Украйна свали 228 руски дрона при масирана въздушна атака

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са унищожили 228 от общо 265 дрона, изстреляни от Русия при мащабна атака, започнала вечерта на 31 май. Това съобщи агенция Укринформ, позовавайки се на информация от украинските Военновъздушни сили, предава БТА.

По данни на украинската страна, от 18:00 часа вчера руските войски са атакували с ударни дронове от типовете „Шахед“, „Гербера“, „Италмас“, както и с дронове-примамки „Пародия“.

В отблъскването на въздушното нападение са участвали авиацията, подразделенията за противовъздушна отбрана, силите за радиоелектронна борба, безпилотните системи и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили.

Според предварителната информация към 08:00 часа тази сутрин са били свалени 228 дрона над райони в Северна, Южна и Източна Украйна.

Украинските власти съобщават за 27 попадения на ударни безпилотни апарати на 18 различни места. Регистрирани са и паднали отломки от свалени дронове на още 12 локации.

В Одеса при атаката са били ранени петима души. Нанесени са щети по инфраструктурни обекти и жилищни сгради.