Новини
Любопитно »
Нова риалити двойка: Кулинарката Яница и певецът Мути се събраха (СНИМКИ+ВИДЕО)

Нова риалити двойка: Кулинарката Яница и певецът Мути се събраха (СНИМКИ+ВИДЕО)

5 Март, 2026 12:31 447 0

  • хелс китчън-
  • биг брадър-
  • риалити-
  • шоу-
  • двойка-
  • мути-
  • яница владова

Двамата се събраха покрай търсенето на Яница на мъж

Нова риалити двойка: Кулинарката Яница и певецът Мути се събраха (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова риалити двойка изгря на родния небосклон. Пиперливата готвачка Яница от "Hell's Kitchen" и провокативният Мути от "Биг брадър" показаха на всички в мрежата, че са заедно. След месеци флирт, емоции и драматични обрати, двамата официално са двойка - може би доста неочаквана.

Любовната история започва повече от невинно – по време на кастинг за сърцето на огнената Яни, където петима мъже се борят за вниманието ѝ. В избора ѝ активно ѝ помага и сестра ѝ Грозденка от Островът на 100-те гривни.

Публикация, споделена от Muti Mutiev (@mutiinsta)

Мути, който също от дълго време си търси булка и неколкократно го е споменавал на екран, е кандидат №2, а химията помежду им е видима още от първата среща.

„Беше като гръм от ясно небе! Виждах го като приятел, но визуално страшно ме привличаше“, признава Яница.

Големият обрат идва на рождения ден на Мути. Именно там пламва първата им целувка – и тя се оказва съдбовна.

„Той се целува уникално! След две години без близост това беше нещо невероятно“, разкрива риалити звездата.

От този момент връзката им започва пламенно – ежедневни срещи, Свети Валентин заедно и все по-дълбока емоционална близост.

Риалити двойката не крие, че има сериозни различия – включително религиозни. Яница е вярваща християнка, а Мути открито изповядва исляма.

Публикация, споделена от Gypsy Queens Podcast (@gypsyqueenspodcast)

„Винаги съм си мислела, че ще бъда с човек от моята религия. Но сърцето ме заведе при Мути“, казва тя.

Сестра ѝ първоначално е скептична, но днес я подкрепя напълно: „Щом Яница е щастлива, аз съм тройно по-щастлива.“

По време на престоя си в "Биг брадър" Мути се показа като доста противоречив, което го направи и първият изгонен съквартирант. В Къщата той зае крайни позиции срещу хомосексуалността и влезе в остри спорове със съквартиранта си Цецо. По-късно обаче призна, че е получавал провокативни предложения от мъже и е водил онлайн чатове, включително с драг кралицата Елза Парини. Самият Мути твърди, че част от комуникацията е била шега от далечната 2013 година, а трудният му период го е доближил още повече до вярата му в Аллах.

Яница е категорична: „Преди да сме заедно, вярвах на всичко, което се говори за него. Сега го виждам различен – стойностен, мъжки и истински.“

Според близки до двойката, Мути е стабилният човек във връзката и балансира темпераментната готвачка. Той постоянно ѝ повтаря да вярва в себе си и да не се подценява. „Мъжът да мотивира жената – това е рядкост“, смята Яни.

Въпреки силните чувства, Яница остава реалист: „Нищо не е сигурно. Може утре да се разделим заради различия. Но сега съм готова да се спусна с пълно сърце.“


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ