Украйна свали 228 руски дрона при масирана въздушна атака

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са унищожили 228 от общо 265 дрона, изстреляни от Русия при мащабна атака, започнала вечерта на 31 май. Това съобщи агенция Укринформ, позовавайки се на информация от украинските Военновъздушни сили, предава БТА.
По данни на украинската страна, от 18:00 часа вчера руските войски са атакували с ударни дронове от типовете „Шахед“, „Гербера“, „Италмас“, както и с дронове-примамки „Пародия“.
В отблъскването на въздушното нападение са участвали авиацията, подразделенията за противовъздушна отбрана, силите за радиоелектронна борба, безпилотните системи и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили.
Според предварителната информация към 08:00 часа тази сутрин са били свалени 228 дрона над райони в Северна, Южна и Източна Украйна.
Украинските власти съобщават за 27 попадения на ударни безпилотни апарати на 18 различни места. Регистрирани са и паднали отломки от свалени дронове на още 12 локации.
В Одеса при атаката са били ранени петима души. Нанесени са щети по инфраструктурни обекти и жилищни сгради.
1 авантгард
Хващайте ги живи, хахаха.
12:32 01.06.2026
2 стоян георгиев
12:32 01.06.2026
3 Линда
12:33 01.06.2026
4 Някой
Само се чудя, защо пушат разни складове и военни обекти тук таме?
12:34 01.06.2026
5 От 220 изстреляни срещу тях
12:37 01.06.2026
6 стоян георгиев
До коментар #2 от "стоян георгиев":Как 90%, минимум 190%! Сваля ги по три пъти!
12:37 01.06.2026
7 Здраво стояне
До коментар #2 от "стоян георгиев":Ловят ги във въздуха като врабченца.
12:39 01.06.2026
8 Механик
До коментар #2 от "стоян георгиев":руските рафинерии свалят всичко,което фърчи.
12:39 01.06.2026
9 укра без глава
12:40 01.06.2026
10 стоян георгиев
До коментар #6 от "стоян георгиев":Заради високото ниво на успеваемост украйна все още има инфраструктура .русия е изстреляла колосално количество дронове и ракети срещу украйна. за.дронове и ракети русия е изхарчила десетки милиарда евро.
12:41 01.06.2026
11 Груз 404
12:42 01.06.2026
12 стоян георгиев
До коментар #8 от "Механик":Днес пак по руската плакаха че няма бензин и вероятно ще става по зле.ще е голям смях ако се наложи русия да внася бензин.
12:42 01.06.2026
13 АМА ВЕРНО ЛИ ГИ СВАЛИ.........
12:46 01.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И Киев е Руски
12:49 01.06.2026
16 Хи хи
До коментар #10 от "стоян георгиев":Глупости, дроновете на Русия струват копейки, а ние знаем, че копейката нищо не струва, значи дроновете на Русия излизат безплатно !!
13:01 01.06.2026
17 Kaлпазанин
13:01 01.06.2026
18 Ха ХаХа
13:12 01.06.2026
19 Така е
До коментар #12 от "стоян георгиев":Русия пропадна и се самоликвидира.Пугин умря ,Медведев се атрофия от алкохол.и пр
Пей и танцувай укроотрепко
13:15 01.06.2026
20 Смешник
13:29 01.06.2026
21 стоян георгиев
До коментар #19 от "Така е":Наистина русия се самоликвидира,но това не е радостна новина.да убиеш милион и половина свои мъже и да се опозориш така няма нищо хубаво.
13:55 01.06.2026