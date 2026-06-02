Слави Трифонов: "Любен Дилов-син беше най-светлият човек, когото съм познавал."

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов изрази съболезнования по повод смъртта на писателя, журналист и политик Любен Дилов-син. В емоционален коментар, публикуван в социалните мрежи, Трифонов отдаде почит на неговата личност и принос към българския обществен и културен живот, като подчерта, че страната губи ярък и разпознаваем глас.

"Любен Дилов-син беше най-светлият човек, когото съм познавал. Всички думи, с които бих могъл да го определя, ще звучат като клишета, защото той беше изключително нестандартен човек. Толкова богат душевно, че когато общуваш с него, направо те засипва със знания, хумор и различно мислене. Толкова много ум, толкова много талант и толкова много знания.

Имах честта да го познавам много добре и да бъда негов приятел. Много ми е мъчно, че той си замина толкова рано, бързо и неочаквано. Но такива хора като него винаги остават. Светла му памет."

След новината за кончината на Любен Дилов-син десетки негови приятели и колеги споделиха лични спомени и думи на признателност. Сред тях е и телевизионният водещ Росен Петров, който си припомни годините на „Ку-Ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“, както и незабравимото чувство за хумор на своя приятел.

"Отишъл си е Любен Дилов-син. Навремето съдбата и работата ни направиха близки. Всъщност той беше човекът, който най-много олицетворяваше онова, което се наричаше „духът на Ку-Ку“. Той имаше огромната заслуга да събере на едно място момчета и момичета от цялата страна, които искаха да правят нещо ново и различно в онези бурни времена на 90-те.

После следваха „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“. Беше широко скроен и „много над нещата“ – посрещаше с усмивка всеки удар на съдбата и гледаше отвисоко на скандалите, в които участваше, и на битките, които водеше. Имаше наистина страхотно чувство за хумор и още по-страхотно перо.

После животът направи така, че пътищата ни се разделиха и не съм го виждал от дълги години, но неговият „съскащ“ и „кискащ“ се смях ще ми липсва. Ще ми липсва и шантавият му, присмехулен поглед, дори когато се опитваше да говори сериозно.

Почивай в мир, Любо!"