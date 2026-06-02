Нургюл Салимова празнува рожден ден: Българската шахматна звезда, която покорява световните върхове

2 Юни, 2026 13:43 468 23

Шахматистката от Крепча става на 23 години

Нургюл Салимова празнува рожден ден: Българската шахматна звезда, която покорява световните върхове
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес, 2 юни, една от най-ярките фигури на българския шахмат – Нургюл Салимова – отбелязва своя 23-ти рожден ден. Родена през 2003 година в малкото село Крепча, област Търговище, Салимова се превърна в символ на упоритост, талант и вдъхновение за младите шахматисти у нас и по света.

Още от ранна възраст Нургюл демонстрира изключителни умения на шахматната дъска. С времето тя се утвърди като международен майстор (IM) и гросмайстор за жени (WGM), а нейните успехи я нареждат сред най-успешните български шахматистки в историята.

Тя има впечатляващи постижения на международната сцена:

- Сребро от Световната купа (2023)

- Европейска шампионка с националния отбор (2023)

- Триумф в Grand Prix Букурещ (2026)

- Участие в Турнира на претендентките (2024)

Към момента Нургюл Салимова продължава да впечатлява с изявите си на Европейското индивидуално първенство за жени, където се намира сред първите 20 в класирането. С всяка изминала партия тя доказва, че бъдещето на българския шахмат е в сигурни ръце


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайдеее

    5 2 Отговор
    Почвайте да я нареждате.
    Момичето се състезава все още за България!

    Коментиран от #4, #7, #8

    13:45 02.06.2026

  • 2 29,05,1989

    2 5 Отговор
    Това име нещо не е наред. Дали ще иска да и го сменим?

    Коментиран от #10

    13:46 02.06.2026

  • 3 Сюpгюнoглy Мехмедов

    3 4 Отговор
    В деня на Ботйовъ само турски пасквили! Пуснете сега нещо и за бангарангата! ДЪНО СТЕ!

    13:46 02.06.2026

  • 4 Почвам

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хайдеее":

    То и оня пигмей щангиста се състезаваше за НРБ, ама после си отиде в турция

    Коментиран от #9

    13:47 02.06.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    Да е жива и здрава!
    Ето една българка с която аз лично се гордея - не с разни друсащи се (във всичките му значения) бангаранги!

    Коментиран от #19

    13:47 02.06.2026

  • 6 Перо

    5 1 Отговор
    Браво на момичето, умно и скромно!

    13:48 02.06.2026

  • 7 Чакай да се освестят малко

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хайдеее":

    Сега треперят от злоба и яд и не уцелват буквите. Да е живо и здраво момето и дълго да ни радва!!!

    13:48 02.06.2026

  • 8 Чиба, кьопек

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хайдеее":

    Ако може да спре да се състезава за България ще е най-добре. Да се състезава за туркието

    Коментиран от #22

    13:49 02.06.2026

  • 9 Хайдеее

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Почвам":

    А знаеш ли защо?
    Или ти си далече от тия неща?

    Коментиран от #12

    13:50 02.06.2026

  • 10 20.05.1453

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "29,05,1989":

    Както сменихме на Истанбул ли🤣🤣🤣... Тресеш ли се от злоба ма.нго?

    Коментиран от #13, #14, #15

    13:50 02.06.2026

  • 11 Поглеждаж Нургюл, поглеждаш и Емили тро

    4 0 Отговор
    Тинетката. Две вселени, две цивилизации

    13:52 02.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 На теб

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "20.05.1453":

    колко пъти ти сменихме името, кьопек въшлив? аз 1453 не я помня, ама помня 89та как виехте като чакали. Всички да отивате при туркиян

    Коментиран от #21

    13:54 02.06.2026

  • 14 Мааанннгооо сте вие, турските кьопеци

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "20.05.1453":

    Аз разлика между различните видове синг@ни не правя. Еднакви сте ми. Просто био отпадъци

    Коментиран от #20

    13:55 02.06.2026

  • 15 Няма такъв град

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "20.05.1453":

    Какъв Истанбул?!? Имаш предвид - Константинопол?!?

    13:56 02.06.2026

  • 16 Ботев

    2 2 Отговор
    ...но кълни, майко, проклинай таз турска черна прокуда... Кьопеците ВЪН

    13:57 02.06.2026

  • 17 Кога заминеш и ти за монголските степи

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Знам":

    От дето си се довлякло ма. нго тогава и аз🤣🤣🤣

    13:58 02.06.2026

  • 18 Трол

    3 0 Отговор
    Умница и красавица, да е жива и здрава!

    14:00 02.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Виж се в огледалото

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мааанннгооо сте вие, турските кьопеци":

    Виж и Нургюл, е, кой сега е ман.го намбър уан🤣🤣🤣🤣

    14:00 02.06.2026

  • 21 Аз името си го върнах

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "На теб":

    Ама ти още сънуваш константинопол🤣🤣🤣🤣🤣

    14:03 02.06.2026

  • 22 И кво

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чиба, кьопек":

    Като си отиде един умен, Вие полуумните изведнъж ще изпъкнете ли?

    14:05 02.06.2026

  • 23 Юлия

    3 1 Отговор
    Тя е гордост за България! Бъди здрава, и успешна умно ,красиво момиче!!!

    14:14 02.06.2026

