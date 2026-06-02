Селин Дион обяви нови 10 концерта в Париж поради "безпрецедентния интерес от страна на феновете"

2 Юни, 2026 12:44 634 4

  • селин дион-
  • концерти-
  • париж

Завръщането на певицата, продала 260 милиона копия от албумите си, бе съпътствано и от излизането през април на нова песен

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Селин Дион обяви десет нови концерта през май 2027 г. в „Пари ла Дефанс арена" - същата зала, където е планирано да направи голямото си завръщане на сцената през септември, пише marica.bg.

Новите концерти, които ще се проведат между 8 и 29 май догодина, са определени „с цел да се отговори на безпрецедентния интерес от страна на феновете", посочи екипът на певицата в разпространено съобщение. Много почитатели на Селин Дион не успяха да се сдобият с билети заради високи цени, лотарии, предварителни продажби и измами, допълва АФП.

Ще бъдат предложени т.нар. „слотове за ограничен брой фенове“, които вече са се регистрирали за предварителната продажба, обясниха организаторите. Тези специални продажби ще се проведат от сряда до петък тази седмица.

Селин Дион обяви в края на март чрез видеоклип и съобщение, прожектирано върху Айфеловата кула, завръщането си на сцената в Париж след шест години отсъствие от сцената заради здравословни проблеми. От 2022 г. тя страда от т.нар. синдром на скования човек - рядко и нелечимо неврологично заболяване, допълва АФП.

Изпълнителката на "Pour que tu m'aimes encore" планира от 12 септември общо 16 концерта във френската столица. Всяка вечер ще се събират около 30 000 зрители според залата. Завръщането на певицата, продала 260 милиона копия от албумите си, бе съпътствано и от излизането през април на нова песен, написана от Жан-Жак Голдман – нейния любим автор и композитор. Негово дело е албумът на Дион D'eux от 1995 г., припомня АФП.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Да е жива и здрава жената!

    12:51 02.06.2026

  • 2 не сте в ред, честно

    3 0 Отговор
    Хахах, това на снимкат не е тя, прости най-прости миссирки!!!
    На снимката е австралийската актриса Марни Маккуин (Marney McQueen). Кадърът е заснет на пристанището в Сидни по време на официалното представяне на актьорския състав за хитовия комедиен мюзикъл „Титаник“

    13:22 02.06.2026

  • 3 ФАКТИ ФАКТИ ФАКТИ

    2 0 Отговор
    Защо медиите се подвеждат толкова лесно?Липса на контекст при превод: В чуждите агенции новината е представена правилно като промоция на мюзикъла „Titanique“. Българските редактори обаче често виждат само думите „Селин Дион“ и „Титаник“ в заглавието, превеждат го автоматично през машинен преводач и пускат статията, без дори да погледнат снимката внимателно.Гонка за кликове (Кликбейт): Заглавие от рода на "Селин Дион се завърна на крака в Сидни" събира десетки хиляди кликове за броени часове. За съжаление, за много сайтове трафикът е по-важен от истината.Липса на редакторски контрол: Масово в подобни информационни портали работят млади копирайтъри, които нямат опит или време да направят бързо търсене по изображение (reverse image search), за да разберат, че на кадъра всъщност е актрисата Марни Маккуин.

    13:23 02.06.2026

  • 4 Чакайте малко!

    0 0 Отговор
    Тази, налу уж беше с тотална парализа и неврологично увреждане на легло?!? И коя е тази на първата снимка, защото не е познатата Селин.
    Явно пак някой е напуснал този свят и са го подменили, защото името му продължава да носи пари и не е рентабилно да е мъртъв...

    14:01 02.06.2026