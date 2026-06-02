Българският турист нападнат от мечка в Румъния: Стъклото беше като вестник за нея, опита се да ме извади от колата

Чувствам се в добро здраве, ако изключим пораженията, които имам. Възстановяването ми ще е около 3-4 месеца. Това заяви Георги Бижев, бивш футболист на Славия и настоящ председател на Спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на Българския футболен съюз във Велико Търново, който беше нападнат от мечка в Румъния.
46-годишният Бижев разказва, че е пътувал към Будапеща за футболния мач между ПСЖ и "Арсенал". Той е пътувал в района на т.нар. "Път на мечките", когато се е случил инцидентът.
След нападението е бил настанен за лечение в румънска болница и по-късно е продължил възстановяването си в България.
Бижев твърди, че зоната е добре позната на туристите и че храненето на дивите животни е практика, която се насърчава на място. "По цялото протежение на пътя към язовира има обособени кътове. В почти всеки магазин и заведение се продава храна за мечките. Няма румънец, който да е ходил там и да не ги е хранил", разказва Бижев.
По думите му инцидентът се е случил, докато е бил в автомобил. В същото време в района е имало и други туристи, които са заснемали случващото се. "Видях как мечката се разхождаше по предния капак и огледалото. Стъклото беше затворено и се чувствах в безопасност", добавя той.
Според него реакцията на хората зад него е могла да провокира поведението на животното. "Започнаха да бибиткат, да светят с фарове и да викат. Мечката се изправи на задни крака и тогава стъклото вече беше като вестник за нея. Тя буквално връхлетя върху мен. Чу се как счупи стъклото и се опита с лапи да ме извади навън", казва още Георги Бижев.
По думите му коланът и рефлексната му реакция са му помогнали да избегне по-сериозни наранявания. Пострадалият обясни, че е бил разпитан от полицията, която е иззела телефона му за проверка на данни. И уточни, че в неговия телефон няма кадри от нападението, "каквито се твърди, че имам".
