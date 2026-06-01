Испански съд прекрати по давност дело срещу брата на премиера Педро Санчес

Испански съд прекрати едно от делата срещу Давид Санчес - брат на премиера Педро Санчес, след като прие, че е изтекъл давностният срок за наказателно преследване. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Решението е взето по искане на защитата, като съдът е постановил, че евентуалната наказателна отговорност по обвинението за търговия с влияние, свързано със събития от 2017 г., е погасена по давност. Според магистратите става въпрос за деяние, квалифицирано като по-леко нарушение съгласно испанското законодателство.

По делото обвиняеми са били общо 11 души, включително Давид Санчес. Разследването е свързано с назначаването му през 2017 г. на пост координатор на музикалните консерватории към провинциалния съвет в Бадахос. Според обвинението длъжността е била създадена специално за него. Впоследствие тя е била преобразувана в ръководител на Службата за сценични изкуства на провинцията.

Разследващите твърдят, че подготовката за създаването на позицията е започнала още през 2016 г., две години преди Педро Санчес да стане министър-председател на Испания. Давид Санчес е заемал поста поне до началото на 2025 г. по време на управление на социалистите в провинциалната администрация на Бадахос.

Случаят е част от поредица съдебни разследвания, които през последните години засегнаха членове на семейството на испанския премиер и негови политически съратници. Въпреки това Педро Санчес продължава да отхвърля призивите за предсрочни парламентарни избори.

Сред разследваните фигури са и двама от най-близките му съюзници при идването му на власт през 2018 г. - Сантос Сердан и бившият министър на транспорта Хосе Луис Абалос, срещу които се водят производства по подозрения за корупция. Съпругата на премиера, Бегоня Гомес, също е обект на разследване по обвинения за предполагаема търговия с влияние.

Междувременно обвинения за търговия с влияние бяха повдигнати и срещу бившия испански министър-председател Хосе Луис Родригес Сапатеро, който ръководеше страната в периода 2004-2011 г.