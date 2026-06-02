Мечка предизвика катастрофа на магистрала в Северна Гърция

2 Юни, 2026 09:25, обновена 2 Юни, 2026 09:30 970 4

Заместник-кмет оцеля без наранявания след сблъсък с дивото животно, а природозащитници издирват мечката, за да проверят състоянието ѝ.

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пътен инцидент с участието на мечка е станал на автомагистрала „Егнатия“ в северозападната част на Гърция, съобщава информационният портал „Вория“, предава БТА.

Произшествието е регистрирано в района на град Гревена, разположен в планинската верига Пинд - местност, в която се намира значителна част от популацията на кафяви мечки в страната.

Зад волана на автомобила е бил заместник-кметът на община Дескати. След удара той не е получил сериозни наранявания, но въпреки това е бил откаран в лечебно заведение за профилактичен преглед. Превозното средство обаче е било сериозно повредено.

След инцидента природозащитни организации са започнали издирване на животното, за да установят дали то е пострадало при сблъсъка.

Случаят е поредният в региона, където през последните години се отчита увеличаване на срещите между хора и мечки. Според специалисти причината е, че дивите животни все по-често навлизат в близост до населени места и пътни артерии в търсене на храна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко трябва да ти е

    1 2 Отговор
    % сиво вещество, че да пускаш някакви ъпи случки, като новини?
    Със сигурност мечката е по умна от мисирката.

    Коментиран от #4

    09:36 02.06.2026

  • 2 Стар виц

    3 1 Отговор
    Стар ловец дава инструкции на млад ловец:
    — Ако видиш мечка се качваш на някое дърво и се мажеш с лай.на. Така тя няма да те закача.
    Младият ловец:
    — Добре в гората има много дървета, ще се кача на някое, но лай.на от къде ще има?
    — О, ще има, ще има...

    09:37 02.06.2026

  • 3 Ами

    4 2 Отговор
    То там е пълно с огромни табели, че има мечки, трябвало е да внимава!
    Ако е било по тъмно обаче е трудно?

    09:37 02.06.2026

  • 4 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Колко трябва да ти е":

    Не те слуша главата

    10:21 02.06.2026

