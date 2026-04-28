Без повече "Биг Брадър" в ефира на Нова телевизия

28 Април, 2026 13:58 788 13

Риалити форматът се оказва твърде скъп за медията, а интересът към него не е особено голям

Снимка: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Култовото риалити шоу "Биг Брадър“ отново слиза от екран. Ръководството на "Нова телевизия" е взело решение да замрази проекта, като плановете за нов сезон през предстоящата есен са официално отменени.

Очаква се предаването да се завърне най-рано през 2027 г., като вероятно ще се заложи на познатия ВИП-вариант с популярни личности, към който имаше много повече интерес.

Основната причина за спирането на формата е неговата изключително висока издръжка. Въпреки че в последното издание участваха обикновени хора без хонорари, денонощното наблюдение на Къщата, огромният технически екип и скъпата техника са стопили бюджета на продукцията. Финансовите анализи са показали, че инвестицията не е оправдана на фона на конкуренцията от "Ергенът" по bTV, който поддържа сходен рейтинг при по-ниски производствени разходи.

Това е вторият път в 22-годишната история на предаването у нас, в който то бива свалено от ефир. След старта си през 2004 г., шоуто премина през множество трансформации, като последният му "обикновен“ сезон през 2024 г. с водещи Алекс Богданска и Башар Рахал бе опит за бюджетно възраждане на формата. Оказа се обаче, че концепцията не носи очакваната печалба за медията.

За есенния сезон "Нова телевизия" подготвя по-евтини и изпитани алтернативи: "Женени от пръв поглед“, като кастингът вече започна в началото на април; "Игри на волята“, "Пееш или лъжеш“, нов български сериал, който е продукция с Герасим Георгиев-Геро в главната роля.

Запълнената програмна схема и стремежът към оптимизация на разходите оставят "Биг Брадър" в историята поне за следващите две години. Феновете на шоуто ще трябва да изчакат до 2027-а, когато телевизията може отново да отвори вратите на Къщата, но в по-атрактивния за рекламодателите ВИП-вариант, пише "Уикенд".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    12 0 Отговор
    Основната причина за спирането на формата е това, че участниците вече са основно цигани и мюсюлмани.

    14:01 28.04.2026

  • 2 Оля куртанова

    2 4 Отговор
    Някакси млякото на гражданите на Ливан и Сирия е по сладко от на българите 🤭🥳🤭🥳🤭🥳

    14:02 28.04.2026

  • 3 ами,

    14 0 Отговор
    Всяко нещо с времето си.Отдавна му отмина времето дори с ,,ВИП,,участници ама Краси Ванков е алчен за пари.А и кабеларките БТВ и НОВА се наводниха с подобни буламачи та всички са негледаеми.

    14:02 28.04.2026

  • 4 Мишо Дудикоф 🥷

    6 1 Отговор
    Победа! 🇧🇬

    Един краварски проект опростачващ младите отива в кошчето! Следва вип брадър.

    Интересно че снимането на биг брадър е по-скъпо от ергена, където са във чужда държава уж във луксозна къща.

    Коментиран от #12

    14:05 28.04.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    11 0 Отговор
    Без Нова тв ще е още по добре в българският ефир!

    14:05 28.04.2026

  • 6 правилно

    4 0 Отговор
    Без повече "глупости" в ефира на Нова телевизия

    14:11 28.04.2026

  • 7 За мен това е стара новина

    6 0 Отговор
    Първо спрях да гледам брадъра. След това спрях да гледам Нова. Накрая спрях да гледам телевизия. Защо е стара новината? Беше отдавна.

    14:11 28.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 аве

    2 0 Отговор
    Като има не особено умни зрители да ги гледат, защо и да не се правят на маймуни пред камерите?

    14:13 28.04.2026

  • 10 Цъцъ

    4 0 Отговор
    Най-хубавото е че, ще намалее бълването на самозабравили се и самоповярвали си ceляндypи, ВИПyй и инфлуенЦъри🤮

    14:15 28.04.2026

  • 11 Ройтерс

    2 0 Отговор
    Феновете на шоуто ще трябва да се върнат на училище във втори клас..

    14:15 28.04.2026

  • 12 България и българите мразят русия

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Ти кога се върна от руския обор ,че чак и коментираш ?

    14:21 28.04.2026

  • 13 учудване

    0 0 Отговор
    Даже не съм разбрал, че е имало Биг Брадър. Освен 1-2 минути на новините, друго не гледам по тази телевизия. Рачков, Азис, Фънки, Лора Крумова и ред други телевизионни образи въобще не ме интересуват, а още по-малко искам да им гледам предаванията. За да има добри печалби телевизионният канал трябва да се гледа, а явно много хора са негледащи. В тази телевизия има доста журналисти за уволнение.

    14:21 28.04.2026