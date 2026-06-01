Обявиха Дейвид Бекъм за най-стилния мъж на света

Бившият капитан на английския национален отбор по футбол Дейвид Бекъм беше определен за най-стилния мъж на 2026 година според проучване, цитирано от британски медии и проведено по поръчка на транспортната компания National Express. Изследването, обхванало 2000 респонденти във Великобритания, поставя 51-годишния Бекъм на върха на класацията за най-влиятелните мъжки модни икони на момента.

Резултатите затвърждават статута на Бекъм като една от най-разпознаваемите фигури в световната мода и попкултура повече от две десетилетия след края на най-силните години от футболната му кариера. През последните години той продължава активно да присъства в модната индустрия чрез партньорства с водещи международни марки, рекламни кампании и участия в големи модни събития, като остава сред най-влиятелните мъжки лица в сферата на луксозния стил.

На второ място в класацията е поставен друг британец - актьорът Идрис Елба, който от години присъства сред най-добре облечените знаменитости според редица модни издания. Третата позиция е заета от Хари Стайлс, чийто еклектичен стил продължава да предизвиква интерес както в музикалната индустрия, така и в света на висшата мода. Данните от проучването показват, че именно Стайлс е най-високо класираният представител на поколението под 35 години, като голяма част от анкетираните определят индивидуалния му подход към облеклото като основна причина за популярността му.

След него се нарежда британският актьор Том Холанд, познат на световната публика с ролята си в поредицата за Спайдърмен. В челната петица попада и седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън, който отдавна използва модата като част от публичния си образ и редовно присъства на ревюта на водещи световни дизайнери.

Шестото място е за канадската поп звезда Джъстин Бийбър, а сред останалите имена в престижната десетка са актьорът Педро Паскал, музикантът и продуцент Фарел Уилямс, актьорът Тимъти Шаламе, който през последните години се утвърди като едно от най-разпознаваемите лица на съвременната мъжка мода, както и английският национал Джак Грийлиш.