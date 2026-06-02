Пиян и дрогиран шофьор предизвика катастрофа с моторист в Ахелой
2 Юни, 2026 09:16 838 5

Мотоциклетистът не е бил тестван на място, но в лечебното заведение също му е взета кръвна проба

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пиян и дрогиран шофьор предизвика пътен инцидент с моторист в Ахелой. Катастрофата е станала вчера около 14:35 часа в района на кръстовището на улиците "Слънчев бряг" и "Цар Симеон", уточни БНТ.

По данни на полицията 43-годишен мъж от град Българово, извършвайки ляв завой с автомобила си е отнел предимството на насрещно движещ се мотоциклет, управляван от 23-годишен мъж от Свети Влас. В резултат на удара мотористът е получил фрактури на лявата подбедрица и бедрото. Той е транспортиран и настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас.

При извършената проверка на водача на автомобила дрегерът е отчел 0,31 промила алкохол. Тестът за употреба на наркотични вещества е бил положителен за канабис и метамфетамин. От шофьора са взети проби за химичен анализ. Мотоциклетистът не е бил тестван на място, но в лечебното заведение също му е взета кръвна проба.


  • 1 бушприт

    7 1 Отговор
    Войната в България не спира!

    09:34 02.06.2026

  • 2 Механик

    6 1 Отговор
    "МОТОРИСТ"= човек който обслужва двигателя на плавателен съд, дизелова електроцентрала и други.
    Човек управляващ мотоциклет= МОТОЦИКЛЕТИСТ, мотоциклетен пилот/ездач и пр.
    Българския език не е много лесен, но човек претендиращ да е завършил журналистика би трябвало да може да го ползва (езика)

    09:53 02.06.2026

  • 3 който е употребил поема вината

    5 0 Отговор
    моториста е карал бързо и не е успял да спре . а левия завой се прави за 7-8 секунди . и двамата са били облъчени от курорта и жегата . за къде бързат . можело е да се избегне сблъсък . малкия дявол .

    10:06 02.06.2026

  • 4 замислен

    3 0 Отговор
    0.31 промила а до 0.5 ненаказуемо, не казвам че е ОК ама не е бил пиян, тестовете за наркотици канабис+метаамфетамин няма да коментирам, след кръвна проба може да се окаже че няма нищо. Мотоциклетиста е вече в болница т.е. с фрактури или ще бъде шит, може да са му дали обезболяващи или упойка вече??? а повечето обезболяващи ще излязат като наркотици??? Какво и него ли ще го изкарате наркоман? И защо пускате заглавия в стил "шаш и паника гледай новина" при положение че ще се окаже фалшива не знам.

    10:17 02.06.2026

  • 5 Чорбара

    2 2 Отговор
    Трепи мотоциклетистите !!!!

    10:23 02.06.2026

