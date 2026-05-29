Провал за конкурента на Мъск: Ракетата New Glenn на Blue Origin се взриви при тест във Флорида ВИДЕО

Ракетата-носител New Glenn на Blue Origin, предназначена за тежки товари, експлодира по време на тест на задвижваща система във Флорида, стана ясно от предаването на NASA Spaceflight.

Видео, публикувано в YouTube канала на портала, показва ярка светлина. Инцидентът е станал около 21:00 ч. местно време (4:00 ч. българско време днес).

Blue Origin потвърди пред X, че по време на теста е възникнала „аномалия“ и никой служител на компанията не е пострадал.

През януари 2025 г. Blue Origin, собственост на основателя на Amazon Джеф Безос, завърши първото изстрелване на ракетата-носител New Glenn, потенциален конкурент на ракетите SpaceX на Мъск.

Безос заяви, че причината за експлозията на тежката ракета New Glenn все още не е установена.

„Твърде рано е да се каже каква е била основната причина, но работим, за да я определим“, написа той на страницата си в социалните медии X.

Безос потвърди, че при инцидента не са пострадали служители на Blue Origin.

След експлозията главният изпълнителен директор на SpaceX, Илон Мъск отбеляза трудността при разработването на ракети.

„Много жалко. Ракетите са сложни“, коментира той кадри от експлозията в X. Мъск изрази надежда, че Blue Origin ще „се възстанови бързо“ от инцидента.