Слави Трифонов: "Любен Дилов-син беше най-светлият човек, когото съм познавал."

2 Юни, 2026 12:23

Трифонов с емоционален коментар, публикуван в социалните мрежи, по повод смъртта на Любен Дилов-син

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов изрази съболезнования по повод смъртта на писателя, журналист и политик Любен Дилов-син. В емоционален коментар, публикуван в социалните мрежи, Трифонов отдаде почит на неговата личност и принос към българския обществен и културен живот, като подчерта, че страната губи ярък и разпознаваем глас.

"Любен Дилов-син беше най-светлият човек, когото съм познавал. Всички думи, с които бих могъл да го определя, ще звучат като клишета, защото той беше изключително нестандартен човек. Толкова богат душевно, че когато общуваш с него, направо те засипва със знания, хумор и различно мислене. Толкова много ум, толкова много талант и толкова много знания.

Имах честта да го познавам много добре и да бъда негов приятел. Много ми е мъчно, че той си замина толкова рано, бързо и неочаквано. Но такива хора като него винаги остават. Светла му памет."

След новината за кончината на Любен Дилов-син десетки негови приятели и колеги споделиха лични спомени и думи на признателност. Сред тях е и телевизионният водещ Росен Петров, който си припомни годините на „Ку-Ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“, както и незабравимото чувство за хумор на своя приятел.

"Отишъл си е Любен Дилов-син. Навремето съдбата и работата ни направиха близки. Всъщност той беше човекът, който най-много олицетворяваше онова, което се наричаше „духът на Ку-Ку“. Той имаше огромната заслуга да събере на едно място момчета и момичета от цялата страна, които искаха да правят нещо ново и различно в онези бурни времена на 90-те.

После следваха „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“. Беше широко скроен и „много над нещата“ – посрещаше с усмивка всеки удар на съдбата и гледаше отвисоко на скандалите, в които участваше, и на битките, които водеше. Имаше наистина страхотно чувство за хумор и още по-страхотно перо.

После животът направи така, че пътищата ни се разделиха и не съм го виждал от дълги години, но неговият „съскащ“ и „кискащ“ се смях ще ми липсва. Ще ми липсва и шантавият му, присмехулен поглед, дори когато се опитваше да говори сериозно.

Почивай в мир, Любо!"


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    14 24 Отговор
    докато стоях мирно в 12:00, един руснак ме "изненада" изотзадзe с претенции че ме бил "асвабадил"

    Коментиран от #5, #6

    12:24 02.06.2026

  • 2 Фъфляка гербав замина ли?

    31 10 Отговор
    Язък за милионите, няма да го копат с тях!

    12:25 02.06.2026

  • 3 чалгаря

    24 5 Отговор
    ама след бойко !

    12:25 02.06.2026

  • 4 Мая Септемврийска

    33 5 Отговор
    Как гадно се скара с него а сега плямпа този. Не е хубаво така ей.

    12:25 02.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 8841

    23 7 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Хвалиш ли се, ма укpоcopоcня? Че сега те е асвабадил и a.нaлнo?

    12:26 02.06.2026

  • 7 хмм

    49 6 Отговор
    Щом схемаджията Дилов е бил най-светлия човек, когото Слави е познавал, не искам да си представям какво представляват най-мрачните му познати.

    12:27 02.06.2026

  • 8 Славунчо

    59 0 Отговор
    Каквото и да казваш каквото и да пишеш няма вече никакво значение
    Ти си най голямият лицемер който аз съм виждал
    Национален предател чалгар и лъжец

    Коментиран от #12, #29

    12:28 02.06.2026

  • 9 Черна станция

    25 4 Отговор
    Тез двамцата не са ли собственици или каквото там се води на Плейбой за България?!? Това ле е светла душа?!? По-скоро слуги на дявола.

    12:31 02.06.2026

  • 10 Тиквата +Шиши =💩

    14 1 Отговор
    Такива като него ще останат, но такива като теб, Няма.....

    12:32 02.06.2026

  • 11 Смешник

    21 5 Отговор
    Ами как няма да е нали заедно шмъркахте дрога

    12:32 02.06.2026

  • 12 Иван

    24 1 Отговор

    До коментар #8 от "Славунчо":

    Най точния коментар за Слави

    12:33 02.06.2026

  • 13 Учиндолският

    33 1 Отговор
    злобар , страхливец и безродник , безскрупулен лъжец и двуличник се изока показно !

    12:37 02.06.2026

  • 14 На тъмните

    33 1 Отговор
    Личности, всичко им се вижда много светло!
    А сега сериозно - да, Дилов определено беше и умен и духовит и начетен, но морал, морал нямаше - халтурки, плеймейтки, партийни далаверки… Добре беше тръгнал, но накрая….

    12:39 02.06.2026

  • 15 Компира

    14 2 Отговор
    Славчо, айде и ти на опашката.

    Коментиран от #19

    12:41 02.06.2026

  • 16 Мария Магдалена

    9 5 Отговор
    Почина Българският Джефри Епщай.

    12:48 02.06.2026

  • 17 Борис

    6 17 Отговор
    Не пиша коментари по сайтове, но четейки тези тук, не се сдържах.. Какви празни, елементарни и жалки хора могат да плюят по повод загубата на един умен и талантлив интелектуалец, който преждевременно си отиде от този свят. Злобните и прости душички на хейтърите тук явно никога няма да могат да проумеят какво е да си личност, да създаваш, да мислиш и най-вече да си Човек! Може би не трябва да говорят, когато нищо умно не могат да кажат...

    Коментиран от #20, #21, #27

    12:49 02.06.2026

  • 18 Сила

    11 3 Отговор
    Но не можа да му простиш , че е от София а ти си и си оставаш учиндолски селяндур ...

    12:55 02.06.2026

  • 19 Той отдавна го е изпреварил

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Компира":

    Той сигурно отдавна е изгнил, тялото му де. Душата си е била винаги така у него... Нямаме доказателство, че е жив...

    12:57 02.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Трай си!

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Борис":

    Добре си правил като не си писал. Сега прописа и се видя, че не си много интелигентен.

    Коментиран от #32

    12:58 02.06.2026

  • 22 Отиде си у дома - в подземните светове

    5 4 Отговор
    Малка шапчица, работила винаги ПРОТИВ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ...

    13:00 02.06.2026

  • 23 ИВАН

    10 4 Отговор
    Ако този е бил интелектуалец, благодаря за такъв интелект, предпочитам по прости, но по човечни хора.

    13:02 02.06.2026

  • 24 Траурна агенция

    4 0 Отговор
    Даже бг алерт включиха.

    13:12 02.06.2026

  • 25 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Не,най-светлият човек е Славуца Трифонсон!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    13:19 02.06.2026

  • 26 И той

    4 1 Отговор
    Беше гнусен като тебе

    13:23 02.06.2026

  • 27 Борислава

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Борис":

    Спри се ма

    Коментиран от #33

    13:25 02.06.2026

  • 28 АЗ ДА ПИТАМ

    1 2 Отговор
    БЕШЕ ЛИ ВАКСИНИРАН ?

    ЗАЩОТО, АКО Е БИЛ ЩО ТАКА СТАНА НАЛИ СА БЕЗСМЪРТНИ ?
    ОЧЕВИДНО МУ Е ПОМОГНАЛО, КОЙТО КАКТО ИСКА ДА ГО РАЗБИРА.

    СКОРО ИДВА НОВАТА ПЛАНДЕМИЯ, ТИЧАЙТЕ ПАК ДА СЕ БОДЕТЕ С НОВИТЕ ВАКСИНИ.

    13:25 02.06.2026

  • 29 ПК-РК

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Славунчо":

    ТОЧНО,ЧЕСТНО И КОРЕКТНО КОМЕНТИРАНО И ОБОБЩЕНО🙌

    13:40 02.06.2026

  • 30 Беше много зъл човек.

    0 0 Отговор
    Лош и зъл човек. Господ си знае работата.

    13:58 02.06.2026

  • 31 Голия куц охлюв няма ли и той да отиде в

    1 0 Отговор
    Италия да се по гмурка, да го споменем и него като светъл и свестен!

    14:01 02.06.2026

  • 32 Борис

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Трай си!":

    Наистина добре съм правил да не комуникирам с хора които не са ми на нивото и няма да бъдат...

    14:08 02.06.2026

  • 33 Борис

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Борислава":

    "Ма"... за това говорим

    14:10 02.06.2026

  • 34 мии

    0 0 Отговор
    кът си долен циганин къ ша знаиш по-светъл. нии в м@х@лътъ и по-светли имаме.

    14:21 02.06.2026