Емилия Кларк: Моят "Терминатор" не трябваше да го има, но провалите ме научиха да отказвам

2 Юни, 2026 09:39 794 4

Актрисата призна, че опитите ѝ да пробие в емблематични поредици са били неуспешни

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската актриса Емилия Кларк разкри коя част от поредицата „Терминатор“ никога не е трябвало да бъде правена. Тя говори с Variety за филма, който смята за провал.

Звездата от „Игра на тронове“ изигра емблематичната героиня Сара Конър в „Терминатор: Генезис“ от 2015 г., петата част от поредицата. Филмът беше широко критикуван от критиците и събра по-малко от очакваното в боксофиса.

„Соло: История от Междузвездни войни“? Никой не го хареса. „Терминатор“? Не трябваше да се случва. Но аз приех работата“, сподели тя.

Кларк добави, че влизането ѝ в кинематографичната вселена на Marvel в сериала на Disney+ от 2023 г. „Тайно нашествие“ също не е било добре прието.

„Не мисля, че някой хареса този сериал, хора.“ „Съжалявам!“ – засмя се тя.

Кларк каза, че не приема провалите лично, но те са я научили да отказва проекти по-често и да чака подходящия момент. Сега актрисата приема роли само когато наистина хареса сценария.

След „Генизис“ Шварценегер отново игра главната роля в „Терминатор: Тъмна съдба“ от 2019 г. Линда Хамилтън се завърна в ролята на Сара Конър в този филм. Филмът получи смесени отзиви и се провали в боксофиса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 джедай

    4 1 Отговор
    "Междузвездни войни" е в 6 епизода. В тях всичко е казано. Не са необходими повече серии. Никакво Соло.

    09:43 02.06.2026

  • 2 Мъж

    1 2 Отговор
    09:45 02.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Терминатор с нея беше от най добрите след оригинала.

    09:52 02.06.2026

  • 4 Алармирам

    2 1 Отговор
    09:54 02.06.2026