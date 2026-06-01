Украйна свали 228 руски дрона при масирана въздушна атака
1 Юни, 2026 12:28, обновена 1 Юни, 2026 12:31 862 21

При нападението са използвани 265 безпилотни апарата, а в Одеса има ранени и нанесени щети по инфраструктурата и жилищни сгради

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са унищожили 228 от общо 265 дрона, изстреляни от Русия при мащабна атака, започнала вечерта на 31 май. Това съобщи агенция Укринформ, позовавайки се на информация от украинските Военновъздушни сили, предава БТА.

По данни на украинската страна, от 18:00 часа вчера руските войски са атакували с ударни дронове от типовете „Шахед“, „Гербера“, „Италмас“, както и с дронове-примамки „Пародия“.

В отблъскването на въздушното нападение са участвали авиацията, подразделенията за противовъздушна отбрана, силите за радиоелектронна борба, безпилотните системи и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили.

Според предварителната информация към 08:00 часа тази сутрин са били свалени 228 дрона над райони в Северна, Южна и Източна Украйна.

Украинските власти съобщават за 27 попадения на ударни безпилотни апарати на 18 различни места. Регистрирани са и паднали отломки от свалени дронове на още 12 локации.

В Одеса при атаката са били ранени петима души. Нанесени са щети по инфраструктурни обекти и жилищни сгради.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    22 3 Отговор
    Охоооо и унищожават чужда собственост?!
    Хващайте ги живи, хахаха.

    12:32 01.06.2026

  • 2 стоян георгиев

    6 30 Отговор
    Украйна сваля над 90%от руските дронове.

    Коментиран от #6, #7, #8

    12:32 01.06.2026

  • 3 Линда

    7 28 Отговор
    Русия е толкова велика , колкото и ръждивите й светски таралясници

    12:33 01.06.2026

  • 4 Някой

    28 3 Отговор
    Тез не си изградят с цифрите - действат на едро.
    Само се чудя, защо пушат разни складове и военни обекти тук таме?

    12:34 01.06.2026

  • 5 От 220 изстреляни срещу тях

    30 3 Отговор
    Те свалят 228....... Уникално постижение достойно за Гинес

    12:37 01.06.2026

  • 6 стоян георгиев

    25 4 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Как 90%, минимум 190%! Сваля ги по три пъти!

    Коментиран от #10

    12:37 01.06.2026

  • 7 Здраво стояне

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Ловят ги във въздуха като врабченца.

    12:39 01.06.2026

  • 8 Механик

    7 18 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    руските рафинерии свалят всичко,което фърчи.

    Коментиран от #12

    12:39 01.06.2026

  • 9 укра без глава

    23 1 Отговор
    От 190 дрона, свалихме 228.🤭🤭

    12:40 01.06.2026

  • 10 стоян георгиев

    6 25 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Заради високото ниво на успеваемост украйна все още има инфраструктура .русия е изстреляла колосално количество дронове и ракети срещу украйна. за.дронове и ракети русия е изхарчила десетки милиарда евро.

    Коментиран от #16

    12:41 01.06.2026

  • 11 Груз 404

    17 2 Отговор
    И как ги свалихте, с електроцентрали и военни обекти! 😁

    12:42 01.06.2026

  • 12 стоян георгиев

    7 15 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Днес пак по руската плакаха че няма бензин и вероятно ще става по зле.ще е голям смях ако се наложи русия да внася бензин.

    Коментиран от #19

    12:42 01.06.2026

  • 13 АМА ВЕРНО ЛИ ГИ СВАЛИ.........

    10 2 Отговор
    СВАЛИ ГИ НА МЕСТАТА ДЕТО БЯХА ЛРАТЕНИ , НАЛИ.......?

    Коментиран от #14

    12:46 01.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И Киев е Руски

    12 3 Отговор
    Добри новини.Но как ще ги чуят укритие под земята?

    12:49 01.06.2026

  • 16 Хи хи

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Глупости, дроновете на Русия струват копейки, а ние знаем, че копейката нищо не струва, значи дроновете на Русия излизат безплатно !!

    13:01 01.06.2026

  • 17 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    От изстреляни 128

    13:01 01.06.2026

  • 18 Ха ХаХа

    8 1 Отговор
    Свалила е Украйна мръсните гащи на наркоурода

    13:12 01.06.2026

  • 19 Така е

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Русия пропадна и се самоликвидира.Пугин умря ,Медведев се атрофия от алкохол.и пр
    Пей и танцувай укроотрепко

    Коментиран от #21

    13:15 01.06.2026

  • 20 Смешник

    5 0 Отговор
    А има ли такъв капацитет Зеления постоянно реве че няма достатъчно пво системи и ракети

    13:29 01.06.2026

  • 21 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Така е":

    Наистина русия се самоликвидира,но това не е радостна новина.да убиеш милион и половина свои мъже и да се опозориш така няма нищо хубаво.

    13:55 01.06.2026

