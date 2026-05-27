Ръсел Кроу се скара на ловци на автографи в Париж: „Щом някой се държи като идиот, си тръгвам“ (ВИДЕО)

27 Май, 2026 07:21

Ситуацията бързо ескалирала заради напрежение и бутане сред събралите се

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Носителят на „Оскар“ Ръсел Кроу влезе в напрегнат спор с група ловци на автографи пред хотел в Париж, след като фенове започнали да се блъскат и да настояват агресивно за подписи и снимки.

Според публикация на Variety актьорът първоначално спокойно разговарял с чакащите пред хотела хора и подписвал автографи, но ситуацията бързо ескалирала заради напрежение и бутане сред събралите се.

В разпространено видео Кроу предупреждава тълпата да спре да се блъска. „Щом някой се държи като идиот, си тръгвам“, казал звездата от Gladiator, видимо раздразнен от поведението на част от присъстващите.

Очевидци твърдят, че някои от хората около него не били обикновени фенове, а професионални ловци на автографи, които впоследствие продават подписаните вещи онлайн. Именно подобни ситуации често водят до напрежение между знаменитости и т.нар. „graphers“, които следят звездите по хотели, летища и фестивали.

Въпреки раздразнението си, Кроу останал още известно време и подписал част от подадените предмети, преди в крайна сметка да се оттегли.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 в кратце

    1 0 Отговор
    Ловците на автографи в Париж не са изкарали пушките и авто графите им са се измушили.

    07:26 27.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ирония

    5 1 Отговор
    Туй с автографите е смешна работа. И закакво са им?

    Коментиран от #6

    08:06 27.05.2026

  • 4 Мнение

    9 1 Отговор
    Автографите отдавна са изгубили невинния си смисъл, когато става дума за т.нар. „ловци на автографи“. Вместо спонтанен жест към фенове, често виждаме организирана схема – хора, които следят знаменитости, притискат ги, създават напрежение и после продават подписите онлайн.

    Това няма нищо общо с истинско фенство. Това е търговия, прикрита като „възхищение“, и тя превръща личното пространство на известните хора в постоянен натиск и инвазия.

    Когато една ситуация стигне до блъскане пред хотел или летище, вече не говорим за среща между артист и публика, а за нарушена граница и липса на уважение.

    Може би е време тази практика да се ограничи и да се върнем към идеята, че уважението към личното пространство е по-важно от един подпис върху предмет.

    08:08 27.05.2026

  • 5 Красимир Петров

    7 0 Отговор
    Папарашка па,п.лач

    08:23 27.05.2026

  • 6 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ирония":

    Има някой много нагли които продават онлайн.Обаче има и истински колекционери за себе си не за продан ,гледала съм предаване с снимка и автограф албуми интересно е харесва ми като идея но с хора които наистина те кефят .Има и такива които ходят на всякъде и в чужбина събира дори и от изв.личности които не ги интересуват това е глупаво и скъпо и заради тях истинските фенове не може се докопа до звездата.С DJ Snake например е страхотия човека ходи поне с 15на охранители тълпата буквално ще го разкъса жестоко е и се крие не можеш го видиш из Париж по улиците ,както и други звезди хората нямат респект .За Ръсел Кроу специално съжалявам че съм пропуснала информация любимец ни е на цялата фамилия с удоволствие щях да отида и аз защо не ,поне да го видя но никога не бих била агресивна или да тормазя за подпис .

    10:46 27.05.2026

  • 7 Хъ пък Хъ

    0 0 Отговор
    Аз имам автограф от първия човек на земята върху бикините на жена му!

    14:51 27.05.2026