Мечка предизвика катастрофа на магистрала в Северна Гърция

Пътен инцидент с участието на мечка е станал на автомагистрала „Егнатия“ в северозападната част на Гърция, съобщава информационният портал „Вория“, предава БТА.

Произшествието е регистрирано в района на град Гревена, разположен в планинската верига Пинд - местност, в която се намира значителна част от популацията на кафяви мечки в страната.

Зад волана на автомобила е бил заместник-кметът на община Дескати. След удара той не е получил сериозни наранявания, но въпреки това е бил откаран в лечебно заведение за профилактичен преглед. Превозното средство обаче е било сериозно повредено.

След инцидента природозащитни организации са започнали издирване на животното, за да установят дали то е пострадало при сблъсъка.

Случаят е поредният в региона, където през последните години се отчита увеличаване на срещите между хора и мечки. Според специалисти причината е, че дивите животни все по-често навлизат в близост до населени места и пътни артерии в търсене на храна.