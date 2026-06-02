Пиян и дрогиран шофьор предизвика катастрофа с моторист в Ахелой

Пиян и дрогиран шофьор предизвика пътен инцидент с моторист в Ахелой. Катастрофата е станала вчера около 14:35 часа в района на кръстовището на улиците "Слънчев бряг" и "Цар Симеон", уточни БНТ.

По данни на полицията 43-годишен мъж от град Българово, извършвайки ляв завой с автомобила си е отнел предимството на насрещно движещ се мотоциклет, управляван от 23-годишен мъж от Свети Влас. В резултат на удара мотористът е получил фрактури на лявата подбедрица и бедрото. Той е транспортиран и настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас.

При извършената проверка на водача на автомобила дрегерът е отчел 0,31 промила алкохол. Тестът за употреба на наркотични вещества е бил положителен за канабис и метамфетамин. От шофьора са взети проби за химичен анализ. Мотоциклетистът не е бил тестван на място, но в лечебното заведение също му е взета кръвна проба.