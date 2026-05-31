Експлозия в небето над САЩ: Разпадането на еднометров метеор уплаши хиляди в североизточната част на страната

Разпадането на метеор с ширина около 1 метър, който навлиза в атмосферата на Земята с изключително висока скорост, уплаши хиляди жители в Североизточната част на САЩ.

Космическото тяло навлиза в атмосферата в 14:06 ч. местно време в събота следобед. Метеорът се е движил с приблизително 120 700 км/ч. Сателитни данни от NOAA показват, че обектът е навлязъл над Южния бряг близо до Бостън.

Тялото се е фрагментирало на около 64 километра височина над границата между североизточен Масачузетс и югоизточен Ню Хемпшир.

Енергията, освободена при разпадането, се равнява на около 300 тона тротилов еквивалент. Жителите в широк периметър докладваха за две бързи, последователни експлозии. Звукът и последвалата ударна вълна бяха усетени от Делауеър чак до Монреал, Канада.

Стотици хора подадоха сигнали към Геологическата топографска служба на САЩ за разлюлени сгради и разтресени къщи. Сеизмографите обаче не регистрираха земетресение, което доказва, че раздрусването е чисто акустично (звукова вълна).

Местната агенция за управление на извънредни ситуации потвърди, че няма пострадали хора или сериозни щети по инфраструктурата.