Българският турист нападнат от мечка в Румъния: Стъклото беше като вестник за нея, опита се да ме извади от колата

2 Юни, 2026 09:34 1 309 47

Мечката се изправи на задни крака и тогава стъклото вече беше като вестник за нея. Тя буквално връхлетя върху мен

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чувствам се в добро здраве, ако изключим пораженията, които имам. Възстановяването ми ще е около 3-4 месеца. Това заяви Георги Бижев, бивш футболист на Славия и настоящ председател на Спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на Българския футболен съюз във Велико Търново, който беше нападнат от мечка в Румъния.

46-годишният Бижев разказва, че е пътувал към Будапеща за футболния мач между ПСЖ и "Арсенал". Той е пътувал в района на т.нар. "Път на мечките", когато се е случил инцидентът.

След нападението е бил настанен за лечение в румънска болница и по-късно е продължил възстановяването си в България.

Бижев твърди, че зоната е добре позната на туристите и че храненето на дивите животни е практика, която се насърчава на място. "По цялото протежение на пътя към язовира има обособени кътове. В почти всеки магазин и заведение се продава храна за мечките. Няма румънец, който да е ходил там и да не ги е хранил", разказва Бижев.

По думите му инцидентът се е случил, докато е бил в автомобил. В същото време в района е имало и други туристи, които са заснемали случващото се. "Видях как мечката се разхождаше по предния капак и огледалото. Стъклото беше затворено и се чувствах в безопасност", добавя той.

Според него реакцията на хората зад него е могла да провокира поведението на животното. "Започнаха да бибиткат, да светят с фарове и да викат. Мечката се изправи на задни крака и тогава стъклото вече беше като вестник за нея. Тя буквално връхлетя върху мен. Чу се как счупи стъклото и се опита с лапи да ме извади навън", казва още Георги Бижев.

По думите му коланът и рефлексната му реакция са му помогнали да избегне по-сериозни наранявания. Пострадалият обясни, че е бил разпитан от полицията, която е иззела телефона му за проверка на данни. И уточни, че в неговия телефон няма кадри от нападението, "каквито се твърди, че имам".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    24 2 Отговор
    Какво му е на лицето на тоя , конкретно веждите ...???!!!??? Това нормално ли е ...?!?

    Коментиран от #5, #9, #13, #30, #47

    09:38 02.06.2026

  • 2 честен ционист

    25 2 Отговор
    Поредният с обръснатите вежди. Да го беше изяла медведицата.

    09:38 02.06.2026

  • 3 Чичарито

    24 1 Отговор
    Кой ги кара да си играят с мечките?!

    Коментиран от #6

    09:38 02.06.2026

  • 4 Трол

    32 1 Отговор
    Тъпомерът също е отчел сериозно счупване при инцидента.

    09:39 02.06.2026

  • 5 изтрил е престъплението от телефона

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    В ГЕРБ повечето се епилират и под кръста.

    09:40 02.06.2026

  • 6 Сила

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Чичарито":

    Традиция е при тоя етнос !!! Да си "играят " с мечки ...

    09:40 02.06.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    17 5 Отговор
    Бг дебилизма е уникално световно явление!

    09:40 02.06.2026

  • 8 в кратце

    13 1 Отговор
    Ако мечката беше те извадила от колата,щеше да те изпапа с кеф!

    09:40 02.06.2026

  • 9 Амиии

    25 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Веждите си ги е "оформял", много е модерно сред етноса, но по-големия проблем е че няма никой зад веждите! Тръгнал да храни мечките, пълен иди0т!

    09:41 02.06.2026

  • 10 Ритни топкоо

    18 1 Отговор
    Свикнал си на висок пост да те гледат в очите но това е мечка а Нанев акъла ти по малко от една кокошка./кокошката щеше да избяга/

    Коментиран от #16

    09:41 02.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ей селяк

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Да, нормално е веждите на хората да са две. Не си въобразявай че всички са с една вежда, като теб.

    Коментиран от #23, #24, #40

    09:44 02.06.2026

  • 14 Дали е изцапал седалките

    10 3 Отговор
    Стар ловец дава инструкции на млад ловец:
    — Ако видиш мечка се качваш на някое дърво и се мажеш с лай.на. Така тя няма да те закача.
    Младият ловец:
    — Добре в гората има много дървета, ще се кача на някое, но лай.на от къде ще има?
    — О, ще има, ще има...2666

    09:45 02.06.2026

  • 15 Ха,Ха,Ха

    10 1 Отговор
    другите коли предизвикали мечката то се видя че след като мечката го е видяла и се е уплашила от излъчването му със тези вежди бръкна във колата и чак тогава другите коли започнаха да свиркат че да я уплашат за да го пусне.

    09:45 02.06.2026

  • 16 честен ционист

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ритни топкоо":

    Ганчото си е мислил, че като снима мечката ще съди държавата за обещетение. Набързо са му обяснили, че той ще трябва да плаща за престъпление, но се е сетил да трие клипа.

    09:45 02.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 бобошен

    3 1 Отговор
    Добре е,че не е бил нападнат от печка.

    09:48 02.06.2026

  • 19 Новичок

    10 3 Отговор
    Брей какви заплати взимат в "Спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на Българския футболен съюз във Велико Търново" щом ходят да хранят Мечки по-чужбина.

    09:48 02.06.2026

  • 20 Никога в моя живот от 60г. до сега

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "1488":

    Не мога да кажа че руснаците претендират за някаква едва ли не благодарност че са ни освободили въпреки че това е факт за почти всички балкански и кавказки страни.

    09:49 02.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Заснетия репортаж бе показан вчера

    6 1 Отговор
    По телевизионни канали. След като им е дадена храна ми се струва логично прозореца да е бил отворен. Мечката беше малка на ръст но имаше бебе. Тя седна до ланафката но нещо я провокира да се върне и да бие шамари така да се каже.

    09:55 02.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Каквото е търсил

    8 4 Отговор
    си го е намерил ! Щом зад него са му бибиткали и светкали, значи е прекалил !
    Ама не само Биджев, а и много политици си мислят, че може да се бъзикаш с мечките !
    И накрая разбират по трудния начин, че с мечка не трябва да се бъзикаш ! 😀

    09:59 02.06.2026

  • 27 дивите животни нямат разум а инстинкт

    1 5 Отговор
    не я е хранил . клаксона я е изненадал и я е очудил . ако я беше оплашил щеше да избяга . не винаги шума ги кара да бягат . ако и беше дал ядене щяха да са приятели . в зоопарка мечките са научени да ядат леблебии . тази мечка са я хранили много . тоя не и е дал . искала е да го сплаши . ако беше рипнала в колата през стъклото щеше да го изяде . това е логиката . а той се сърди на клаксона . и за ръката си .

    10:00 02.06.2026

  • 28 Ето такива "списватели" по форумите

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сила":

    Отказват нормалните хора да участват. Има едни Цветя също така и още няколко зрънца. Непоносими са.

    10:00 02.06.2026

  • 29 Буко Баламата

    10 2 Отговор
    Тоя е пълен олигофрен.Спрял той да храни мечка.

    10:06 02.06.2026

  • 30 Баба Меца

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Мечката вместо да му извади очите, му изписала вежди. Сега стана медийна звезда с идииотизма си. Мечки тръгнал да храни...На футболистите акъла не им е в главата със сигурност. Сега завинаги ще му викат Жоро Мечката хехе.

    10:07 02.06.2026

  • 31 Народна мъдрост

    7 2 Отговор
    Да би мирно седяло, не би те мечка изяла.

    10:08 02.06.2026

  • 32 Инцидента беше няколко секунди

    7 1 Отговор
    И мечката и мечето бяха малки и игриви. Мечето много сладичко бебе. Първо майката взе храната и седна но после стана отиде и го удари един път. И се отдалечиха. По живо по здраво ?!?

    10:08 02.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Той си го търсеше

    6 2 Отговор
    Всички видяхме видеото в ютюб, заснето от някой водач в колите отзад. Този човек си беше свалил стъклото на колата и хвърляше храна на мечка и малкото й. Не може да правиш всичко, каквото НЕ ТРЯБВА и да се оплакваш после. Има късмет, че мечката беше много млада и дребничка и че хората от колите започнаха да свирят и бибиткат за да й отвлекат вниманието. Ако беше едра мечка, сега нямаше да е жив заради собственито си неразумие.

    10:09 02.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Човешката глупост все намира извинения

    6 0 Отговор
    Сега мечката виновна. Туристите няма възпитание, не уважават никого, после мечките виновни.

    10:18 02.06.2026

  • 37 Каква типична

    3 0 Отговор
    дебилна физиономия!

    10:24 02.06.2026

  • 38 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Всички гербери да бъдат изядени от мечки!

    Коментиран от #45

    10:24 02.06.2026

  • 39 Мюмю

    2 0 Отговор
    Нормално, кво, природа. Пази малкото. Де да ти знае намеренията мечката.

    10:24 02.06.2026

  • 40 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "ей селяк":

    Плашим се как изглеждаш селски !!!
    Щом това е" нормално" за тебе ...
    В коя маала е нормално" ...??!

    10:26 02.06.2026

  • 41 Фикри

    3 0 Отговор
    Да се хвалиш в национален ефир каква простотия си направил, не е нещо умно.
    Другия път да отиде да нахрани лъвовете в Кения например

    10:27 02.06.2026

  • 42 Истината

    2 0 Отговор
    ТоАДебил е от Петроханците на ППДБ!

    10:28 02.06.2026

  • 43 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Много пр.ст и елементарен селяк ! Хората са сложили табели да не се хранят животните,първо за безопасност,второ че им се дават боклуците които ядем ние,и трето всяко животно с поколение до себе си е опасно,НО нашият Ганьо решил че както винаги е тарикат и може да си прави каквото си иска .

    10:28 02.06.2026

  • 44 Следващия път

    1 0 Отговор
    Да нахрани някой мечок ,че и други работи да го болят

    10:30 02.06.2026

  • 45 Да допълня

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Исторически парк":

    Всички гербери и всички Петроханци от ППДБ да бъдат изядени от мечки!

    10:31 02.06.2026

  • 46 Мюмю

    1 0 Отговор
    да му фраснат една глоба да помни

    10:32 02.06.2026

  • 47 Досега не си ли разбрал?!?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

