Емилия Кларк: Моят "Терминатор" не трябваше да го има, но провалите ме научиха да отказвам

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Вторник с наближаване на лятото носи повече внимание към приятелите, общите цели и хората, с които споделяте идеи. Възможно е да получите покана или предложение, което да Ви мотивира. Добре е да бъдете по-внимателни към думите си, ако обсъждате чувствителна тема. Денят на Ботев и загиналите за свободата ще Ви настрои по-съзерцателно и ще Ви напомни колко ценни са честността и съпричастността. Вечерта носи усещане за близост и душевен комфорт.

Водолей (21.01 - 19.02) Днешният юнски вторник Ви подтиква към повече размисъл и дистанция от излишния шум. Ще предпочетете да наблюдавате внимателно ситуациите, преди да реагирате. Денят е подходящ за довършване на стари задачи и за разговори с хора, на които имате доверие. Почитта към героите, дали живота си за свободата, ще Ви накара да оцените силата на свободния дух и независимото мислене. Вечерта е добра за почивка и възстановяване.

Козирог (23.12 - 20.01) Луната днес Ви дава повече увереност и желание да действате решително. Хората ще забелязват присъствието Ви и ще очакват от Вас стабилност и ясна позиция. Важно е да не бъдете прекалено строги към себе си или към околните. Денят на Ботев ще Ви накара да се замислите за смисъла на дълга, честта и личната отговорност. Вечерта носи възможност да се почувствате по-спокойни и уверени в посоката си.

Стрелец (23.11 - 22.12) Вторникът поставя акцент върху сигурността, личните ресурси и практичните решения. Ще имате желание да подредите финансите си или да внесете повече яснота в бъдещите си планове. Избягвайте ненужни разходи, породени от моментно настроение. Денят носи и по-дълбоко чувство на признателност към хората, борили се за свободата и оставили след себе си пример за смелост. Вечерта е подходяща за спокойствие и разговори с близки хора.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят ще бъде изпълнен с повече движение, срещи и обмен на информация. Възможно е да се наложи да обяснявате позицията си по-внимателно, за да избегнете недоразумения. Ще направите силно впечатление с уверен и премерен тон. Денят на Ботев ще Ви подтикне към размисъл за силата на думите и за хората, които са ги превърнали в кауза. Вечерта носи добра възможност за приятен разговор или кратко пътуване.

Везни (24.09 - 23.10) Вторникът ще Ви насочи към дома, семейството и личния комфорт. Възможно е да се наложи да балансирате между служебни задачи и семейни ангажименти. Денят не е подходящ за остри спорове, особено ако темата е свързана с минали решения. Почитта към Ботев и всички, отдали живота си за свободата, ще Ви накара да оцените по-силно хората, които пазят достойнството си дори в трудни времена. Вечерта е добра за спокойни разговори и уютна атмосфера.

Дева (24.08 - 23.09) Този ден ще ви донесе нужда от повече вдъхновение и емоционален баланс. Ще се справяте най-добре там, където можете да вложите лично отношение и внимание към хората. Разговор с близък човек може да Ви помогне да погледнете по-спокойно на ситуация, която Ви е тревожила. Темата за паметта към героите на България ще събуди у Вас уважение към устойчивите и достойни хора. Вечерта носи повече топлина в личните отношения.

Лъв (24.07 - 23.08) Юни, вторник, не се разсейвайте, денят изисква добра организация и повече търпение към детайлите. Ще имате желание да наложите по-бързо темпо, но успехът днес идва чрез последователност. Възможно е да получите ценен съвет от човек с повече опит. Денят на Ботев ще Ви подтикне към размисъл за честта, смелостта и личната отговорност. Вечерта е благоприятна за кратка почивка и освобождаване от напрежението.

Рак (22.06 - 23.07) Отношенията с околните ще бъдат във фокуса на деня. Някой може да очаква повече внимание или яснота от Ваша страна, затова избягвайте недоизказани думи. Работата ще върви по-леко, ако приемете различната гледна точка на друг човек. Денят носи и по-сериозно настроение покрай почитта към загиналите за свободата, което ще Ви направи по-съпричастни към семейните и родовите теми. Вечерта е подходяща за близост и спокойна атмосфера.

Близнаци (22.05 - 21.06) Този юнски вторник поставя акцент върху важни разговори, свързани с доверие, финанси или споделени ангажименти. Ще усетите, че някои думи имат по-голяма тежест от обикновено и е добре да бъдете внимателни в изразяването си. Денят е подходящ да се освободите от излишно напрежение и стари съмнения. Почитта към Ботев и героите, дали живота си за свободата, може да Ви вдъхнови да отстоявате по-смело собствените си ценности. Вечерта е добра за тихи разговори и равносметка.

Телец (21.04 - 21.05) Днешният ден Ви носи желание да погледнете по-далеч от ежедневните задачи и да си дадете повече перспектива. Възможно е разговор или новина да Ви подтикнат към размисъл за бъдещи планове. Добре е да не спорите за дребни детайли, особено с хора, които трудно приемат чуждо мнение. Темата за паметта и признателността към хората, жертвали се за свободата, ще докосне по-силно емоционалната Ви страна. Вечерта ще Ви донесе усещане за вътрешен ред и яснота.