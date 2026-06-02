Поп фолк звездата Рени отново мечтае да е булка

Рени направи едно от най-личните си признания досега. В откровено интервю изпълнителката на хита "Като птица съм свободна" сподели, че все по-често си представя отново да облече булчинска рокля.

"Към днешна дата си се представям все по-често като булка, което е някак странно. Преди години това беше нещо маловажно за мен, но ако срещна правилния човек, би ми се искало да имам сватба", призна певицата пред "Уикенд".

Рени, чието истинско име е Рени Гайтанджиева, има два сина от брака си с бизнесмена Борис Пилософ - Борис и Аспарух. Тя не скри, че разводът е бил изключително тежък момент в живота ѝ.

"Първоначално бях под голям стрес. Трябваше да се справям сама с абсолютно всичко — да бъда и майката, и бащата в семейството", споделя изпълнителката. И признава, че въпреки трудностите именно децата са ѝ дали сили да продължи напред.

"Не се предадох. Вместо това се амбицирах още повече в името на децата", казва тя и определя именно синовете си като най-големия си успех в живота.

В професионален план Рени също прави равносметка на силна година. Само през последните месеци тя реализира три музикални проекта, сред които фолклорната песен „Двама сина“, емоционалната балада „Спомени“ и дуета със Сашо Роман - "Тегля ти черта". По думите ѝ песента вече се оформя като един от хитовете на лятото с над 1 милион гледания в YouTube само за месец.

Изпълнителката говори и за силната връзка с майка си, която нарича "истинска майка-орлица".

"Тя е човекът, който винаги е бил до мен, подкрепяла ме е безрезервно и ми помогна с отглеждането на децата", споделя Рени. И не крие, че е дълбоко вярващ човек. Разказа и за тежък момент преди години, когато майка ѝ била в критично здравословно състояние.

"Не спирах да вярвам и да се моля за нея. Слава Богу, състоянието ѝ изведнъж се подобри", разкри изпълнителката. Рени признава още, че вижда себе си и след години на сцената - с нови песни, нови проекти и повече вътрешно спокойствие.

"Надявам се да намеря правилния баланс между работата и почивката, защото върху това се гради щастието", казва певицата.