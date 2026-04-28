Тейлър Суифт патентова гласа и лицето си срещу използване от изкуствен интелект

Поп звездата Тейлър Суифт предприе нови правни действия с цел да защити лика и идентичността си от употребата на все по-бързо развиващия се изкуствен интелект, следвайки стратегия, вече използвана от актьора Матю Макконъхи.

На 24 април компанията ѝ TAS Rights Management е подала три заявления за търговски марки в Службата за патенти и търговски марки на САЩ. Две от тях са свързани със звукови марки, обхващащи гласа на изпълнителката – фразите „Hey, it’s Taylor Swift“ и „Hey, it’s Taylor“. Третото заявление касае визуална марка, описваща конкретен сценичен образ – фотография на певицата с розова китара, облечена в многоцветен сценичен костюм и сребристи ботуши, на осветена сцена.

Според експерти по интелектуална собственост, включително адвоката Джош Гербен, тези действия отразяват нарастващите опасения в развлекателната индустрия относно способността на изкуствения интелект да възпроизвежда глас, образ и поведение на артисти без тяхно съгласие. Традиционно търговските марки не са инструмент за защита на цялостната личност на публични фигури, но новият подход цели да разшири правната рамка отвъд стандартните искове за неправомерно използване на образ.

Темата придоби особена актуалност след серия случаи, при които образът на Тейлър Суифт бе използван без разрешение – включително в генерирано от изкуствен интелект съдържание, разпространявано онлайн, както и в манипулирани изображения с политически внушения по време на предизборната кампания в САЩ през 2024 г.

Подобен подход вече бе приложен успешно от Матю Макконъхи, който през 2025 г. получи осем търговски марки, включително върху емблематичната си реплика „Alright, alright, alright!“ от филма "Объркани и непокорни". Неговият правен екип аргументира, че подобни регистрации създават допълнителни възможности за защита срещу неоторизирани AI-реплики, включително чрез федерални съдебни процедури, които имат по-широк обхват от щатските закони за публичност.

Правните експерти отбелязват, че макар тази стратегия все още да не е изцяло тествана в съдебна практика, тя може да се превърне в ключов инструмент за контрол върху дигиталното възпроизвеждане на известни личности. В теоретичен план, притежателите на подобни марки биха могли да изискват премахване на съдържание от платформи, аналогично на защитата на авторски права.

Паралелно с тези действия, Тейлър Суифт е въвлечена и в още един правен спор. През март изпълнителката бе съдена от артистката Марен Уейд, която твърди, че албумът „The Life of a Showgirl“ нарушава нейна по-ранна търговска марка. Още през предходната година USPTO е отхвърлила заявка на попзвездата за подобно наименование в категорията на музикалните изпълнения, поради риск от объркване с вече съществуваща марка.