Селин Дион обяви нови 10 концерта в Париж поради "безпрецедентния интерес от страна на феновете"

Селин Дион обяви десет нови концерта през май 2027 г. в „Пари ла Дефанс арена" - същата зала, където е планирано да направи голямото си завръщане на сцената през септември, пише marica.bg.
Новите концерти, които ще се проведат между 8 и 29 май догодина, са определени „с цел да се отговори на безпрецедентния интерес от страна на феновете", посочи екипът на певицата в разпространено съобщение. Много почитатели на Селин Дион не успяха да се сдобият с билети заради високи цени, лотарии, предварителни продажби и измами, допълва АФП.
Ще бъдат предложени т.нар. „слотове за ограничен брой фенове“, които вече са се регистрирали за предварителната продажба, обясниха организаторите. Тези специални продажби ще се проведат от сряда до петък тази седмица.
Селин Дион обяви в края на март чрез видеоклип и съобщение, прожектирано върху Айфеловата кула, завръщането си на сцената в Париж след шест години отсъствие от сцената заради здравословни проблеми. От 2022 г. тя страда от т.нар. синдром на скования човек - рядко и нелечимо неврологично заболяване, допълва АФП.
Изпълнителката на "Pour que tu m'aimes encore" планира от 12 септември общо 16 концерта във френската столица. Всяка вечер ще се събират около 30 000 зрители според залата. Завръщането на певицата, продала 260 милиона копия от албумите си, бе съпътствано и от излизането през април на нова песен, написана от Жан-Жак Голдман – нейния любим автор и композитор. Негово дело е албумът на Дион D'eux от 1995 г., припомня АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
12:51 02.06.2026
2 не сте в ред, честно
На снимката е австралийската актриса Марни Маккуин (Marney McQueen). Кадърът е заснет на пристанището в Сидни по време на официалното представяне на актьорския състав за хитовия комедиен мюзикъл „Титаник“
13:22 02.06.2026
3 ФАКТИ ФАКТИ ФАКТИ
13:23 02.06.2026
4 Чакайте малко!
Явно пак някой е напуснал този свят и са го подменили, защото името му продължава да носи пари и не е рентабилно да е мъртъв...
14:01 02.06.2026