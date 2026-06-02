Нургюл Салимова празнува рожден ден: Българската шахматна звезда, която покорява световните върхове

Днес, 2 юни, една от най-ярките фигури на българския шахмат – Нургюл Салимова – отбелязва своя 23-ти рожден ден. Родена през 2003 година в малкото село Крепча, област Търговище, Салимова се превърна в символ на упоритост, талант и вдъхновение за младите шахматисти у нас и по света.
Още от ранна възраст Нургюл демонстрира изключителни умения на шахматната дъска. С времето тя се утвърди като международен майстор (IM) и гросмайстор за жени (WGM), а нейните успехи я нареждат сред най-успешните български шахматистки в историята.
Тя има впечатляващи постижения на международната сцена:
- Сребро от Световната купа (2023)
- Европейска шампионка с националния отбор (2023)
- Триумф в Grand Prix Букурещ (2026)
- Участие в Турнира на претендентките (2024)
Към момента Нургюл Салимова продължава да впечатлява с изявите си на Европейското индивидуално първенство за жени, където се намира сред първите 20 в класирането. С всяка изминала партия тя доказва, че бъдещето на българския шахмат е в сигурни ръце
