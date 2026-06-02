Емилия Кларк: Моят "Терминатор" не трябваше да го има, но провалите ме научиха да отказвам

Британската актриса Емилия Кларк разкри коя част от поредицата „Терминатор“ никога не е трябвало да бъде правена. Тя говори с Variety за филма, който смята за провал.
Звездата от „Игра на тронове“ изигра емблематичната героиня Сара Конър в „Терминатор: Генезис“ от 2015 г., петата част от поредицата. Филмът беше широко критикуван от критиците и събра по-малко от очакваното в боксофиса.
Актрисата призна, че опитите ѝ да пробие в емблематични поредици са били неуспешни.
„Соло: История от Междузвездни войни“? Никой не го хареса. „Терминатор“? Не трябваше да се случва. Но аз приех работата“, сподели тя.
Кларк добави, че влизането ѝ в кинематографичната вселена на Marvel в сериала на Disney+ от 2023 г. „Тайно нашествие“ също не е било добре прието.
„Не мисля, че някой хареса този сериал, хора.“ „Съжалявам!“ – засмя се тя.
Кларк каза, че не приема провалите лично, но те са я научили да отказва проекти по-често и да чака подходящия момент. Сега актрисата приема роли само когато наистина хареса сценария.
След „Генизис“ Шварценегер отново игра главната роля в „Терминатор: Тъмна съдба“ от 2019 г. Линда Хамилтън се завърна в ролята на Сара Конър в този филм. Филмът получи смесени отзиви и се провали в боксофиса.
