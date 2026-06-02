Мечка предизвика катастрофа на магистрала в Северна Гърция

Пътен инцидент с участието на мечка е станал на автомагистрала „Егнатия“ в северозападната част на Гърция, съобщава информационният портал „Вория“, предава БТА.
Произшествието е регистрирано в района на град Гревена, разположен в планинската верига Пинд - местност, в която се намира значителна част от популацията на кафяви мечки в страната.
Зад волана на автомобила е бил заместник-кметът на община Дескати. След удара той не е получил сериозни наранявания, но въпреки това е бил откаран в лечебно заведение за профилактичен преглед. Превозното средство обаче е било сериозно повредено.
След инцидента природозащитни организации са започнали издирване на животното, за да установят дали то е пострадало при сблъсъка.
Случаят е поредният в региона, където през последните години се отчита увеличаване на срещите между хора и мечки. Според специалисти причината е, че дивите животни все по-често навлизат в близост до населени места и пътни артерии в търсене на храна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колко трябва да ти е
Със сигурност мечката е по умна от мисирката.
Коментиран от #4
09:36 02.06.2026
2 Стар виц
— Ако видиш мечка се качваш на някое дърво и се мажеш с лай.на. Така тя няма да те закача.
Младият ловец:
— Добре в гората има много дървета, ще се кача на някое, но лай.на от къде ще има?
— О, ще има, ще има...
09:37 02.06.2026
3 Ами
Ако е било по тъмно обаче е трудно?
09:37 02.06.2026
4 Улав
До коментар #1 от "Колко трябва да ти е":Не те слуша главата
10:21 02.06.2026