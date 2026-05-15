Тейлър Суифт използва нетипичен начин да кани гостите на сватбата си

Суперзвездата Тейлър Суифт лично се свързвала с близки приятели и избрани гости, за да ги покани на предстоящата си сватба с играча от НФЛ Травис Келси, съобщава TMZ.

Според изданието поп звездата полага сериозни усилия да запази подробностите около церемонията в строга тайна, след като през последните месеци в медиите се появиха множество информации за мястото и датата на събитието.

Източници твърдят, че част от поканите се отправят лично от Тейлър Суифт по телефона, докато други се координират от нейния екип. На гостите било препоръчано да запазят графиците си през лятото максимално свободни.

Page Six съобщи още миналия месец, че двойката вече е разпратила т.нар. „save-the-date“ покани за сватбата, която според информацията е насрочена за 3 юли в Ню Йорк.

Първоначално източници твърдяха, че Тейлър Суифт и Травис Келси планират церемонията да се състои в Роуд Айлънд — място, което певицата добре познава заради имението си в щата. По-късно обаче се появиха информации, че двамата обмислят по-мащабно събитие на друга локация, способна да приеме значително повече гости.

През ноември Page Six съобщи, че двойката се е отказала от първоначалния план и подготвя по-голяма церемония, а месец по-късно се появиха твърдения, че сватбата ще бъде в Роуд Айлънд на 13 юни. Според публикации в американските таблоиди Тейлър Суифт дори компенсирала финансова двойка, която вече била резервирала избраното място за същата дата.

Оттогава певицата значително е ограничила изтичането на информация и според близки до нея източници се опитва максимално да отклони общественото внимание от организацията на сватбата.

Тейлър Суифт и Травис Келси започнаха връзката си през септември 2023 г., а през август 2025 г. официално обявиха годежа си чрез публикация в Instagram.

Сред спряганите имена за шаферки на певицата са дългогодишните ѝ приятелки Селена Гомес и Джиджи Хадид.

По-рано тази седмица Тейлър Суифт беше забелязана в Ню Йорк, облечена в къса бяла рокля, което допълнително засили спекулациите около предстоящата сватбена церемония.