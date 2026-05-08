Първа книга, посветена на крупния обир в Лувъра, беше издадена във Франция

8 Май, 2026 13:31 355 3

В книгата скоростният обир е наречен "типично френски - тромав, груб, но дързък"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Първата книга за обира в Лувъра, извършен през октомври миналата година, от днес е на пазара във Франция, съобщи телевизионният канал BFM.

Разследващата книга "Обирът на Лувъра" на журналистката Патрисия Тураншо разказва задкулисната история на деянието, извършено посред бял ден в най-известния музей в света. Разказът отразява и сблъсъка на култури между извършителите - незначителни бандити от предградията и престижния световен музей, отбелязва телевизионният канал, цитиран от БТА.

В книгата си авторката нарича деянието "типично френско - тромаво, грубо, но дръзко".

В края на май ще излезе още една книга за обира на Лувъра, автори на която са трима журналисти - Жан-Мишел Декюжи, Жереми Фам-Ле и Никола Торен.

Дръзкият обир на прочутия музей беше извършен на 19 октомври 2025 г. от четирима престъпници. След като разбиха витрините в Галерията на Аполон, извършителите откраднаха общо девет бижута. Едно от тях - инкрустираната с 1354 диаманта корона на императрица Евгения (съпругата на Наполеон Трети), беше изпусната от крадците по време на бягството им и повредена.

Стойността на задигнатите бижута беше оценена на 88 милиона евро. Парижкият прокурор Лор Бекюо допусна, че поръчителите може да са чужденци. Разследването на обира се води от над 100 следователи, но засега не са открити никакви следи от откраднатите бижута на френската корона.


  • 1 Нигерия

    0 0 Отговор
    Събина дано държи на здраво плющене

    Коментиран от #3

    13:32 08.05.2026

  • 2 Овчар

    0 0 Отговор
    Със здраве да си ги харчат..!

    13:48 08.05.2026

  • 3 Ще бъде издаде я

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нигерия":

    Като си имат демократични НПО, може да има и втора книга наръчник за други обири, за информация на трансобъркани джензита..

    13:48 08.05.2026