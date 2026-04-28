Без повече "Биг Брадър" в ефира на Нова телевизия

Култовото риалити шоу "Биг Брадър“ отново слиза от екран. Ръководството на "Нова телевизия" е взело решение да замрази проекта, като плановете за нов сезон през предстоящата есен са официално отменени.

Очаква се предаването да се завърне най-рано през 2027 г., като вероятно ще се заложи на познатия ВИП-вариант с популярни личности, към който имаше много повече интерес.

Основната причина за спирането на формата е неговата изключително висока издръжка. Въпреки че в последното издание участваха обикновени хора без хонорари, денонощното наблюдение на Къщата, огромният технически екип и скъпата техника са стопили бюджета на продукцията. Финансовите анализи са показали, че инвестицията не е оправдана на фона на конкуренцията от "Ергенът" по bTV, който поддържа сходен рейтинг при по-ниски производствени разходи.

Това е вторият път в 22-годишната история на предаването у нас, в който то бива свалено от ефир. След старта си през 2004 г., шоуто премина през множество трансформации, като последният му "обикновен“ сезон през 2024 г. с водещи Алекс Богданска и Башар Рахал бе опит за бюджетно възраждане на формата. Оказа се обаче, че концепцията не носи очакваната печалба за медията.

За есенния сезон "Нова телевизия" подготвя по-евтини и изпитани алтернативи: "Женени от пръв поглед“, като кастингът вече започна в началото на април; "Игри на волята“, "Пееш или лъжеш“, нов български сериал, който е продукция с Герасим Георгиев-Геро в главната роля.

Запълнената програмна схема и стремежът към оптимизация на разходите оставят "Биг Брадър" в историята поне за следващите две години. Феновете на шоуто ще трябва да изчакат до 2027-а, когато телевизията може отново да отвори вратите на Къщата, но в по-атрактивния за рекламодателите ВИП-вариант, пише "Уикенд".