Шакира проговори за Пике четири години след раздялата

Шакира изрази благодарност за всички преживявания в живота си, включително и болезнените. Изминаха около четири години от широко отразената ѝ раздяла с Жерар Пике, бащата на синовете ѝ Милан и Саша, пише dir.bg.

След края на връзката певицата се насочи още по-силно към музиката и издаде албума "Las Mujeres Ya No Lloran", който ѝ донесе нови успехи и затвърди позицията ѝ на световната музикална сцена, пише Hola.

В интервю за The Times Шакира говори откровено за влиянието на тази връзка върху живота си. Тя признава, че винаги ще изпитва благодарност към Пике, защото той е бащата на децата ѝ и защото именно чрез този житейски път е станала майката, която е днес.

Певицата описва раздялата като най-мрачния момент в живота си и споделя колко трудно ѝ е било да се раздели с мечтата за стабилно семейство. "Станах свидетел на разпадането на семейството, за което бях мечтала да остане заедно завинаги", казва тя.

Въпреки болката, Шакира подчертава, че преживяното я е направило по-силна и по-мъдра. "Това, което не те убива, те прави по-силен", казва тя, добавяйки, че трудностите са я научили да цени подкрепата на близките си и да открива сила в себе си.

По същото време тя се сблъскa и с други предизвикателства - здравословните проблеми на баща ѝ, Уилям Мебарак, както и дългогодишното разследване за данъчни нарушения в Испания, което по-късно беше решено в нейна полза.

"Животът понякога е труден, но е и красив", казва Шакира. "Благодарна съм за всеки момент. Kакто за светлите, така и за тъмните, включително и за хората, които са ме наранили, защото ми дадоха ценни уроци."

По време на интервюто Шакира говори и за личния си живот. Откакто се раздели с Пике, името ѝ често се свързва със слухове за различни мъже, сред които Лусиен Лависконт и Люис Хамилтън, но тези спекулации така и не бяха потвърдени.

"О, не, засега няма романтика за мен", казва тя. "В живота ми просто няма място и време за това. Имам достатъчно ангажименти. Децата ми са приоритет, както и кариерата ми. Колкото и странно да звучи, в момента съм влюбена в работата си както никога досега. Наслаждавам се и на времето, което прекарвам сама."

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.5 Оценка 2.5 от 11 гласа.

html, body, body:not(.web_whatsapp_com) *, html body:not(.web_whatsapp_com) *, html body.ds *, html body:not(.web_whatsapp_com) div *, html body:not(.web_whatsapp_com) span *, html body p *, html body h1 *, html body h2 *, html body h3 *, html body h4 *, html body h5 *, html body:not(.web_whatsapp_com) *:not(input):not(textarea):not([contenteditable=""]):not( [contenteditable="true"] ), html body:not(.web_whatsapp_com) *[class]:not(input):not(textarea):not([contenteditable=""]):not( [contenteditable="true"] ), html body:not(.web_whatsapp_com) *[id]:not(input):not(textarea):not([contenteditable=""]):not( [contenteditable="true"] ) { user-select: text !important; } html body *:not(input):not(textarea)::selection, body *:not(input):not(textarea)::selection, html body div *:not(input):not(textarea)::selection, html body span *:not(input):not(textarea)::selection, html body p *:not(input):not(textarea)::selection, html body h1 *:not(input):not(textarea)::selection, html body h2 *:not(input):not(textarea)::selection, html body h3 *:not(input):not(textarea)::selection, html body h4 *:not(input):not(textarea)::selection, html body h5 *:not(input):not(textarea)::selection { background-color: #3297fd !important; color: #ffffff !important; } /* linkedin */ /* squize */ .www_linkedin_com .sa-assessment-flow__card.sa-assessment-quiz .sa-assessment-quiz__scroll-content .sa-assessment-quiz__response .sa-question-multichoice__item.sa-question-basic-multichoice__item .sa-question-multichoice__input.sa-question-basic-multichoice__input.ember-checkbox.ember-view { width: 40px; } /*linkedin*/ /*instagram*/ /*wall*/ .www_instagram_com ._aagw { display: none; } /*developer.box.com*/ .bp-doc .pdfViewer .page:not(.bp-is-invisible):before { } /*telegram*/ .web_telegram_org .emoji-animation-container { display: none; } html body.web_telegram_org .bubbles-group > .bubbles-group-avatar-container:not(input):not(textarea):not( [contenteditable=""] ):not([contenteditable="true"]), html body.web_telegram_org .custom-emoji-renderer:not(input):not(textarea):not([contenteditable=""]):not( [contenteditable="true"] ) { pointer-events: none !important; } /*ladno_ru*/ .ladno_ru [style*="position: absolute; left: 0; right: 0; top: 0; bottom: 0;"] { display: none !important; } /*mycomfyshoes.fr */ .mycomfyshoes_fr #fader.fade-out { display: none !important; } /*www_mindmeister_com*/ .www_mindmeister_com .kr-view { z-index: -1 !important; } /*www_newvision_co_ug*/ .www_newvision_co_ug .v-snack:not(.v-snack--absolute) { z-index: -1 !important; } /*derstarih_com*/ .derstarih_com .bs-sks { z-index: -1; } html body .alc_unlock-pseudo-before.alc_unlock-pseudo-before.alc_unlock-pseudo-before::before { pointer-events: none !important; } html body .alc_unlock-pseudo-after.alc_unlock-pseudo-after.alc_unlock-pseudo-after::after { pointer-events: none !important; }