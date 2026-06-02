Поп фолк звездата Рени отново мечтае да е булка

Рени направи едно от най-личните си признания досега. В откровено интервю изпълнителката на хита "Като птица съм свободна" сподели, че все по-често си представя отново да облече булчинска рокля.
"Към днешна дата си се представям все по-често като булка, което е някак странно. Преди години това беше нещо маловажно за мен, но ако срещна правилния човек, би ми се искало да имам сватба", призна певицата пред "Уикенд".
Рени, чието истинско име е Рени Гайтанджиева, има два сина от брака си с бизнесмена Борис Пилософ - Борис и Аспарух. Тя не скри, че разводът е бил изключително тежък момент в живота ѝ.
"Първоначално бях под голям стрес. Трябваше да се справям сама с абсолютно всичко — да бъда и майката, и бащата в семейството", споделя изпълнителката. И признава, че въпреки трудностите именно децата са ѝ дали сили да продължи напред.
"Не се предадох. Вместо това се амбицирах още повече в името на децата", казва тя и определя именно синовете си като най-големия си успех в живота.
В професионален план Рени също прави равносметка на силна година. Само през последните месеци тя реализира три музикални проекта, сред които фолклорната песен „Двама сина“, емоционалната балада „Спомени“ и дуета със Сашо Роман - "Тегля ти черта". По думите ѝ песента вече се оформя като един от хитовете на лятото с над 1 милион гледания в YouTube само за месец.
Изпълнителката говори и за силната връзка с майка си, която нарича "истинска майка-орлица".
"Тя е човекът, който винаги е бил до мен, подкрепяла ме е безрезервно и ми помогна с отглеждането на децата", споделя Рени. И не крие, че е дълбоко вярващ човек. Разказа и за тежък момент преди години, когато майка ѝ била в критично здравословно състояние.
"Не спирах да вярвам и да се моля за нея. Слава Богу, състоянието ѝ изведнъж се подобри", разкри изпълнителката. Рени признава още, че вижда себе си и след години на сцената - с нови песни, нови проекти и повече вътрешно спокойствие.
"Надявам се да намеря правилния баланс между работата и почивката, защото върху това се гради щастието", казва певицата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая снимка дето сте сложили
Стара чанта приискало и се да е булка
На чалгаретината и кога е била звезда
Мнението на факултето и столипиново не е представителна извадка
12:35 02.06.2026
2 Фейк - либераст
12:39 02.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Проблеми
12:44 02.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 2554
"На дърт г,з - зелен бъз!"
12:48 02.06.2026
7 Сила
12:53 02.06.2026
8 трифон зарезан
12:53 02.06.2026
9 арлингтън
Коментиран от #18
12:56 02.06.2026
10 Нее
12:57 02.06.2026
11 Баба булка
13:12 02.06.2026
12 ОлигоффРени
13:19 02.06.2026
13 уф аман заман
13:20 02.06.2026
14 Асен Базедов
13:25 02.06.2026
15 марин
13:26 02.06.2026
16 иэаио
13:27 02.06.2026
17 Много смущаващо
13:31 02.06.2026
18 Зетьово
До коментар #9 от "арлингтън":"Тя" вече беше зет. Не знаеш ли, че всички ци0нисти си преобр. половете на децата?
13:32 02.06.2026
19 Тази дърта та булка, първа брачна нощ,
13:57 02.06.2026
20 непротестиращ
14:03 02.06.2026
21 Анджо
14:05 02.06.2026
22 Млад козел
14:18 02.06.2026