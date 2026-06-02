Слави Трифонов: "Любен Дилов-син беше най-светлият човек, когото съм познавал."

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов изрази съболезнования по повод смъртта на писателя, журналист и политик Любен Дилов-син. В емоционален коментар, публикуван в социалните мрежи, Трифонов отдаде почит на неговата личност и принос към българския обществен и културен живот, като подчерта, че страната губи ярък и разпознаваем глас.
"Любен Дилов-син беше най-светлият човек, когото съм познавал. Всички думи, с които бих могъл да го определя, ще звучат като клишета, защото той беше изключително нестандартен човек. Толкова богат душевно, че когато общуваш с него, направо те засипва със знания, хумор и различно мислене. Толкова много ум, толкова много талант и толкова много знания.
Имах честта да го познавам много добре и да бъда негов приятел. Много ми е мъчно, че той си замина толкова рано, бързо и неочаквано. Но такива хора като него винаги остават. Светла му памет."
След новината за кончината на Любен Дилов-син десетки негови приятели и колеги споделиха лични спомени и думи на признателност. Сред тях е и телевизионният водещ Росен Петров, който си припомни годините на „Ку-Ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“, както и незабравимото чувство за хумор на своя приятел.
"Отишъл си е Любен Дилов-син. Навремето съдбата и работата ни направиха близки. Всъщност той беше човекът, който най-много олицетворяваше онова, което се наричаше „духът на Ку-Ку“. Той имаше огромната заслуга да събере на едно място момчета и момичета от цялата страна, които искаха да правят нещо ново и различно в онези бурни времена на 90-те.
После следваха „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“. Беше широко скроен и „много над нещата“ – посрещаше с усмивка всеки удар на съдбата и гледаше отвисоко на скандалите, в които участваше, и на битките, които водеше. Имаше наистина страхотно чувство за хумор и още по-страхотно перо.
После животът направи така, че пътищата ни се разделиха и не съм го виждал от дълги години, но неговият „съскащ“ и „кискащ“ се смях ще ми липсва. Ще ми липсва и шантавият му, присмехулен поглед, дори когато се опитваше да говори сериозно.
Почивай в мир, Любо!"
Ти си най голямият лицемер който аз съм виждал
Национален предател чалгар и лъжец
10 Тиквата +Шиши =💩
14 На тъмните
А сега сериозно - да, Дилов определено беше и умен и духовит и начетен, но морал, морал нямаше - халтурки, плеймейтки, партийни далаверки… Добре беше тръгнал, но накрая….
19 Той отдавна го е изпреварил
До коментар #15 от "Компира":Той сигурно отдавна е изгнил, тялото му де. Душата си е била винаги така у него... Нямаме доказателство, че е жив...
До коментар #17 от "Борис":Добре си правил като не си писал. Сега прописа и се видя, че не си много интелигентен.
До коментар #17 от "Борис":Спри се ма
До коментар #8 от "Славунчо":ТОЧНО,ЧЕСТНО И КОРЕКТНО КОМЕНТИРАНО И ОБОБЩЕНО🙌
До коментар #21 от "Трай си!":Наистина добре съм правил да не комуникирам с хора които не са ми на нивото и няма да бъдат...
До коментар #27 от "Борислава":"Ма"... за това говорим
