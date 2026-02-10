Все по-голямо напрежение в кралското семейство: Крал Чарлз III и принц Уилям не си говорят

Според нови съобщения от Бъкингамския дворец, отношенията между британския монарх Чарлз III и неговия наследник, принц Уилям, са се влошили, пише bgonair.bg.
Източници, близки до кралския двор, твърдят, че напрежението между краля и принца на Уелс е достигнало критична точка, като и двете страни изпитват "истински гняв" една към друга.
Конфликтът ескалира след като принц Уилям умишлено е игнорирал премиерата на документалния филм на баща си "В търсене на хармония: Визията на един крал" в замъка Уиндзор. След този инцидент двамата са спрели да комуникират помежду си.
Един придворен е заявил, че Чарлз III в момента има повече проблеми с принц Уилям, отколкото с принц Хари, тъй като Хари е емоционален и предсказуем, докато наследникът на трона е пресметлив и инатлив.
Основната причина за разрива между крал и наследник се крие в борбата за влияние и власт.
"Те се сблъскват, защото са твърде сходни. И двамата си вярват, че са прави. Нито един от двамата не се предава лесно", обяснява източникът, цитиран от БГНЕС.
Напрежението между баща и син се натрупва от дълго време. Още през декември се появиха съобщения, че Чарлз е недоволен от разкази, че Уилям вече е поел юздите на властта, след като е чакал цял живот да седне на трона.
По-рано британският политически анализатор Нийл Гардинър призова крал Чарлз III да лиши принц Хари и Меган Маркъл от кралските им титли, след като те спечелиха награда за правата на човека.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
08:15 10.02.2026
2 Хи хи хи
08:49 10.02.2026
3 Тъжна новина
Като я научи моят Янко се прехвърли от единия в другия крачол и натъжен...застрада...
09:01 10.02.2026
4 Власт и наследство
Нищо ново
Дребни души
Коментиран от #6
09:01 10.02.2026
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:38 10.02.2026
6 Ъхъ
До коментар #4 от "Власт и наследство":Изпокараха се за пари и имоти, алчни хора!😂
10:11 10.02.2026
7 газо
10:49 10.02.2026
8 n√Варна
и за тези ли да се кахъря – това ли ми предлагате????
12:03 10.02.2026