Новини
Любопитно »
Епоха на кралици започва скоро в Европа

Епоха на кралици започва скоро в Европа

25 Февруари, 2026 18:31 928 9

  • принцеси-
  • европа-
  • епоха-
  • ера-
  • кралица-
  • престолонаследник-
  • монархия

Почти всички престолонаследници в европейските монархии са жени

Епоха на кралици започва скоро в Европа - 1
Снимка: AI
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Европа навлиза в нов етап от развитието на своите монархии, при който в редица държави престолът ще бъде наследен от жени. В Белгия, Нидерландия, Норвегия, Испания и Швеция следващият държавен глава по линия на наследяването е престолонаследничка – резултат от законодателни промени през последните десетилетия и от постепенно утвърждаване на принципа за равнопоставеност между половете.

Белгия – Принцеса Елизабет

В Белгия първа в линията на наследяване е принцеса Елизабет, херцогиня на Брабант, родена през 2001 г., най-голямото дете на крал Филип. Страната въведе абсолютна примогенитура през 1991 г., което гарантира, че престолът се наследява от първородното дете, независимо от пола.

Елизабет получи военно обучение в Кралската военна академия в Брюксел и продължи образованието си в Оксфордския университет. Подготовката ѝ напълно следва белгийския модел на конституционна монархия, при който монархът има предимно представителни функции, но играе ключова роля в периоди на политическа нестабилност – често посредничи при формирането на правителства в сложната федерална система на страната.

Нидерландия – Принцеса Катарина-Амалия

В Нидерландия престолонаследничка е принцеса Катарина-Амалия, принцеса на Оранж, родена през 2003 г., най-голямата дъщеря на крал Вилем-Александър. Още през 1983 г. страната премина към абсолютна примогенитура, което утвърди равенството в наследяването.

Нидерландската монархия е парламентарна и силно институционализирана, с ясно ограничени правомощия на държавния глава. Амалия учи в Университета на Амстердам и постепенно поема публични ангажименти. В последните години сигурността ѝ беше засилена след заплахи от организирана престъпност, което постави въпроси за ролята и защитата на кралското семейство в съвременна Европа.

Норвегия – Принцеса Ингрид Александра

В Норвегия престолонаследничка е принцеса Ингрид Александра, родена през 2004 г., дъщеря на престолонаследника Хокон. Конституционна поправка от 1990 г. въведе равенство между половете при наследяването.

Норвежката монархия е една от най-популярните в Европа и функционира в рамките на стабилна парламентарна система. Ингрид Александра преминава военно обучение и постепенно участва в държавни церемонии. Очаква се тя да олицетворява модерния облик на институцията в общество, което поставя акцент върху прозрачността и социалната държава.

Испания – Принцеса Леонор

В Испания първа в линията на наследяване е принцеса Леонор, родена през 2005 г., дъщеря на крал Фелипе VI. Испанската конституция все още предвижда предпочитание за мъжките наследници, но при липса на брат Леонор е законна престолонаследничка. Темата за евентуална конституционна реформа остава предмет на обществен дебат.

Испания е парламентарна монархия, възстановена след края на режима на Франко през 1975 г. Кралската институция играе обединителна роля в условията на регионални напрежения. Леонор вече положи клетва пред парламента и преминава военно обучение – традиционна стъпка за бъдещ държавен глава.

Швеция – Принцеса Виктория

В Швеция престолонаследничка е принцеса Виктория, родена през 1977 г., най-голямото дете на крал Карл XVI Густав. През 1980 г. страната става първата в света, въвела абсолютна примогенитура, което превърна Виктория в наследник пред по-малкия ѝ брат.

Шведската монархия има изцяло церемониални функции, но запазва силна символична стойност. Виктория от години активно представлява страната в международни форуми и подкрепя инициативи в областта на устойчивото развитие и общественото здраве.

Жените и мъжете в монархията

В исторически план европейските престоли са доминирани от мъже, с изключение на отделни владетелки като Елизабет I или Екатерина Велика. Днес обаче тенденцията е системна и резултат от целенасочени законодателни промени. Абсолютната примогенитура, въведена в редица държави от края на XX век насам, отразява ценностите на съвременните демократични общества.

Монархиите в Белгия, Нидерландия, Норвегия, Испания и Швеция функционират като конституционни и парламентарни системи, при които реалната изпълнителна власт е в ръцете на избрани правителства. Ролята на монарха е представителна, обединителна и символична, но остава значима за националната идентичност и международния имидж на страните.

Предстоящото възкачване на жени на престола в тези държави не представлява изключение, а нов стандарт. Подготвяни в духа на модерното управление, с образование в престижни университети и военно обучение, бъдещите кралици са символ на трансформация на европейските монархии – институции, които се стремят да съчетаят традицията с изискванията на съвременната демокрация.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 2 Отговор
    За един харем ще стигнат.

    18:37 25.02.2026

  • 2 Супер

    8 2 Отговор
    Виждаме какво се случва с жени командващи Европа. Що пък сега и монархично да не управляват. Слава Богу, че тези поне нямат истинска власт. И не, не съм женомразец.

    18:40 25.02.2026

  • 3 Република

    5 1 Отговор
    Нямаме кралици.

    18:44 25.02.2026

  • 4 Никси

    2 1 Отговор
    ОХ ОХ ОХ ОХ , ДА ВИ ИЗРУЧА БАБА СВИТЕ КИКВИ СТЕ ОХ ОХ ОХ !!!.

    18:57 25.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БеГемот

    0 2 Отговор
    Жена началник е като овца начело на прайд лъвове...ако природата нямаше нужда да разграничи двата пола нямаше да го направи....

    Коментиран от #7, #8, #9

    20:04 25.02.2026

  • 7 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "БеГемот":

    Комплекси за малоценност!

    20:08 25.02.2026

  • 8 ГеБемот

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "БеГемот":

    От жена до жена и от мъж до мъж има "известна" разлика. Не си мисли, че Генко Гинкин е единствено Вазов герой.

    20:12 25.02.2026

  • 9 да не забравяме

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "БеГемот":

    Англия имаше кралица 70 години. Най-продължителното управление сред жените и най-дългото в историята на монархията.

    20:13 25.02.2026