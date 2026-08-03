Ариана Гранде изглежда болестно слаба в ново ВИДЕО

Ариана Гранде отново се оказа в центъра на оживена дискусия в социалните мрежи след премиерата на музикалния видеоклип „Petal“.

В част от черно-белия клип 33-годишната носителка на награди „Грами“ се появява на прослушване пред комисия от мъже. Визията ѝ е вдъхновена от филмовия мюзикъл „Брилянтин“ и включва черен клин, блуза с открити рамене, шал, обувки на висок ток и кожено яке.

Ариана Гранде допълва ретро образа с перлени обеци, слънчеви очила и характерната си висока конска опашка, този път оформена с плътни къдрици. В друга сцена певицата танцува в чакалня заедно с кандидатки за роли, които държат сценарии и също са облечени в стила на минали десетилетия.

„Petal“ е част от едноименния осми студиен албум на изпълнителката, издаден на 31 юли 2026 г. чрез BabyDoll Music и Republic Records.

Почитателите на Ариана Гранде се разделиха на два лагера

След премиерата вниманието на част от зрителите се насочи не към музиката и концепцията на видеото, а към притеснително слабата фигура на певицата. В социалните платформи се появиха десетки публикации, в които потребители изразяват тревога за състоянието ѝ.

Hey @grok, what happened to Ariana Grande? Why has she become so thin? pic.twitter.com/wMwlji2iVQ

Други почитатели защитиха Ариана Гранде и определиха обсъждането на тялото ѝ като неуместно. Според тях публичното спекулиране със здравето на човек въз основа единствено на външния му вид не е проява на загриженост, а форма на засрамване.

Дискусията бързо прерасна в по-широк спор за начина, по който известните жени са подлагани на постоянен контрол. За едни тревожните коментари са израз на подкрепа, докато за други те нарушават личните граници на изпълнителката и отклоняват вниманието от творческата ѝ работа.

Певицата и преди е призовавала да не се коментират чужди тела

Това не е първият случай, в който външността на звездата от филмовия мюзикъл „Злосторница“ предизвиква обществено обсъждане. През 2024 г. Ариана Гранде се разчувства по време на интервю, когато беше попитана за натиска върху жените винаги да изглеждат безупречно.

Тогава певицата определи непоисканите коментари за теглото, лицето и облеклото на другите като опасни. По думите ѝ хората са придобили прекалено голяма свобода да правят предположения какво се случва с някого зад кулисите, без да разполагат с реална информация.

През ноември 2025 г. Ариана Гранде отново сподели част от интервюто в Instagram и го определи като приятелско напомняне към всички. Тя призна, че за публичните личности е трудно да се предпазят от постоянния шум около външния им вид.