектния човек да отглежда 100 прасета и двеста говеда в малашевския баир

    14:44 24.04.2026

    Което не значи абсолютно нищо - Spotify Има от няколко години - не повече от 10. А преди това нямало ли е изпълнители?

    14:46 24.04.2026

    А Кобзон КОГА?? Всъщност дали на някой ще направи впечетление ако го вкарат в Спотифай ??

    14:55 24.04.2026

    Да пробва да се конкурира по продадени албуми с Майкъл Джексън или Продиджи.

    14:57 24.04.2026

    Събина с какви грозни мъже спи ако и се падна аз да си легна до нея ще и се вида като медец 🥳🥳🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    14:57 24.04.2026

    след Еминем.

    15:01 24.04.2026

    Ще бъде главатарката на стадото,като биволица е!

    15:08 24.04.2026

    На тая е достатъчно да й чуеш една песен и все едно всичко си чул....не можеш да ги различиш! Ако днес спре да пее,не нзам след 10 години дали изобщо някой ще я помни!

    15:10 24.04.2026